La diplomatie économique se transforme vigoureusement au service du développement puissant de la nation

19/01/2026

Pham Minh Chinh, membre du Bureau politique, Premier ministre. Photo: VNA



Dans l’atmosphère enthousiaste qui anime tout le pays à l’approche du 14e Congrès national du Parti, sous la direction du Parti, le gouvernement, de concert avec des ministères, secteurs et localités, se prépare activement à mettre en œuvre de manière résolue, synchronisée et efficace les orientations, missions et solutions dans tous les domaines prévues par la Résolution du Congrès; parmi elles, la diplomatie économique revêt une importance toute particulière, contribuant à « montrer la voie, ouvrir la route », à attirer des ressources, à créer des opportunités et à ouvrir de nouveaux espaces de développement afin de conduire notre pays vers une croissance rapide et durable dans la nouvelle ère.

L’année 2025 constitue un moment solennel, marquant le 80ᵉ anniversaire de la reconquête de l’indépendance nationale, de la liberté du peuple, et le 50ᵉ anniversaire de la réunification du pays. Sous la direction du Parti et du Président Ho Chi Minh bien-aimé, la nation vietnamienne a accompli des exploits historiques. D’un pays à peine identifié sur la carte du monde, le Vietnam d’aujourd’hui dispose d’une base solide, d’un potentiel accru, d’une position et d’un prestige internationaux de plus en plus élevés. En entrant dans une nouvelle ère de développement, avec une résilience éprouvée, une intelligence collective, un esprit humaniste et une aspiration à s’élever, l’ensemble du peuple vietnamien s’efforce de « hisser de grandes voiles », de tenir fermement la barre pour conduire le navire Vietnam à s’élancer vers le large.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, président du Comité de pilotage gouvernemental pour la gestion et l’administration macroéconomiques, a présidé la première réunion de ce comité, le 29 décembre à Hanoï. Photo: VNA

Tout au long du cours de l’histoire, à chaque étape de l’essor du pays, la diplomatie vietnamienne a apporté des contributions majeures et significatives. Des premiers jours de la défense de la jeune indépendance, de la lutte pour l’intégrité territoriale et la réunification nationale, jusqu’au processus de levée de l’isolement et de l’embargo et à l’approfondissement d’une intégration internationale large et complète, la diplomatie vietnamienne a toujours laissé une empreinte marquante, contribuant de manière décisive à « transformer les risques en opportunités », « rendre le difficile plus facile », « renverser la situation », « changer d’état », et à établir une configuration extérieure la plus favorable possible au développement national.

Au milieu des années 1970, après la réunification du pays et le rétablissement de la paix, avec une vision stratégique, une pensée aiguë et une évaluation juste de la situation mondiale et des conditions nationales, notre Parti a rapidement identifié la diplomatie économique au service de la reconstruction post-guerre comme une nécessité et une nouvelle orientation prioritaire à mettre en œuvre. Depuis lors, la diplomatie économique a laissé une empreinte profonde à de nombreux jalons du développement et de l’intégration stratégique du pays.

Parmi les faits marquants figurent : l’étude des modèles et des tendances de développement mondiaux afin de conseiller le Parti et l’État dans l’élaboration des orientations et politiques de développement économique et de rénovation nationale (années 1980) ; la levée de l’isolement et de l’embargo, la normalisation des relations avec de grandes institutions financières, l’intégration progressive dans la communauté internationale, l’attraction des investissements étrangers et de l’aide des partenaires (années 1990) ; l’« ouverture de voies nouvelles » pour le processus d’intégration économique internationale, avec de nombreux jalons particulièrement importants et stratégiques, ayant profondément transformé le visage du pays (de 1995 à aujourd’hui). Il s’agit de jalons à portée stratégique, ouvrant de vastes opportunités de développement, renforçant l’intégration et affirmant le rôle ainsi que la contribution importante du Vietnam dans l’économie régionale et mondiale.

