La beauté sauvage de la péninsule de Ky Co

04/10/2023

La péninsule de Ky Co est une destination à ne pas manquer à Quy Nhon.

À environ 20 km au sud-est du centre-ville de Quy Nhon, la péninsule de Ky Co (commune de Nhon Ly, province de Binh Dinh) est considérée comme la destination touristique la plus intéressante de Quy Nhon. Ce lieu est célèbre pour sa plage avec trois côtés adossés à la montagne dont un côté face à la mer, créant une scène sauvage. Cet endroit est très apprécié des touristes voyageant en famille ou entre amis.

La plage de Ky Co bénéficie d'un emplacement spécial avec trois côtés face à la montagne et un face à la mer, créant une plage isolée, séparée du continent et non affectée par la vie urbaine, aidant les visiteurs à regarder calmement le paysage et à nager. Le Créateur a formé une petite baie avec des montagnes majestueuses et des rangées de cocotiers ombrageant la plage de sable blanc, créant une beauté poétique qui ravit le cœur des gens.

En particulier, des deux côtés de la plage, se trouvent des amas rocheux qui ont été érodés par l'eau de mer, formant progressivement de petites criques qui ressemblent à d'étonnantes grottes au-dessus de la surface de la mer. Les montagnes de rochers se trouvent les unes à côté des autres, se dressant en rangées qui semblent avoir été disposées à l’avance sans le moindre défaut. Parfois, les visiteurs rencontreront des zones où les roches se sont effondrées pour former des trous peu profonds. Lorsque la marée monte ou que les vagues de l'océan frappent, de petits lacs se forment.



Si les touristes choisissent d'y accéder par la route, ils auront en chemin une vue panoramique sur la commune insulaire de Nhon Ly avec des villages de pêcheurs entrecoupés de plages d'un bleu cristallin. Ils pourront s'arrêter pour prendre des photos et ressentir la beauté du paysage côtier avec de paisibles villages de pêcheurs au loin.



S'ils choisissent de se rendre sur l'île en vedette, la traversée prend environ 40 minutes. Ils verront l'eau de mer divisée en bandes de couleurs, passant progressivement du bleu foncé au bleu puis au vert jade clair. En s'immergeant dans cette eau bleu clair comme s'il regardait au fond, les visiteurs auront la sensation de nager au milieu d'une belle piscine géante.

À Ky Co, les visiteurs ne devraient pas manquer le service pour se rendre à Bai Dua pour voir les coraux en bateau-panier. Les pêcheurs possédant de nombreuses années d'expérience en navigation exploiteront en toute sécurité des bateaux-paniers pour emmener les touristes à la découverte de magnifiques récifs coralliens. Dans l'eau de mer d'un bleu clair, les visiteurs n'auront qu'à s'équiper de lunettes de plongée, à enfiler un gilet de sauvetage et, sous la direction des pêcheurs, ils pourront observer les récifs colorés mais aussi des bancs de petits poissons nageant frénétiquement. Ils pourront également louer des canoës pour aller pêcher le calamar ou suivre les pêcheurs pour en apprendre davantage sur leur travail quotidien.

La péninsule de Ky Co est une destination relativement sauvage. Les services touristiques sont très abordables, mais ce qui attire peut-être le plus les touristes, ce sont les gens amicaux et hospitaliers. On peut dire que Ky Co ainsi qu'un certain nombre d'autres localités voisines telles que Eo Gio, l'île de Yen, le camping Trung Luong,... ont contribué à enrichir le merveilleux carnet de voyage de Quy Nhon./.

Du continent, se rendre sur l'île de Ky Co en vedette rapide prend 40 minutes.

Si vous voyagez par la route, vous pouvez louer une moto dans la ville de Quy Nhon, avec des frais de location de 150 000 à 180 000 dongs par jour. Le moyen de transport le plus pratique pour faire du tourisme en toute liberté.



Le prix du billet aller-retour en vedette rapide, comprenant un déjeuner de fruits de mer et le billet d'entrée sur la plage de Ky Co, varie de 370 000 à 450 000 dongs par personne.



Texte et Photos: Công Dat/VI – Traduction : Hà Vu