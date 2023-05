La centrale solaire de Phong Phu

15/05/2023

La centrale électrique solaire de Phong Phu a été branchée au réseau électrique national en avril 2019, apportant chaque année environ 72 millions de KWh au pays. Elle a fait de Binh Thuân « la province de l’énergie propre du pays », et répond à la planification de sécurité énergétique du gouvernement.

Avec son climat sec et ensoleillé, outre l’éolien, Binh Thuân est la localité qui a le plus de potentiel pour développer les centrales solaires. La centrale électrique solaire de Phong Phu se situe dans la commune Phong Phu, district de Tuy Phong, et affiche une capacité de 42 MWp. Elle compte 127.260 panneaux solaires, d’une capacité chacune de 330 Wp, d’un investissement total de 947 milliards de dongs.

Mise en chantier en août 2018, la centrale a été branchée en avril 2019, après huit mois de travaux, au réseau électrique national. En 2022, lorsque la pandémie de Covid-19 était contrôlée, la centrale solaire de Phong Phu a pris des mesures pour que l’usine fonctionne de façon durable, et puisse augmenter sa production.

Pour ses exploits en 2022, la société par actions d’investissement dans l’énergie solaire (Solarcom), maître d’investissement de la centrale solaire de Phong Phu, a été élue par l’Institut d’économie et de culture, et le centre de protection des consommateurs du Vietnam comme l’une des 20 marques commerciales célèbres du Vietnam.

La centrale a contribué au développement socio-économique de la province de Binh Thuân et assure l’alimentation électrique de la zone économique clé du Sud, et la sûreté énergétique nationale.

Le potentiel d’énergie solaire de Binh Thuân, particulièrement celui des districts de Bac Binh, Tuy Phong, Ham Tân, intéresse de nombreux investisseurs. Selon la planification, la province de Binh Thuân devrait attirer, en 2030, des projets de centrales solaires d’une capacité totale de plus de 4.000 MW, ce qui lui permettra de devenir dans le futur un pôle d’énergie propre du pays./.