La réflexion et la perception du Parti et de l’État concernant la diplomatie économique n’ont cessé d’être renouvelées et perfectionnées afin de suivre les évolutions rapides de l’époque et de répondre aux nouvelles exigences du développement national. Dans ce cadre, la diplomatie économique est toujours identifiée comme une mission clé et permanente de l’action extérieure, constituant un pilier fondamental et central de la diplomatie vietnamienne, ainsi qu’un moteur important pour un développement rapide et durable du pays.

Depuis le début du mandat et au cours des cinq dernières années, le contexte mondial s’est caractérisé par une instabilité et une incertitude accrues, avec de nombreux facteurs défavorables par rapport à la période précédente ; difficultés, défis et opportunités se sont entremêlés, mais les difficultés et les défis ont été plus nombreux.

Cependant, grâce à une détermination élevée, à de grands efforts et à une action résolue de l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée, notre pays a enregistré de nombreux acquis de développement importants, dignes de fierté et d’une portée historique dans tous les domaines. L’économie a démontré une résilience accrue face aux chocs extérieurs ; en 2025, le taux de croissance du PIB a atteint 8,02 %, plaçant le Vietnam parmi les pays à forte croissance de la région et du monde. En particulier, la stabilité macroéconomique a été maintenue, l’inflation maîtrisée et les grands équilibres de l’économie assurés.

La taille de l’économie en 2025 a atteint environ 514 milliards de dollars, le PIB par habitant est estimé à 5 026 dollars, plaçant le Vietnam dans le groupe des pays à revenu intermédiaire supérieur. Les moteurs de croissance traditionnels ont continué de produire des effets ; le Vietnam figure parmi les 15 principaux pays en développement au monde en matière d’attraction des investissements étrangers et parmi les 20 premières économies mondiales en termes de volume commercial.

Les nouveaux moteurs de croissance ont enregistré des avancées importantes ; notamment, le taux de croissance de l’économie numérique et de l’industrie des TIC a dépassé celui du PIB ; le classement de notre pays en matière d’innovation mondiale se situe en tête du groupe des pays de niveau de revenu équivalent. Des progrès initiaux importants, à caractère stratégique et de rupture, ont été réalisés dans certains domaines technologiques de pointe tels que l’intelligence artificielle, le chemin de fer à grande vitesse, les semi-conducteurs, l’énergie nucléaire, ainsi que dans le développement de ressources humaines de haute qualité.

Les domaines culturel et social continuent de se développer ; la protection de l’environnement fait l’objet d’une attention accrue ; la sécurité sociale est assurée ; les conditions de vie matérielles et spirituelles de la population ne cessent de s’améliorer. Les capacités de défense et de sécurité nationale sont consolidées et renforcées ; l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale du pays sont fermement préservées ; l’ordre et la sécurité sociaux sont garantis.

En particulier, les affaires étrangères et l’intégration internationale constituent un point lumineux dans un contexte mondial marqué par de nombreuses difficultés, au sein duquel la diplomatie économique a enregistré des résultats remarquables. La diplomatie technologique a été intensifiée, contribuant à créer des percées dans le développement des sciences et technologies, de l’innovation, de la transformation numérique, ainsi qu’à la construction d’une économie indépendante et autonome, étroitement liée à une intégration internationale profonde, concrète et efficace. Le prestige et la position internationale du Vietnam ne cessent d’être renforcés dans l’économie mondiale, la politique globale et la civilisation humaine.

À ce jour, le Vietnam signe et participe à 17 accords de libre-échange ; et entretient des relations diplomatiques avec 194 pays, dont l’ensemble des membres de l’Organisation des Nations unies ; il a établi des cadres de partenariat global ou de niveau supérieur avec 42 pays, dont 17 membres du G20, et a noué des partenariats stratégiques globaux avec les cinq pays membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU.

