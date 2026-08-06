La céramique de Chu Dâu, chef-d'œuvre d’artisanat vietnamien

06/08/2026

La céramique de Chu Dâu est une tradition vietnamienne ancestrale dont les origines remontent au XVe siècle. Devenue aujourd’hui une marque nationale, elle demeure indissociable de l’identité culturelle du village éponyme, situé dans la province de Hai Duong (aujourd’hui rattachée à Hai Phong). Chaque pièce raconte une histoire ; chaque vase porte l’empreinte d’un artisan. Ces créations constituent autant de chefs-d’œuvre qui expriment l’essence culturelle et les aspirations du peuple vietnamien à travers le temps.

Par une belle journée ensoleillée de juin, nous avons visité l’atelier de production et la salle d’exposition de la société de céramique Chu Dâu. Malgré la chaleur estivale, les ouvriers travaillent avec diligence et passion. De nouvelles séries de poteries sortent régulièrement des ateliers, dévoilant des créations inédites d’une grande finesse. Nguyen Van Luu, directeur de la société, nous a présenté avec enthousiasme et fierté ces pièces, véritables chefs-d’œuvre de l’artisanat vietnamien.

Artisan reconnu et ancien dirigeant, il a joué un rôle pionnier dans la restauration de la céramique de Chu Dâu dès la création de la manufacture en 2001. Avec ses collègues, il a posé les premières pierres de la renaissance de cette tradition potière remontant aux XIVe et XVe siècles. Il a notamment réalisé une assiette géante qui a établi un record mondial en août 2009. Depuis cette renaissance, la céramique de Chu Dâu s’est développée et étendue sous l’égide du groupe BRG, devenant une marque nationale dont les produits sont exportés dans de nombreux pays. Dans la continuité de cette aventure, l’artisan Nguyen Van Luu a également fondé une société par actions consacrée à la céramique, partageant la même identité culturelle que sa région natale.

Nguyen Van Luu, artisan et directeur de la société par actions de la céramique de Chu Dâu, a consacré sa carrière au développement de cette marque. Photo : Thanh Giang/VI

L’atelier de production de la céramique de Chu Dâu réunit des artisans expérimentés qui perpétuent leur savoir-faire traditionnel. Photo : Thanh Giang/VI

Chaque pièce de céramique est un véritable chef-d’œuvre qui raconte une histoire culturelle intimement liée à la vie du peuple vietnamien. Les vases sont ainsi ornés de poèmes et de versets qui incarnent l’esprit et l’âme du Vietnam, révélant la profondeur de sa culture nationale. Pour façonner ces œuvres, les artisans de Chu Dâu doivent faire preuve d’un savoir-faire exceptionnel. Les maîtres potiers transforment l’argile brute en créations raffinées : céramiques spirituelles, objets décoratifs ou feng shui, articles du quotidien, souvenirs, services à thé, vases… Chaque pièce de céramique de Chu Dâu est un chef-d’œuvre artisanal, décoré de motifs évoquant des scènes familières au peuple vietnamien. Photo : Thanh Giang/VI Nguyen Van Luu confie : « Aux débuts de la renaissance de la céramique de Chu Dâu, nous avons dû surmonter de nombreuses difficultés et épreuves, y compris des échecs. Chaque artisan formé devait être une source d’inspiration pour chaque produit. Sans passion pour la céramique et sans connaissance de la culture vietnamienne, il aurait été impossible de continuer d'écrire l’histoire de la céramique de Chu Dâu. » Aujourd’hui encore, le recrutement le plus délicat dans cette industrie reste celui des artistes et des designers. Il ajoute : « J’accueille toujours avec plaisir les jeunes passionnés de céramique et de vie villageoise qui souhaitent travailler dans ce secteur. Grâce à leur regard nouveau, ce sont eux qui continueront d’écrire l’histoire de la céramique de Chu Dâu à l’ère nouvelle, avec jeunesse et dynamisme. » Nguyen Van Luu présente aux visiteurs la signification des histoires et des motifs représentés sur chaque pièce. Photo : Thanh Giang/VI La poétesse Phan Thị Thanh Nhàn (à gauche) et ses élèves visitent l’atelier de céramique Chu Dâu. Photo : Thanh Giang/VI Chaque pièce s’exprime à travers de multiples formes - peinture, sculpture, relief - avec une liberté, une poésie, une harmonie et un raffinement exceptionnels. Les motifs et les images sont intimement liés à la vie des Vietnamiens : maisons communales, rivières, carpes, fleurs de lotus, toits de chaume au bord de l’eau… La méthode de fabrication, d’une grande sophistication, consiste à façonner la pièce au tour de potier, à la découper en plusieurs étapes, puis à l’assembler et à la finaliser avec précision. La céramique spirituelle de Chu Dâu est considérée comme un chef-d’œuvre artistique. Les ensembles d’autel constituent notamment la gamme la plus populaire et la plus prestigieuse, avec des vases décoratifs aux motifs complexes. Les céramiques Chu Dâu sont imprégnées de spiritualité et reflètent les croyances vietnamiennes. Photo : Thanh Giang/VI Le thème principal repose sur les quatre saisons : printemps, été, automne et hiver. Cette céramique reflète les caractéristiques culturelles du peuple vietnamien à travers le cycle de la nature : le ciel connaît quatre saisons, tout comme la vie humaine traverse différentes étapes. Les vases de Chu Dâu représentent ainsi quatre grands moments traditionnels de l’existence : la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort. Leur col est orné d’une plume de l’oiseau Lac Viet, fixée à la couronne du roi Hung, symbole de la souveraineté vietnamienne. La base du vase est décorée de pétales de lotus stylisés, évocation des croyances et de la culture vietnamiennes. Ces vases sont conservés dans de nombreux foyers vietnamiens afin d’apporter chance, prospérité et espoir de nouveaux départs.

La marque distinctive des céramiques de Chu Dâu : « Fine comme le papier, blanche comme l’ivoire, transparente comme le jade, brillante comme un miroir et résonnante comme une cloche. » Photo : Thanh Giang/VI

À ce jour, Chu Dâu a restauré des milliers de pièces anciennes, de styles et de dimensions variés. Ses céramiques constituent également un cadeau diplomatique national qui contribue à renforcer les liens avec les amis internationaux. Pas moins de 46 musées à travers le monde exposent aujourd’hui des céramiques de Chu Dâu et les produits du village sont exportés dans de nombreux pays. Chu Dâu est ainsi devenu un véritable village de potiers reconnu à l’échelle internationale./.

Texte: Vân Trân - Photos: Thanh Giang/VI