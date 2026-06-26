La culture populaire au plus près du jeune public grâce à des expériences immersives

26/06/2026

Le programme culturel « Une journée de divertissement » a offert une plongée émouvante dans les souvenirs d’enfance à travers des jeux folkloriques, de l’artisanat traditionnel et l’atmosphère évocatrice d’un village vietnamien. En proposant aux enfants un espace de jeu à la fois ludique et éducatif, cette initiative contribue à transmettre les valeurs culturelles nationales et à renforcer les liens familiaux autour d’expériences d’apprentissage enrichissantes.

Dans une société urbaine toujours plus trépidante, les espaces permettant aux enfants de renouer avec la culture traditionnelle deviennent de plus en plus précieux. Soucieux d’offrir aux plus jeunes une expérience mêlant apprentissage et divertissement, le Centre d’activités culturelles et scientifiques Van Miêu - Quôc Tu Giam a organisé le programme « Une journée de divertissement », transformant le célèbre site patrimonial de la capitale en un véritable festival de l’enfance, riche et original.

Organisé les 30 et 31 mai 2026, dans un cadre patrimonial subtilement associé à des activités expérientielles modernes, ce programme proposait un parcours de découverte varié, réparti sur deux créneaux horaires et deux lieux distincts. Les matinées étaient consacrées à l’activité « Je suis une feuille - Je suis une fleur » au jardin Giam, tandis que les après-midi et soirées étaient rythmés par le programme « Dung Dang Dung De - Faire jouer les enfants » au Temple de la Littérature.

Les enfants ont ainsi pu s’immerger dans de nombreux jeux folkloriques traditionnels revisités avec créativité : marelle, courses d’animaux, jeux de balle en costumes spécialement conçus ou encore marche sur échasses miniatures. Au-delà des éclats de rire, ces activités ont favorisé le développement de l’agilité, de la coordination motrice et de l’esprit d’équipe.

L’espace créatif, quant à lui, a attiré les jeunes participants grâce à une multitude d’activités manuelles captivantes : fabrication de fleurs en papier Thanh Tiên de Huê, assemblage d’images à partir de feuilles, coloriage de poteries de Bát Tràng, décoration de galets et création de formes à partir d’épis de maïs. Des matériaux du quotidien transformés en œuvres d’art empreintes de personnalité, stimulant à la fois l’imagination et la dextérité.

L’artisanat traditionnel, profondément ancré dans la vie vietnamienne depuis des générations, a ainsi été recréé avec brio au cœur de Hanoï, offrant aux enfants un accès concret et vivant à leur culture. Loin des savoirs théoriques, les valeurs culturelles se transmettent ici par l’expérience, éveillant curiosité et désir de découverte.

Le spectacle de marionnettes Tê Tiêu a constitué l’un des temps forts du programme. Contes populaires et coutumes ancestrales y étaient racontés à travers cet art unique, offrant aux jeunes spectateurs des moments d’émerveillement. Après la représentation, les enfants ont même pu manipuler les marionnettes sous la direction des artisans, approfondissant ainsi leur compréhension de cette forme d’art populaire vietnamienne.

L’harmonie entre le prestigieux cadre du Temple de la Littérature et les activités expérientielles modernes a créé un parcours de découverte où passé et présent se rencontrent, et où les valeurs traditionnelles sont transmises dans un langage accessible à la jeune génération. Des jeux folkloriques à l’artisanat, en passant par les arts traditionnels et les activités interactives, ce programme a contribué à faire sortir la culture populaire des vitrines des musées pour l’intégrer à des expériences vivantes et dynamiques. Ainsi, le patrimoine n’est pas seulement préservé : il est perpétué et transmis naturellement aux jeunes générations, les aidant à mieux comprendre, apprécier et valoriser les richesses culturelles de leur nation./.