Le Vietnam assume également de nombreuses responsabilités multilatérales importantes, telles que sa réélection au Conseil des droits de l’homme des Nations unies pour le mandat 2026-2028, l’accueil du Forum sur l’avenir de l’ASEAN, du 4ᵉ Sommet du Forum des partenaires pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 (P4G), ainsi que de la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention contre la cybercriminalité…

Le Premier ministre Phạm Minh Chinh et les chefs de délégations à la 6ᵉ réunion des ministres du Numérique de l’ASEAN (ADGMIN) à Hanoï. Photo: VNA

Pour parvenir à ces réalisations, le secteur diplomatique en général, et la diplomatie économique en particulier, ont apporté une contribution extrêmement importante, concrète et efficace.

Premièrement, la diplomatie a contribué à maintenir un environnement stable et favorable, à élargir l’espace de développement du pays, à approfondir la coopération économique et à renforcer l’interconnexion des intérêts avec les partenaires, notamment les pays voisins, les grandes puissances et les amis traditionnels.

Deuxièmement, elle a permis d’attirer des ressources extérieures au service du développement national, d’élargir et de diversifier les marchés, d’attirer les investissements, de favoriser le transfert de connaissances et de technologies, et de mobiliser la force de la communauté vietnamienne à l’étranger. En particulier, la mise en œuvre résolue et rapide de la « diplomatie des vaccins » a contribué de manière directe et significative à la prévention, à la lutte et au contrôle de la pandémie de COVID-19, créant des conditions favorables à la reprise et au développement socio-économiques.

Troisièmement, la diplomatie a joué un rôle pionnier dans la promotion de l’intégration et de la connectivité économiques internationales, notamment en renforçant et en rehaussant la participation et les contributions du Vietnam aux mécanismes de coopération économique multilatérale, en participant activement à l’élaboration de nouvelles règles et normes internationales ; parallèlement, elle a exploité efficacement le réseau d’accords de libre-échange, faisant du Vietnam un centre de connectivité régionale. En outre, la diplomatie économique a accompagné et soutenu les localités et les entreprises dans la mise en œuvre de l’économie extérieure et de l’intégration économique internationale, apportant des bénéfices et des résultats importants et concrets.

À l’entrée dans une nouvelle phase de développement, dans un contexte mondial qui devrait continuer à évoluer de manière complexe et imprévisible, avec globalement plus de difficultés et de défis que d’opportunités et d’avantages, la diplomatie économique est confrontée à l’exigence d’une transformation vigoureuse afin d’accompagner la détermination à mener à bien les deux objectifs stratégiques du centenaire du pays.

Le projet de documents du 14e Congrès national du Parti a souligné la nécessité de “promouvoir une diplomatie globale au service du développement, en mettant l’accent sur la diplomatie économique et la diplomatie technologique”. Dans ce cadre, le renouvellement de la diplomatie économique n’est plus un choix, mais une exigence objective de la réalité, une nécessité urgente, une option stratégique et l’une des priorités majeures pour contribuer à la concrétisation de l’aspiration au développement puissant et prospère de la nation.

Ainsi, dans la période à venir, la diplomatie économique se voit confier trois grandes missions : premièrement, contribuer à la création d’un espace stratégique permettant au pays d’entrer dans une ère de développement prospère, civilisée et florissante. Deuxièmement, jouer un rôle moteur important pour attirer les ressources, lever les goulets d’étranglement et résoudre les grands problèmes afin de créer des percées en matière de croissance et de développement, notamment dans la promotion des sciences et technologies, de l’innovation, de la transformation numérique et de la transition verte. Troisièmement, bâtir une économie indépendante et autonome tout en s’intégrant de manière proactive et active à l’international.

Avec la devise « Les ressources naissent de la réflexion et de la vision ; la dynamique naît du renouvellement et de la créativité ; la force naît du Peuple et des entreprises », la diplomatie économique et la diplomatie technologique de la période à venir doivent assimiler « trois leçons importantes », tout en renouvelant fortement la pensée, en actualisant les objectifs, le contenu, les cibles et les modes de mise en œuvre, et en s’alignant étroitement sur la « devise des cinq “plus” ».

