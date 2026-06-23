La magie nocturne du Palais impérial de Hué séduit les visiteurs

23/06/2026

Porte Ngo Mon, Palais impérial de Hué : la majesté rehaussée par la lumière nocturne. Photo : Thanh Hoa/VI

Soucieuse de diversifier son offre touristique en développant notamment les animations nocturnes, la ville de Hué, en collaboration avec le Centre de conservation de la Citadelle impériale, a mis en place plusieurs programmes culturels et artistiques originaux.

Reconstitution saisissante d'un rituel de la cour des Nguyên devant le palais Thai Hoa. Photo : Thanh Hòa/VI

Parmi eux, le « Palais Impérial Mystique » a suscité un vif engouement auprès des visiteurs pendant ces vacances d’été. C'est le 25 avril au soir que le programme a été inauguré. Gratuit et ouvert à tous, il a proposé chaque soir jusqu'au 28 avril, à partir de 20 heures, une série d’espaces immersifs recréant avec éclat la beauté nocturne, à la fois éblouissante et mystérieuse, du patrimoine impérial de Hué. Il s’est imposé comme l’un des temps forts du Festival d’été « La Cité impériale scintillante », organisé dans le cadre du Festival de Hué 2026.

La cérémonie de la cour, grand rituel impérial, était organisée à l'occasion des événements majeurs. Photo : Thanh Hòa/VI

La gratuité de l’événement a permis aux habitants locaux comme aux touristes d’accéder librement au patrimoine culturel de la Citadelle et de le découvrir de nuit; une orientation prometteuse pour le développement du tourisme dans l’ancienne capitale.

Organisé avec soin et magnificence, le programme a particulièrement retenu l'attention des touristes. Photo : Thanh Hòa/VI

D’une réalisation soignée, le programme a restitué avec émotion la magie du Palais impérial illuminé à travers une série d’activités artistiques et d’expériences inédites. Les soirées débutaient par une relève de la garde à la porte Ngo Môn, accompagnée de coups de canon, marquant solennellement l’ouverture du Palais impérial.

Les visiteurs pénétraient ensuite dans un univers féerique et lumineux grâce à un dispositif de torches et à des projections 3D de motifs impériaux sur le pont Trung Dao. S’ensuivait une danse des lanternes exécutée par les "servantes du palais", qui entraînait les spectateurs dans un voyage poétique jusqu’à la cour du palais Thái Hòa.

La magie nocturne du Palais impérial de Hué séduit les visiteurs. Photo: Thanh Hòa/VI

Le temps fort de la soirée était la reconstitution d’une cérémonie de la cour impériale, recréant l’atmosphère solennelle et le faste qui régnait au cœur du pouvoir de la dynastie des Nguyên. À l’est du palais Thái Hòa se déroulaient ensuite des défilés militaires et des démonstrations d’arts martiaux traditionnels : danses aux drapeaux, combats au bâton, exercices à la lance, tir à l’arc et effets pyrotechniques, évoquant la puissance et la majesté de l’armée d’antan.

Organisé avec soin et magnificence, le programme a particulièrement retenu l'attention des touristes. Photo : Thanh Hòa/VI

Par ailleurs, le marché impérial et les espaces de restauration proposaient aux visiteurs de nombreuses expériences culturelles authentiques.

Outre les rituels de la cour, le programme comprenait des animations variées, dont des jeux impériaux et un défilé de mode présentant des áo dài de style huéen associés à des hanboks coréens, favorisant ainsi un dialogue interculturel original.

Soucieuse de diversifier son offre touristique en développant notamment les animations nocturnes, la ville de Hué, en collaboration avec le Centre de conservation de la Citadelle impériale, a mis en place plusieurs programmes culturels et artistiques originaux. Photo: Thanh Hòa/VI

Le programme « Palais Impérial Mystique » a attiré un grand nombre de visiteurs, tant locaux que touristes. Il ambitionne de devenir un produit touristique nocturne unique et de contribuer à enrichir l’offre d’expériences proposées à la Citadelle impériale de Hué, tout en faisant vivre le patrimoine de l’ancienne capitale dans la société contemporaine./.