La châtaigne de Trung Khanh

26/04/2024

La châtaigne de Trung Khanh est célèbre pour sa grande dimension, une bogue épaisse, des graines jaunes, grasses, parfumées et riches en nutrition.

Le châtaignier est planté dans les régions montagneuses, au climat clément, riches en ruisseaux, aux conditions pédoclimatiques favorables au développement du châtaignier, lui permettant de bien se développer, de donner des châtaignes de qualité supérieure. La châtaigne de Trung Khanh est récoltée de septembre à novembre.

Le châtaignier est appelé en langue locale l’arbre “mác lịch”. L’arbre adulte a une hauteur de 10 à 16m, un diamètre de 0,5 m et une large canopée.

Les châtaigniers sont plantés aux flancs de collines hautes de 450 à 600 m, aux termes d’un processus strict pour un meilleur développement de la plante. La récolte a lieu en automne.

La châtaigne de Trung Khanh sert à cuisiner plusieurs plats succulents dont la châtaigne grillée ou bouillie, la bouillie aux châtaignes, le chè aux châtaignes… La châtaigne de Trung Khanh est un présent précieux à offrir à des proches ou à des amis.

La châtaigne de Trung Khanh a plusieurs bienfaits sur la santé humaine à savoir fortifier les reins, le cœur ou le système vasculaire, embellir la peau et les cheveux. Elle est bénéfique aux femmes enceintes ou allaitant leurs enfants…

Sa préparation est assez simple. Pour la griller, il faut premièrement, laver les châtaignes avec de l’eau, puis les mettre dans une poêle, les griller à feux doux jusqu'elles soient jaune et parfumées. Pour les faire bouillir, il faut les laver, les mettre dans une casserole remplie d'eau puis les faire bouillir.

Le plat de bouillie aux châtaignes est succulent. On ajoute simplement à de la bouillie de riz des châtaignes et on continue de la cuisiner dix minutes, avant de l’épicer puis de la goûter.

Le chè (dessert sucré) aux châtaignes est un plat rafraîchissant et nutritif facile à préparer. On bouillie les châtaignes, on prépare de l’eau sucrée faite avec du gingembre et des fleurs de pamplemousse et on y ajoute des châtaignes avant de les faire cuire cinq minutes. Puis on fait refroidir Le chè aux châtaignes est prêt à consommer.

La châtaigne de Trung Khanh est un fruit nutritif, succulent et bénéfique à la santé humaine, que vous pouvez acheter dans les boutiques alimentaires ou sur les pages web commerciales./.