Les « trois leçons importantes » sont les suivantes : premièrement, persévérer dans la voie de l’indépendance nationale et du socialisme ; rester fermement attaché à une politique étrangère indépendante et autonome, de multilatéralisation et de diversification, avec une intégration internationale proactive et active, en tant qu’ami, partenaire fiable et membre responsable de la communauté internationale.

Deuxièmement, faire preuve de fermeté tout en restant souple, défendre les intérêts nationaux et du peuple, tout en étant très flexible dans la mise en œuvre afin d’atteindre les objectifs fixés.

Troisièmement, maîtriser pleinement et en profondeur la situation, et conseiller des réponses politiques opportunes, flexibles, appropriées et efficaces.

La « devise des cinq “plus” » se décline comme suit : Premièrement, être plus stratégique et plus perspicace dans la réflexion afin d’identifier en temps opportun les nouvelles tendances, de saisir de manière proactive les opportunités et de contribuer ainsi à renforcer la capacité d’adaptation de l’économie.

Deuxièmement, être davantage centré sur l’essentiel et les priorités dans l’élaboration des objectifs et des solutions, sur la base d’un alignement étroit avec les objectifs de développement du pays à chaque étape.

Troisièmement, élargir et approfondir davantage l’ensemble des relations avec les partenaires ainsi que chaque domaine de coopération, en particulier dans les domaines des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique.

Quatrièmement, faire preuve de plus de détermination et de créativité dans la mise en œuvre, en garantissant une répartition claire des tâches et une efficacité concrète, dans l’esprit des « six clairs » : des personnes clairement désignées, des tâches clairement définies, des responsabilités clairement établies, des compétences clairement attribuées, des délais clairement fixés et des résultats clairement identifiés.

Cinquièmement, participer de manière plus active et plus responsable aux mécanismes de coopération, aux forums économiques internationaux ainsi qu’aux questions internationales et régionales d’importance stratégique, en adéquation avec nos exigences, nos capacités et nos conditions, notamment dans la gouvernance économique mondiale.

Par-dessus tout, le travail de relations extérieures, en particulier la diplomatie économique, doit faire rayonner au plus haut niveau l’esprit de « loyauté et dévouement », de « confiance et créativité », de « courage et flexibilité », de « négociation et persuasion », d’« efficacité primordiale » et de « la Patrie avant tout » ; avec la devise de voir loin, envisager large, réfléchir en profondeur et agir avec ambition, en valorisant le temps, l’intelligence et la capacité de décision au moment opportun, afin de continuer à être une force pionnière et motrice, apportant de nouvelles opportunités, de nouveaux moteurs et de nouvelles ressources extérieures au service du développement rapide et durable du pays, tout en renforçant le prestige et la position du Vietnam sur la scène internationale.

À l’entrée dans une nouvelle phase de développement, le travail de relations extérieures en général et la diplomatie économique en particulier doivent se concentrer sur la mise en œuvre synchronisée, déterminée et efficace de la Résolution du 14e Congrès national du Parti, des Résolutions du Parti, de l’Assemblée nationale et du gouvernement, en particulier la Résolution n°59 du Bureau politique sur l’intégration internationale dans la nouvelle situation.

Dans ce cadre, il convient de mettre l’accent sur le renforcement de la coopération économique, commerciale et d’investissement, des sciences et des technologies, de la transformation numérique, de la transition verte, de la transition énergétique, ainsi que dans les domaines de l’éducation et de la formation, de la santé, de la culture, du travail, du tourisme, de la protection de l’environnement et de l’adaptation au changement climatique…

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et les délégués à l’ouverture du Festival national des start-up innovantes de 2024. Photo: VNA

Il est nécessaire d’accélérer le transfert de technologies dans les secteurs vitaux de l’économie tels que l’énergie nucléaire, le chemin de fer à grande vitesse et les semi-conducteurs (d’ici la fin de l’année 2027, achever la construction d’une usine de fabrication de puces semi-conductrices).

