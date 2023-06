La fête de la danse du feu des Pà Then

22/06/2023

La fête de la danse du feu est depuis longtemps une tradition culturelle particulière des Pà Then vivant dans les provinces de Hà Giang et Tuyên Quang. Cette activité spirituelle exprime leur croyance envers les esprits, les forces surnaturelles et le pouvoir extraordinaire de l'homme pour surmonter toutes les difficultés de la vie.

La fête de la danse du feu des Pà Then est annuellement organisée lors du passage à la nouvelle année, à l’occasion de la récolte du 10e mois lunaire jusqu’au 15e jour du 11e mois lunaire, avec le souhait de remercier les esprits d'avoir accordé une bonne récolte et de prier pour une autre bonne récolte l’année suivante. Les Pà Then espèrent que le feu apportera chaleur et chance, chassera l’hiver. Cette fête non seulement relie la communauté mais aussi préserve de nombreuses valeurs culturelles traditionnelles de génération en génération.

La fête se déroule dans une grande cour où se réunissent tous les villageois. D’abord, une cérémonie cultuelle a lieu pendant 3 ou 4 heures avant le coucher du soleil. Ensuite, la danse du feu se passe une heure après le coucher du soleil.

Le chaman effectue un rituel pour inviter les divinités avant la danse du feu. Photo : Dang Kim Phuong/VI

Pour la cérémonie cultuelle, les offrandes comprennent riz, alcool, poulet bouilli, eau de ruisseau, tissu blanc, bâtonnets encens, colliers d’argent, argent votif, lampes ou bougies. Les familles réunissent leurs descendants et invitent leurs amis et des dignitaires locaux à participer au rituel. Le chaman est assis sur un banc pour adorer les divinités, une tige de fer à la main, et frappée sur une barre de fer sous sa chaise, émettant des sons en continu pendant environ 4 heures.

La danse rituelle consiste à marcher pieds nus sur des charbons ardents, afin de montrer la supériorité de l’esprit sur le corps ainsi que la force qui peut jaillir d’une énergie collective. Un tas de bois est préparé. Quand il commence à s’embraser, le chaman demande aux génies et ancêtres la permission aux jeunes hommes de marcher sur les braises. Au rythme des prières, les jeunes hommes se laissent ainsi entraîner dans la danse. Les yeux brillants, comme en transe, ils agitent frénétiquement la tête et le corps et frappent énergétiquement des pieds. Chaque personne danse de trois à quatre minutes.

La danse rituelle consiste à marcher pieds nus sur des charbons ardents. Photo: Dang Kim Phuong/VI

Phù Van Quy, un participant à la danse du feu, a partagé : “Quand j'ai sauté dans le feu, j'ai fermé les yeux, j’avais froid et j'ai tremblé, je ne savais rien et j'avais l'impression d'être emmené par Dieu. Je me suis précipité dans le feu et quand j'en suis sorti, j'ai eu froid, mon corps a tremblé et je me suis précipité dans le feu à nouveau... Comme ça, encore et encore, plusieurs fois jusqu'à ce que les braises s'estompent.”

Phù Van Quy, un participant à la danse du feu. Photo: Dang Kim Phuong/VI

Cette cérémonie n’est pas seulement un témoignage de la force et du courage des hommes Pà Then, mais représente aussi un rituel mystérieux qui nécessite d’être préservé./.