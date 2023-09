La fabrication artisanale des cochons de terre à Lai Thiêu

07/09/2023

Ces cochons de terre sont prisés jusqu'au Cambodge, au Japon, en Thaïlande, au Laos…. Photo : Thông Hai/Revue Vietnam Ilustré

De gentils cochons de terre colorés rattachés à l’enfance de bien des Vietnamiens sont encore façonnés à Lai Thiêu, province de Binh Duong (Sud).



Lai Thieu est l’un des lieux réputés dans et hors du pays pour la fabrication de cochons de terre. Ce métier est rattaché aux habitants depuis une quarantaine d’années, avec plusieurs familles entamant ce métier dans les années 1970. Ils continuent de le perpétuer avec fierté. Bien que de nouveaux matériaux soient utilisés, les cochons de terre de Lai Thieu sont toujours très prisés des consommateurs.

Ces dernières années, les cochons de terre de Lai Thiêu ont été de plus en plus diversifiés en forme et plus compétitifs par rapport aux produits analogues en plastique ou en bois.

« Mes ancêtres faisaient d’autrefois le métier de potier avant de se tourner vers cet artisanat. Je fabrique toujours des cochons de terre. Comme ce métier est dur, les revenus sont modestes et qu'il exige de la minutie, pas mal de jeunes du village ont changé de métier pour mieux gagner leur vie. Moi, j’aime ce métier, si je l’abandonne, je me souviendrait toujours de l’odeur de l’argile, des beaux animaux que je modèle et décore moi-même », a-t-il confié Nguyên Van Tuân, un artisan de Lai Thiêu.

Les cochons sont modelés dans l'argile, puis l’artisan met l’argile dans une moule et la cuit dans un four. Le cochon de terre est exposé ensuite séché au soleil et peint. Chaque mois, Nguyên Van Tuân vend sur le marché national ou exporte vers le Cambodge et le Laos 80.000 produits. Outre les cochons de terre, lui et sa famille fabriquent d’autres animaux, des fruits en argile et aussi la mascotte du Nouvel an lunaire.

Chaque cochon de terre se vend 7.000 à 10.000 dongs selon la taille. Vendu en gros, le bénéfice est d'environ de 4.000 dongs par unité. C'est le cochon peint en jaune qui se vend le mieux.

Les cochons du village se vendent dans les provinces de Tien Giang, An Giang, à l’Ouest et au Sud-Est, sont exportés encore vers le Laos, le Cambodge, et la Thaïlande. C'est à la rentrée de l’année scolaire en septembre ou à l’occasion du Têt traditionnel que Lai Thiêu vend le plus de cochons de terre./.

Des sortes de cochons de terre colorés prisés par des clients :