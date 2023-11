La beauté de la ville balnéaire de Vung Tau

15/11/2023

La ville possède de nombreuses belles plages propres qui attirent les touristes tout au long de l'année. Photo : Lê Minh/VI

Vung Tau, l'une des plus belles villes côtières du Vietnam, est considérée comme une destination touristique attrayante grâce à sa beauté naturelle.



S'étendant sur 20 km le long du littoral et située à environ 110 km à l'est d' Hô Chi Minh-Ville, Vung Tau dépasse du continent comme une bande de terre. La ville possède de nombreuses belles plages propres qui attirent les touristes tout au long de l'année.

Bai Sau est considérée comme la plus belle plage de Vung Tau. Ses eaux turquoises sont calmes et claires, ses vagues douces et une harmonie règne avec ses anciennes forêts de filao, ses collines verdoyantes et ses dunes de sable blanc.

Alors que Bai Sau dégage une douce beauté, Bai Truoc, également connue sous le nom de plage de Tam Duong, offre une atmosphère plus animée. Elle est située au sud-ouest de Vung Tau et ressemble à un croissant de lune vu d'en haut, avec les montagnes Tuong Ky et Tao Phung à ses extrémités.



Entre les plages de Bai Truoc et Bai Sau se trouve celle de Bai Dua (ou la plage de Lang Du). Il s’agit d’un endroit tranquille idéal pour les visiteurs recherchant la sérénité et la paix. Là-bas, il y a des zones de baignade isolées avec des vagues douces dues aux vents minimes.

Une zone incontournable de Vung Tau est le cap Nghinh Phong (littéralement « cap de la bienvenue de la brise »), où se trouvent deux grandes baies avec les plus belles plages. L'eau y est propre et profonde, offrant une expérience sereine et poétique.

Non loin du cap Nghinh Phong se trouve Hon Ba, une petite île entourée d'eau cristalline. À marée basse, un sentier émerge, la reliant au continent. Sur l'île, il y a un petit temple appelé Mieu Ba, où les pêcheurs se rassemblent pendant la pleine lune et le premier jour de chaque mois lunaire pour prier pour des sorties en mer sûres et prospères.

Vung Tau possède également d'autres sites touristiques célèbres telles que: la colline Con Heo, la statue de Jésus-Christ Roi, le phare de Vung Tau, Bach Dinh (la villa Blanche), le lac Da Xanh, la statue du Bouddha Shakyamuni…

Vung Tau séduit les touristes non seulement par ses belles plages mais aussi par ses délicieux fruits de mer, ses habitants sympathiques et son atmosphère accueillante./.

La période avant et après le Nouvel An lunaire est idéale pour un voyage à Vung Tau. Lorsque les provinces du Nord et du Centre sont en hiver et que la température est basse, à Vung Tau le ciel est bleu, l'eau claire et le soleil généreux. Ou en été, la plage de Vung Tau est aussi un endroit où les gens viennent se détendre, explorer.