La cérémonie d’ouverture des SEA Games 31 marque l’empreinte et affirme la position du pays hôte du Vietnam

Le soir du 12 mai, la cérémonie inaugurale des 31es Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) a été organisée au stade national de My Dinh (Hanoï). La cérémonie d’ouverture a apporté au public des scènes artistiques originales, de belles images sur la culture, les traditions et l’homme vietnamien. Elle manifeste la contribution active du Vietnam à la contruction et au développement des sports d’Asie du Sud-Est.

La cérémonie d’ouverture des SEA Games 31 s’est déroulée avec diverses formes artistiques emblématiques, populaires et originales. Les représentations artistiques revêtent les caractères artistiques traditionnelles, fortement imprégnées de l’identité culturelle vietnamienne et représentent ainsi des traits communs avec la culture des pays d’Asie du Sud-Est.

Le président Nguyên Xuân Phuc déclare l’ouverture des SEA Games 31. Photo: Thông Nhât/AVI

La danse aux chapeaux coniques ” Voie amenant au Vietnam”. Photo: Viêt Cuong/VI

Les représentations artistiques originales fortement imprégnées du cachet culturel du Vietnam. Photo: Viêt Cuong, Khanh Long/VI

Des scènes artistiques exploitant les caractères artistiques traditionnels et l’identité culturelle du Vietnam. Photo: Hoang Ha/ VI

Les SEA Games servent de point d’union, contribuent à resserrer la solidarité entre les pays d’Asie du Sud-Est. Photo: Công Dat/VI

Le spectacle montre un Vietnam actif, connecté, inspire les pays d’Asie du Sud-Est lorsque le monde connaît de grands changements, ayant pour but de valoriser le cachet culturel des pays d’Asie du Sud-Est, resserrer la solidarité et l’amitié, respecter la contributions et la sincèreté.

Les délégations sportives font un défilé au stade national de My Dinh lors de la cérémonie d’ouverture des Sea Games 31. Photo: Hoang Ha/VI

Les délégations sportives font un défilé au stade national de My Dinh lors de la cérémonie d’ouverture des Sea Games 31. Photo: Hoang Ha/VI

Le feu sacré des SEA Games 31 est allumé au stade national de My Dinh affirme que le Vietnam est capable d’organiser de grands événements de la région et du continent. Photo: Thanh Giang/VI

Les SEA Games servent de point d’union à resserrer la solidarité entre les pays d’Asie du Sud-Est dans l’actuel contexte de la crise dûe à la pandémie de Covid-19, sont une occasion pour les pays de la région à se réunir pour surmonter ensemble tous les défis, donnent une force motrice importante aux pays participant à ces jeux sportifs régionaux./.

Réalisé par des journalistes de la Revue Vietnam Illustré (VI)