La collection d'ao dài “ Marguerites et Soleil du Dai Viêt ”

28/04/2023

Vu Lan Anh, créatrice de mode, fondatrice de la célèbre marque vietnamienne de l'ao dài, La SEN VU, a enchanté le public féru de mode avec les pièces d’ao dài imprégnées de l’identité vietnamienne dans sa collection “Marguerites et Soleil du Dai Viêt”.

La collection “Marguerites et Soleil du Dai Viêt” est considérée comme un mariage entre la pensée de mode distinctive de la créatrice Vu Lan Anh et la beauté de l'identité culturelle du Vietnam. Cela se reflète dans chaque motif des ao dài.

Vu Lan Anh a choisi des images typiques de la culture du Nord telles que marguerites, lotus, grue, dragon, phénix,... afin de valoriser la beauté des femmes vietnamiennes. En outre, la créatrice s'est concentrée également sur le choix des matériaux ainsi que sur l'utilisation de nombreuses techniques de couture pour créer des ao dài uniques. Sa collection « Marguerites et Soleil du Dai Viêt » utilise principalement de la soie, de la “đũi” (soie sauvage), du velours, du brocart. De plus, les techniques utilisées sont aussi délicates: broderie à la main, broderie numérique et surtout des techniques de matelassage minutieuses. Vu Lan Anh a investi également dans les accessoires afin de faire ressortir ses créations.

Le défilé de mode de la collection “Marguerites et Soleil de Dai Viêt” a commencé par la performance de Miss Mai Phuong vêtue d'un ao dài rouge au design stylisé, à manches bouffantes, mettant l'accent sur des motifs de chrysanthèmes méticuleusement brodés. Sont venues ensuite Phuong Nhi et Thu Phuong dans un ao dài vert et une cape à épaules rembourrées, accentuée d'un motif de chrysanthème stylisé, montrant un style noble. Le spectacle s'est terminé par Miss Luong Thuy Linh portant un ao dài aux motifs de grues, de majestueux dragons, de fleurs de chrysanthème et de soleil du Dai Viet sophistiqué et d'un chapeau, recréant l'image d'un phénix royal.

Honorant les beautés culturelles vietnamiennes éternelles, la collection d’ao dài “Marguerites et Soleil du Dai Viêt” a laissé une impression indélébile dans le cœur du public./.

Texte: Ngân Hà - Photos: Khanh Long – Traduction: Hà Vu