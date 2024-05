La fête «Nàng Hai» des Tày de la province de Cao Bang

02/05/2024

Située au nord du Vietnam, la province de Cao Bang est une terre qui a réussi à préserver nombre des valeurs culturelles traditionnelles uniques de ses ethnies minoritaires parmi lesquelles la fête «Nàng Hai» dans la commune de Tiên Thành qui porte les caractéristiques culturelles typiques des Tày.

Selon la cosmogonie Tày, il y a «Me Trang» (Dame Lune) dans le ciel, avec 12 fées, qui s’occupent de la vie des gens et des récoltes. La fête «Nàng Hai» est une cérémonie pour prier pour de bonnes récoltes, avec des danses et des chants pendant des nuits pour inviter les filles de la Dame Lune à venir ici bas pour jouir de la fête et les aider à avoir une bonne météo, de bonnes récoltes, une vie heureuse. Le 22e jour du troisième mois lunaire des années paires, les Tày organisent la fête «Nàng Hai ».

Des offrandes à la Dame Lune ont été préparées avec beaucoup de soin.

Elle se déroule sur plusieurs jours avec de nombreux rituels et cérémonies : cérémonie d'adoration de la Terre, cérémonie de démolition de la maison «Nàng Hai», cérémonie principale... sont exécutées avec soin et solennellement. En particulier, la combinaison rythmée et délicate des paroles et des danses traditionnelles dans la plupart des activités spirituelles crée une atmosphère extrêmement attrayante. Il existe de nombreuses danses de l'éventail interprétées à la fête «Nàng Hai», c'est pourquoi les Tày utilisent l'éventail comme principal accessoire lorsqu'ils dansent. Chaque type de danse a la même règle selon laquelle les danseuses doivent faire trois fois le tour de la zone de cérémonie. Bien que la forme de danse soit simple, elle est très expressive, faisant penser à des "fées dans le ciel".

Danse de l'éventail lors de la fête «Nàng Hai».

L’organisation de la fête «Nàng Hai» nécessite les efforts et la solidarité de toute la communauté Tày. Les personnes de tous âges coopèrent et participent ensemble à l’organisation et à la réalisation de cet événement.

La fête «Nàng Hai» est un élément indispensable de la culture des Tày de la commune de Tiên Thành. Elle constitue également un point culminant du patrimoine culturel de la province de Cao Bang. La combinaison de rituels traditionnels, d'art et de solidarité a créé un évènement unique et significatif, attirant l'attention de tous. Grâce à ces valeurs uniques et particulières, la fête «Nàng Hai» a eu l'honneur d'être reconnue en 2017 patrimoine culturel immatériel national./.