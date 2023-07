La centrale éolienne de Tân Thuân

24/07/2023

Les éoliennes géantes du parc éolien de Tân Thuân, au large de la commune TânThuân, apportent chaque année au réseau national environ 225 millions de kWh, et sont devenues un lieu touristique très couru de la province de Ca Mau (extrême-sud du pays).

Parc éolien de Tân Thuân. Photo : Lê Minh/VI

D’une capacité de 75MW, la centrale dispose de 17 éoliennes dont la société par actions d’investissement d’énergie renouvelable Ca Mau (CMC) est le maître d’investissement. Ce parc éolien est situé près des côtes de la province de Ca Mau.

La parc a été mis en chantier en 2019 avec 18 éoliennes en pleine mer, la plus éloignée du rivage à 5,3 km, une ligne de câble sous-marin de 22 kV les reliant à une station de transformateurs.

En 2022, le parc est entré en service, le courant de marque commerciale Tân Thuân a été branché au réseau national. La centrale fournit chaque année au réseau national environ 225 millions de kWh, contribue à assurer la sécurité énergétique, à développer l’économie locale,à créer des emplois et est devenue une source de recettes stable de la province de Ca Mau, à hauteur de 45 milliards de dongs/an.

Ca Mau compte plus de 250 km de côtes souffrant de l'érosion et le développement des énergies renouvelables lui permettra de remédier à cette situation. La centrale éolienne de Tân Thuân s’affirme et témoigne des capacités de la province de Ca Mau en termes d’énergies renouvelables via ses projets éoliens, contribuant ainsi à diversifier les sources énergétiques du pays./.

Lignes électriques reliant les éoliennes de la centrale de Tân Thuân à la station de transformateurs. Photo : Lê Minh/VI

Texte : Thông Hai. Photos : Nguyên Thang – Hoang Ha – Lê Minh- Thông Hai. Traduction: Diêu Vân