La Ferme La Mây : là où la vie « propre et saine » prend tout son sens

19/08/2025

Nichée à mi-hauteur d'une montagne dans la commune de Hòa Lac (Hanoi), la Ferme La Mây (La Mây Farm) est bien plus qu'un jardin écologique ; elle incarne une philosophie d'agriculture durable, véritablement « propre et saine ». C'est ici que des herbes rares s'épanouissent librement, tissant un écosystème diversifié et équilibré, la pierre angulaire de produits de qualité supérieure, bénéfiques pour la santé de chacun.

Ferme La Mây : un jardin niché à mi-hauteur d'une montagne, réputé pour ses nombreuses plantes rares.

Un "jardin forestier écologique" unique en son genre, promouvant activement la biodiversité et l'équilibre de l'écosystème.

La « propreté » dépasse la simple absence de produits chimiques. Elle réside dans un processus agricole méticuleux, naturel et profondément respectueux de l'environnement. La terre est cultivée selon des méthodes biologiques strictes, sans aucun recours aux engrais ou pesticides chimiques. La ferme mise sur le pouvoir d'autoguérison de l'écosystème, privilégiant des solutions biologiques contre les parasites et les maladies, et utilisant des engrais organiques auto-compostés, nés de ses propres récoltes. La Ferme La Mây veille également avec une attention particulière à la conservation des variétés indigènes rares, excluant catégoriquement toute modification génétique. .

Quant à l'aspect « sain », il se manifeste par la sécurité totale de ses produits et le dévouement passionné de ses artisans. De la sélection des matières premières à la fabrication, chaque étape est orchestrée avec le plus grand soin et une exigence de qualité irréprochable.

Les formules des produits La Mây sont conçues en s'inspirant des principes de la médecine traditionnelle.

Témoignage de la persévérance et du dévouement de la ferme envers des valeurs durables et une vie sereine pour la communauté.

Depuis 2025, La Ferme La Mây a étendu son terroir pour répondre à une demande croissante, grâce à une collaboration clé avec la SARL Thanh Tung NB. Cette entreprise apporte 13 hectares de terres certifiées biologiques et un atelier de production répondant aux normes d'exportation ISO 22000 Cette nouvelle zone de culture, située en bordure de la forêt primaire de Cúc Phương (Ninh Bình), bénéficie d'un environnement exceptionnel : un air pur et des terres naturellement riches. Ces conditions garantissent une conformité parfaite aux critères de « propreté et santé » si chers à La Ferme La Mây.

En s'appuyant sur des matières premières intrinsèquement « propres et saines », La Ferme La Mây intègre également les connaissances médicales traditionnelles dans la recherche et le développement de ses produits.

Une collection de produits diversifiés et singuliers, incarnant la richesse naturelle de la Ferme Lá Mây.

Quelques produits typiques de La Mây Farm.

La gamme de La Mây Farm est à la fois diversifiée et unique. Elle s'étend des herbes fraîches à une multitude de produits artisanaux, tels que le miel de curcuma noir, le savon aux herbes, le baume à lèvres naturel, le miel de pollen de curcuma, la crème anti-moustiques douce, le thé au gingembre, ou encore le miel de gingembre. Chaque création incarne l'harmonie entre le ciel et la terre, fruit de la passion du maître producteur.

La Mây Farm met un point d'honneur à respecter le principe de « pureté ». Tous ses produits sont élaborés à partir de matières premières brutes et non raffinées, garanties sans additifs, arômes ou conservateurs. Cette approche permet de préserver l'intégralité des nutriments et des saveurs naturelles.

Plus qu'une simple marque agricole, La Mây Farm est une véritable aventure humaine, profondément enracinée dans des valeurs de durabilité, d'amour de la nature et d'un profond désir de vie paisible.

À travers son École à la ferme Maya, la Ferme La Mây œuvre à sensibiliser le public aux bienfaits de l'agriculture durable.

La Mây Farm est aussi un véritable centre de formation agricole grâce à l'École à la ferme Maya. Cet espace pédagogique offre aux jeunes l'opportunité de s'engager dans des activités agricoles concrètes, d'observer la nature de près et de mieux saisir la relation intrinsèque entre l'être humain et son environnement. Ainsi, La Mây Farm ne se contente pas de promouvoir une alimentation saine ; elle participe activement à la formation d'une génération de citoyens éco-responsables, pleinement conscients de l'urgence de préserver notre planète./.

Texte: Thao Vy - Photos: La Mây Farm - Traduction: Hà Vu