Il convient de déployer de manière coordonnée des solutions visant à diversifier les marchés, les produits et les chaînes d’approvisionnement ; de se concentrer sur l’exploitation et la valorisation des marchés potentiels ; de renforcer la promotion et la valorisation des produits de marque vietnamienne à l’étranger ; et d’accélérer les négociations et la signature d’accords de libre-échange avec les pays et régions du Moyen-Orient, de l’Asie centrale, de l’Afrique et de l’Amérique latine…

Il faut accorder la priorité au soutien des localités et de la communauté des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises, dans l’intégration économique et la coopération internationale ; soutenir activement les entreprises dans l’expansion de leurs investissements et de leurs activités à l’étranger et dans une participation plus approfondie aux chaînes de valeur mondiales ; attirer vigoureusement les investissements des grands groupes technologiques ainsi que les experts vietnamiens résidant à l’étranger.

Parallèlement, le secteur diplomatique, en coordination avec les différents échelons, secteurs et localités, doit continuer à collaborer étroitement pour conseiller et proposer aux autorités compétentes des mécanismes, politiques et solutions susceptibles de créer des percées dans les relations extérieures, en particulier pour promouvoir fortement les activités de diplomatie économique et de diplomatie technologique, contribuant ainsi à la réalisation de l’objectif d’une croissance à deux chiffres en 2026 et dans les années à venir.

Dans ce tableau d’ensemble, il est indispensable d’avoir une perception juste, d’agir avec détermination et de déployer des efforts inlassables afin de créer des percées dans le développement de la science, de la technologie et de l’innovation, et de promouvoir vigoureusement la transition verte à l’ère numérique. Il s’agit là du moteur clé et de la « clé d’or » permettant au Vietnam de rattraper son retard, de progresser de concert et de dépasser, pour se développer rapidement et durablement, et de réaliser avec succès les deux objectifs stratégiques du centenaire, en visant à devenir, d’ici 2045, un pays développé à revenu élevé.

Dans ce processus, nous poursuivons nos efforts pour promouvoir de manière globale l’œuvre de rénovation, en restant constamment dans une logique de création et d’accompagnement, en nous concentrant sur la levée des difficultés et des obstacles dans les différents domaines, en accélérant la réforme administrative et en supprimant tous les goulets d’étranglement institutionnels, infrastructuraux et en ressources humaines, afin que les sciences et les technologies, l’innovation, la transformation numérique et la transition verte devienne réellement de nouveaux moteurs et de nouvelles ressources, mobilisant l’ensemble de la nation pour avancer résolument dans une nouvelle ère.

Les acquis du pays après 80 années de construction et de développement constituent une base importante et un point de départ prometteur pour un nouveau parcours de la nation. Sous la direction du Parti, avec l’esprit d’unité, de solidarité et de cohésion de tout le peuple, sur la base de l’appropriation et de la mise en œuvre du principe consistant à « établir et préserver un environnement de paix et de stabilité, être à l’avant-garde de la mise en relation et de la coopération, ouvrir et attirer des ressources pour le développement, et rehausser sans cesse la position du pays », tel que l’a indiqué le secrétaire général du Parti To Lam, nous avons une confiance solide dans le fait que le travail de relations extérieures en général et la diplomatie économique en particulier, dans la période à venir, continueront à faire valoir davantage les belles traditions et les résultats importants déjà obtenus ; avec l’esprit de « placer les localités, les entreprises et la population au centre du service ; faire de l’intérêt national et du peuple le fil conducteur » ; poursuivre les efforts pour surmonter les difficultés et les défis ; accomplir avec excellence la mission et les responsabilités confiées par le Parti et l’État, et contribuer à jeter des bases solides pour un développement rapide et durable du pays, apportant une vie prospère et heureuse au peuple./.

VNA/Revue Vietnam Illustré