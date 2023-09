La collection de robes de mariage "Thuong" rayonne à la Fashion Week de Paris

07/09/2023

Bien que diplômée de l’Ecole supérieure de l'Économie nationale, Trân Phuong Hoa a ouvert, à sa 3e année d’université, son atelier de couture de robe de mariage, en s’instruisant via Internet pour l’essentiel. Elle est devenue styliste professionnelle quatre ans plus tard, et a eu l'honneur de participer à la Fashion Week de New York. Après ce succès, elle a encore montré son talent à la Fashion Week de Paris de 2023.

La styliste Tran Phuong Hoa, représentante du Vietnam à la Semaine de la mode de Paris (France).

En plus du blanc et du beige, des couleurs traditionnelles des tenbues de mariage, Hoa utilise le noir. Ses créations apportent un sentiment d'individualité, avec des styles de hauts-courts et de pantalons larges, ainsi que des jupes trapèze en mousseline.

L'utilisation de la célèbre soie Lanh My A de Tan Chau, province d'An Giang, un tissu respectueux de l’environnement, dans un souhait pour une mode durable, est une combinaison innovante de sa collection. Avec 15 superbes créations présentées sur le podium parisien, la collection "Thuong" a attiré l'attention des passionnés de mode du monde entier. Elle y a utilisé des tissus tels que organza, satin, voile, ainsi que des bijoux tels que des pierres Swarovski, des perles... et même de vraies orchidées pour décorer ses créations.

“ La collection "Thuong" m'a été inspirée lors de mon déplacement aux Etats-unis où j’ai travaillé sans relâche et mangé des plats inconnus. J’ai eu ce temps-là une nostalgie pour le Vietnam et mes amis" , a-t-elle confié.

"Je présenterai ma nouvelle collection de robes de soirée en septembre 2023 et ferai mes débuts à la Fashion Week de New York (Etats-Unis) pour transmettre la beauté et la tranquillité de mon pays natal", a déclaré Phuong Hoa.

Texte : Ngân Ha. Photos : Thông Hai et fournies par le personnage. Traduction : Diêu Vân