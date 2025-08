La cérémonie de prières pour la paix chez les Xinh Mun

05/08/2025

Chaque printemps, lorsque les fleurs sauvages embrasent les collines de Son La, les Xinh Mun se préparent à célébrer la cérémonie de prières pour la paix, également appelée “Mạng Ma”. Ce rituel ancestral, chargé de symbolisme religieux, constitue un moment crucial de rassemblement communautaire : une occasion de prier pour la paix, de formuler des vœux de santé et de prospérité, tout en rendant hommage aux ancêtres.

Les Xinh Mun dansent pour célébrer la fête de Mạng Ma.

Les Xinh Mun croient que la santé repose sur une harmonie parfaite entre l’âme et le corps. Selon eux, lorsqu’une partie de l’âme se détache ou s’égare, le corps devient vulnérable, affaibli, propice aux maladies. Ainsi, lorsque quelqu’un souffre d’une maladie chronique sans cause apparente, en période d’épidémie, ou lorsque le chaman détecte une rupture avec le monde spirituel, la communauté organise la cérémonie de Mạng Ma. L’objectif est d’invoquer l’âme, de chasser les mauvaises influences et de prier pour le bien-être de tous les habitants du village.

Au cœur de la cérémonie se dresse le nêu, un mât rituel orné d’objets symboliques : fleurs de Bauhinia (ou fleurs ban), cigales, plantes grimpantes sauvages, poissons en bois et tiges de riz. Ces éléments évoquent l’harmonie, la fertilité et le respect de la nature. Autour du nêu sont disposés des objets du quotidien : maquettes de maisons, charrues, etc. Ces symboles représentent un microcosme dans lequel l’homme vit en parfaite symbiose avec son environnement, soulignant l’importance de l’équilibre entre l’être humain et la nature.

La cérémonie principale est conduite par deux chamans.

La cérémonie principale est conduite par deux chamans : un ancien, gardien des traditions, et un jeune, désigné pour lui succéder. Pendant le Mạng Ma, ils accomplissent des rites sacrés, invoquent les dieux et les ancêtres, leur demandant d’assister à la cérémonie, de bénir la communauté et de faire revenir les âmes errantes. Leur but : garantir la santé de chacun, des récoltes abondantes, la croissance du bétail et la paix au sein du village.

Le chaman officie devant le mât rituel.

Une fois la partie solennelle achevée, l’ambiance devient festive. Tambours, gongs et danses rythmées résonnent dans tout le village. La joie et la convivialité dominent à travers les jeux folkloriques : courses de bateaux en bois, semailles symboliques de riz, combats à l’épée, chasse aux ruches, etc. Ces activités témoignent de la richesse des traditions des Xinh Mun et de leur lien profond avec la nature.

En 2020, la cérémonie de prières pour la paix chez les Xinh Mun a été reconnue en tant que patrimoine culturel immatériel national par le Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme. Cet événement n’est pas seulement une source de fierté pour les habitants de l’ethnie Xinh Mun, mais aussi un rappel puissant de la responsabilité de préserver et de valoriser notre patrimoine culturel./.

Tout le monde danse, chante et applaudit pour souhaiter santé, bonheur, prospérité et abondantes récoltes.

Texte et Photos: Viêt Cuong/VI - Traduction: Hà Vu