La Danse Xoe Thai de la région Nord-Ouest, un patrimoine culturel immatériel de l’Humanité

30/07/2022

La vallée de Muong Lo, dans la province de Yên Bai, passe pour être le berceau des Thai du Nord-Ouest et donc de la danse xoè. Elle abrite des milliers de danseuses, vraisemblablement les meilleures du Vietnam. Dans cette contrée, les habitants sont persuadés que sans la xoè il n’y aurait ni joie ni couple, et que le riz ne pourrait pas pousser non plus. C’est du moins ce que nous dit Diêu Thi Siêng, une maîtresse de xoè.

Berceau de l’art Xoe Thai

Selon les légendes des Thai de la région du Nord-Ouest, au 10e siècle, Lac Truong, chef de la région Muong Lo (actuelle province de Yên Bai), créa l’art du Xoe Thai. Ce fut lui qui amena des Thai à Muong So, actuel district de Phong Tho, province de Lai Châu à y créer des villages montagneux où les danses Xoe des Thai fleurirent et se répandirent dans l’ensemble de la région Nord-Ouest.

A l'origine, les danses Xoe apprises par le chef de village Lac Truong furent simples. Les jeunes hommes et femmes se donnèrent de mains en créant un cercle, ils dansèrent aux rythmes de musiques en chantant pour faire éloigner les fauves, et relever la solidarité dans la communauté. Après, les Thai ajoutèrent le dan tinh aux instruments de musique - tambour, chieng et erhu. Depuis, les Xoe sont exécutées dans la plupart des activités culturelles des Thai, dans le cadre familial tels que la fête célébrant une nouvelle habitation, le mariage, les fiançailles ou lors de grandes fêtes du village. Les Muong Lo considèrent que plus le cercle de Xoe est grand et regroupe de nombreux participants, plus l’année connaîtra d’abondantes récoltes.

Selon l’artiste Lo Van Bien, du quartier Trung Tam, commune de Nghia Lo, les danses Xoe prennent leur origine de six anciennes danses qui représentent également le mode de vie et la pensée des Thai depuis longtemps. Le Xoe « xé vóng » (danse en cercle) reflète la solidarité et la liaison communautaire, le Xoe “khắm khăn mơi lảu” (invitation à la boisson de l’alcool de riz aux visiteurs à la maison) représente l’hospitalité, le Xoe “đổn hôn” affirme bien que la terre ou le ciel soient renversés, les Thai ne se séparent jamais l’un de l'autre, le Xoe “nhôm khăn” est la danse la plus animée et éblouissante, et reflète la joie des gens participant à un mariage ou inaugurant une nouvelle habitation, le Xoe “ỏm lọm tốp mư” représente la satisfaction et une vie aisée…

Sonnettes et tambours donnent du rythme dans une fête de Xoe des Thai de la région Nord-Ouest. Photo d’archive de la VI

Avant la victoire de Diên Bien Phu en 1954, les gens de l’ethnie Thai de la région de Muong So furent mis sous la règne du roi des Thai Deo Van An. Comme il était féru de Xoe, des centaines d’équipes de Xoe furent créées à cette époque et les fêtes de Xoe furent organisées régulièrement, des jeunes hommes et femmes de l’ethnie Thai se rassemblant au bord de la rivière Nam Na et dansant ensemble.

Selon la doctoresse Nguyên Thi Hiên, ancienne directrice adjointe de l’Institut national de Culture et d’Art du Vietnam, la danse de Xoe compte trois types principales : Xoe nghi lê, Xoe biêu diên, Xoe vong. Depuis 1990, les clubs de Xoe Thai se développent vigoureusement, la province de Yên Bai compte environ 180 équipes de Xoe Thai, la province de Dien Bien, 1.273, la province de Lai Châu, plus de 100, et la province de Son La, 1.700. Un contingent puissant qui se charge de la représentation et du transfert de cet art aux jeunes générations.

L’équipe de Xoe de la région Muong So vint se produire avant 1954 à Paris (France), les danses de Xoe hoa, Xoe non, Xoe khan, Xoe hoa ban… attirèrent à cette époque l'attention particulière des Occidentaux.

Tourisme au pays des danses Xoe

La région Nord-Ouest abrite quatre zones peuplées de Thai: Muong Thanh, province de Diên Biên, Muong Lo (Yên Bai), Muong Than (province de Lai Châu) et Muong Tac (Son La), qui sont réputées pour leur équipes de danse Xoe. Il semble que partout où les Thai vivent, il existe des danse Xoe.

Selon Mme Do Thi Tac, spécialisée dans les études folkloriques de la province de Lai Châu, Xoe chiêng constitue la fête la plus grande du printemps des Thai de la région Nord-Ouest en général et de Muong Than, province de Lai Châu, en particulier. Des Thai blancs organisent la fête Xoe chieng pour solliciter un climat favorable aux cultures et la paix pour leur village.

Le Comité populaire de la province de Diên Biên Au a fait du Xoe Thai un produit touristique clé du district de Diên Biên et de la ville de Diên Biên où habitent tous les Thai noirs. Ainsi, à Diên Biên Phu, le touriste peut visiter non seulement des sites touristiques et historiques liés à la victoire glorieuse de Diên Biên Phu mais aussi découvrir les Xoe Thai, exécutées par plus d’un millier d’équipes des villages Men, Ten, Co My, Phiêng Loi…

Les Thai du district de Mai Châu, province de Hoa Binh ont créé des équipes de Xoe Thai au service des touristes. Les deux villages de tourisme communautaire Lac et Pom Coong en comptent près de dix. Vi Thi Tuyêt, membre de l’équipe de Xoe du village de Lac, a confié: « Les Thai ne doivent pas apprendre la danse Xoe, plus ils grandissent, plus ils savent eux-mêmes la pratiquer ».

La séance de représentation d’anciennes danses de Xoe qui a établi un record Guinness Vietnam 2019, a été organisé au chef-lieu de Nghia Lô, province de Yên Bai, avec la participation de plus de 5.000 artistes amateurs qui ont exécuté les six anciennes danses Xoe de Muong Lô. Photo : AVI

Pour les habitants de l’ethnie Thai, les Xoe font partie de leur vie et revêtent non seulement une signification spirituelle mais encore un trait culturel commun de la communauté des ethnies, un produit touristique original de la région Nord-Ouest d’aujourd’hui./.



Texte : Phong Thu – Photos : VI, AVI- Infographique : Trong Hanh – Traduction : Diêu Vân