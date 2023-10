La Docteure Khuat Thu Hong et sa mission de soutenir les groupes défavorisés

03/10/2023

En tant que rectrice de l’Institut d’études sur le développement social (Institute for Social Development Studies - ISDS), la docteure Khuat Thu Hong et ses collègues ont mené des recherches indépendantes auxquelles les organes législatifs vietnamiens font référence dans l’élaboration et l’amélioration des politiques concernant les groupes défavorisés. L’ISDS a également créé des boîtes à outils pour guider les activités visant à promouvoir l'égalité des sexes et l'inclusion sociale des groupes défavorisés. L’ISDS a pour mission de « faire du Vietnam un pays prospère, où tous les Vietnamiens sont entendus, où la justice sociale est appliquée, où la diversité sociale est promue et l'égalité pour tous assurée. »

Docteure Khuat Thu Hong, fondatrice et rectrice de l’Institut d’études sur le développement social (ISDS), un organisme de recherche indépendant dont le siège est à Hanoï. Photo: Khanh Long

Depuis sa création en 2002, l'ISDS a mené de nombreuses études sur les groupes défavorisés de la société. Ce faisant, l'ISDS et d'autres agences de recherche ont aidé le gouvernement vietnamien à améliorer et à développer des politiques sociales fondées sur des données probantes, qui prêtent attention aux vulnérabilités des différents groupes sociaux et garantissent l'inclusion. L'ISDS mène non seulement des recherches sociales à des fins scientifiques, mais utilise également activement les résultats de la recherche pour servir les objectifs de développement communautaire et de sensibilisation sociale.

En 2006, la loi sur la prévention et le contrôle du VIH/SIDA a été promulguée, affirmant pour la première fois que les personnes infectées doivent être traitées sur un pied d'égalité sans stigmatisation ni discrimination. De plus, le gouvernement vietnamien continue d'innover en matière de politiques pour les soutenir. Selon la loi révisée sur l'assurance maladie de 2017, les personnes infectées par le VIH bénéficiant de l'assurance maladie ont droit gratuitement à tous les services médicaux importants, tels que le traitement antirétroviral, le traitement des infections opportunistes…

Le cadre juridique et politique pour les personnes handicapées, un autre groupe vulnérable, a également connu des changements progressifs. La Loi de 2010 sur les personnes handicapées interdit également la stigmatisation et la discrimination à leur encontre et comporte de nombreuses réglementations juridiques qui créent des conditions égales pour qu'elles puissent travailler et contribuer à la société…

Ce sont de bons signes non seulement pour les groupes défavorisés mais aussi pour les chercheurs et les travailleurs sociaux comme la Docteure Hong et ses collègues de l'ISDS. « Mais c'est aussi une motivation pour moi et mes collègues lorsque les résultats des recherches de l’ISDS sont référencés dans le processus législatif. », a partagé Hong.

Hong et ses collègues ont développé une série de boîtes à outils pour guider le changement d'attitude et de comportement, largement utilisées par les organes du Parti, le gouvernement et les organisations sociales dans l'éducation et la communication afin de sensibiliser la population aux groupes défavorisés.

Plus précisément, en 2004, après une étude sur la situation actuelle de stigmatisation et de discrimination à l'égard des personnes infectées par le VIH, l'ISDS a développé une boîte à outils « pour guider les activités visant à comprendre et à réduire la stigmatisation et la discrimination liée au VIH. »

Les années suivantes, à partir de ses recherches, l'ISDS a produit des boîtes à outils pour soutenir le changement des perceptions et réduire la stigmatisation envers d'autres groupes défavorisés tels que les consommateurs de drogues injectables, les prostituées, la communauté des bisexuels, transgenres, lesbiennes et homosexuels (LGBT). Et il a plus tard publié une boîte à outils pour changer les perceptions vis-à-vis des personnes handicapées. Des outils véritablement utiles car ils guident des changements spécifiques dans la pensée et le comportement des communautés de personnes défavorisées, passant de souhaits bien intentionnés en pensée à des actions positives dans la pratique. .

« Pour les personnes infectées par le VIH, si nous faisons preuve de discrimination à leur égard, bon nombre de leurs actions doivent être menées en secret. Il est donc possible que les mesures de sécurité ne soient pas pleinement mises en œuvre. Il en va de même pour les personnes de la communauté LGBT : si la société les discrimine, ils n’auront pas un accès égal aux opportunités d’apprentissage et de travail, vivront toujours dans la culpabilité et ne voudront pas avancer », a souligné Hong.

Selon la Docteure Hong, il existe toujours différents groupes de personnes dans une société. Une bonne société est une société qui s’efforce toujours d’assurer l’équité et l’égalité pour tous les groupes sociaux. Et tant que l’inégalité existe dans une société, cette société ne peut pas être qualifiée de civilisée ou développée.

Les attitudes et le comportement des gens à l'égard des personnes défavorisées en disent long sur le degré de civilisation d'une société. Tout le monde veut que ses enfants vivent dans une société civilisée et progressiste, où chacun est traité de manière égale. Pour ce faire, dès maintenant, chaque individu doit agir plus activement et plus fortement, en contribuant à ses efforts pour se joindre au gouvernement dans le respect de l'engagement : Le Vietnam, le pays où personne n’est laissé de côté./.

