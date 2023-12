La connexion routière de l'ASEAN se veut harmonieuse et respectueuse de l'environnement

19/12/2023

Située dans une position centrale du réseau régional de liaison de transport s’étendant de l’océan Pacifique à l’océan Indien, l’ASEAN occupe une position géostratégique importante, abritant des routes maritimes et aériennes vitales. Les pays du Sud-Est ont déployé des efforts pour promouvoir des liaisons de transport efficaces, harmonieuses et respectueuses de l'environnement.

Tenue du 9 au 10 novembre 2023 à Luang Prabang, la 29e réunion des ministres des Transports de l'ASEAN (ATM, pour ASEAN Transport Ministers’ Meeting) a adopté une Déclaration commune contenant une série de plans visant à continuer de promouvoir le transport aérien, routier, ferroviaire et maritime, tels que le plan Directeur pour la prestation de services de l'ASEAN (troisième édition); le Mémorandum d'accord sur le développement du réseau routier de l'ASEAN (AHN) et des recommandations politiques visant à améliorer l'infrastructure des véhicules électriques (VE) et les stations de recharge dans l'ASEAN ; l’Accord-cadre de l’ASEAN sur la facilitation du transit des marchandises (AFAFGIT)…

En particulier, les résultats de la coopération avec des partenaires de dialogue tels que la Nouvelle-Zélande, l'UE, le Japon, la Corée, la Chine et les États-Unis ont contribué de manière significative au développement du réseau de transport de l'ASEAN.

Le troisième périphérique dans la province de Kandal au Cambodge reliant la capitale Phnom Penh, avec un investissement total de 464 millions de dollars, a une longueur totale de 52 km, avec deux ponts et deux viaducs. Photo : VNA

En outre, lors de la 45e réunion du Groupe de travail de l’ASEAN sur le transport maritime (ASEAN Maritime Transport Working Group - MTWG) (MTWG-45), les dirigeants de l'Administration maritime du Vietnam ont émis le souhait que les pays de l'ASEAN continueraient à échanger activement afin de renforcer la coopération bilatérale et multilatérale, créant une base pour développer l’industrie maritime de l’ASEAN et du monde. « Cela est extrêmement nécessaire dans le contexte où le monde s'oriente fortement vers l'application de technologies de pointe et l'utilisation de nouvelles énergies respectueuses de l'environnement dans tous les aspects de l'économie et de la société », a souligné Hoang Hong Giang, directeur général adjoint de l'Administration maritime du Vietnam.

Singapour est un pays insulaire qui possède les systèmes aéronautiques et maritimes les plus développés au monde. La compagnie Singapore Airlines (SIA) a remporté le titre de meilleure compagnie aérienne au monde en 2023. L'aéroport de Changi - l'un des trois aéroports 5 étoiles au monde selon Skytrax - est l'un des plus grands centres de transport aérien international (ports de transit aérien) d'Asie du Sud-Est. Il s'agit également de l'un des principaux aéroports de fret au monde avec une capacité de plus de 2 millions de tonnes de marchandises (2019). En outre, selon Baltic Exchange, Singapour a maintenu sa position de premier centre maritime mondial pour la 8e année consécutive.

Le premier projet ferroviaire à grande vitesse de l'ASEAN a été officiellement mis en service par l'Indonésie, avec un investissement total de 7,3 milliards de dollars et une longueur totale de 142 km. Ce projet a marqué le développement de ce type de transport public en Indonésie, qui met l'accent sur la modernité, l’efficacité et le respect de l’environnement. La Thaïlande a également achevé la phase finale du projet d'extension de l'autoroute n°12 dans le cadre du corridor économique Est-Ouest (EWEC), reliant le Myanmar, la Thaïlande, le Laos et le Vietnam. Le gouvernement thaïlandais espère que l'achèvement de cette route contribuera à promouvoir les activités économiques transfrontalières entre les pays de la région. Sur les 1 530 km de l'EWEC, environ 793 km sont en territoire thaïlandais.