La Communauté socioculturelle de l'ASEAN : un bilan prometteur

13/08/2025

Depuis sa création en 2015, la Communauté socioculturelle de l'ASEAN (ASCC) s'est imposée comme un réseau incontournable. Elle s'efforce d'apporter des bénéfices tangibles aux populations des pays membres. Dans un contexte de concurrence stratégique entre les grandes puissances et de pression croissante sur les institutions multilatérales, le rôle de l'ASCC est devenu essentiel pour renforcer la cohésion intra-régionale et affirmer l'identité de l'ASEAN sur la scène internationale.

Lors de la 33e réunion de son Conseil, l'ASCC a dressé un bilan très positif. 99 % des lignes d'action du Plan d'action 2025 ont été mises en œuvre, contribuant ainsi à la construction d'une communauté de l'ASEAN axée sur les citoyens et socialement responsable.

Une des réalisations majeures est l'amélioration de la aux processus décisionnels. Cet engagement accru a permis de renforcer la qualité, la représentativité et le professionnalisme des activités menées par les organisations concernées.

Selon les données de la Banque asiatique de développement (BAD), les dix pays membres de l'ASEAN se situent désormais dans le groupe des États affichant un niveau de développement humain (IDH) moyen ou élevé. Cela témoigne d'une nette amélioration de la qualité de vie dans la région.

Dans le domaine de l'éducation, de nombreuses mesures ont été prises pour soutenir l'accès des groupes défavorisés à l'instruction : Au Brunei, le système éducatif national apporte un soutien spécifique aux élèves en situation de handicap. Au Laos, les politiques éducatives et de développement des ressources humaines priorisent les minorités ethniques et les femmes. Au Vietnam, les objectifs de l'ASCC sont intégrés au programme national de développement durable. Des projets de formation professionnelle pour les personnes handicapées, comme ceux du Centre de soutien au développement de l’éducation inclusive de Hanoi, les aident à trouver un emploi ou à créer leur entreprise..

Les cinq priorités clés de la Communauté socioculturelle de l'ASEAN (ASCC) Culture et patrimoine : Mettre en valeur la culture et le patrimoine pour créer de la valeur ajoutée et stimuler l'économie. Compétences et adaptabilité : Renforcer les compétences de la population pour s'adapter aux défis futurs liés à l'intelligence artificielle, à la transformation numérique et aux emplois verts. Prospérité commune : Accélérer la mise en œuvre des initiatives de l'ASEAN qui visent la prospérité partagée de tous les citoyens. Jeunesse et sport : Valoriser le potentiel de la jeunesse et du sport pour promouvoir la croissance, la solidarité et l’excellence dans la région. Action climatique et responsabilité : Inciter l'ASEAN à s'exprimer d'une seule voix pour accélérer l'action climatique, encourager une coopération durable et assumer une responsabilité partagée face aux enjeux environnementaux.

En matière de développement social et de protection de l'environnement, 362 activités ont été lancées, dont 63,3 % sont achevées ou en cours. Le nombre d'initiatives régionales pour la conservation de la biodiversité est passé de 7 à 20 entre 2016 et 2019, illustrant la mobilisation croissante sur ces questions.



Face au changement climatique, l'ASEAN a mis en œuvre plusieurs projets en coopération avec des organisations internationales comme la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

Enfin, la création de nombreux forums et initiatives tels que l'Association de l'industrie musicale de l'ASEAN (AMIA) ou le Forum des enfants de l'ASEAN a multiplié les opportunités de coopération entre les pays du bloc, créant ainsi des liens plus étroits dans des domaines diversifiés.





