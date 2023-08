La baie Vinh Hy, l’une des quatre plus belles du Vietnam

04/08/2023

La baie Vinh Hy est située dans la commune de Vinh Hai, district de Ninh Hai, province de Ninh Thuân, à environ 42 km de la ville de Phan Rang- Thap Cham. Photo : Công Dat/VI

Avec ses eaux bleues limpides, ses paysages préservés, la baie Vinh Hy est l’une des quatre plus célèbres de la province de Ninh Thuân (Centre). Elle figure parmi les quatre baies les plus belles du Vietnam, les 3 autres étant les baies d’Halong, dans la province de Quang Ninh, de Lan Ha, ville de Hai Phong, et de Lang Co, province de Thua Thiên-Huê.

La baie Vinh Hy se situe dans la commune Vinh Hai, district Ninh Hai, province de Ninh Thuân (Centre), à environ 42 km de la ville Phan Rang- Thap Cham. Ses trois faces Est-Ouest-Nord de la baie sont entourées par la montagne Nui Chua, haute de 1.040 m, et la facette Sud-Est donne sur la mer.

Une fois à Ninh Thuân, il ne faut pas rater l’occasion de visiter la baie de Vinh Hy. Il y a des adresses destinées aux touristes diversifiées en prix et en services. Le touriste souhaitant découvrir le quotidien des pêcheurs peut choisir des hôtels ou homestay en bord de mer. Quelques activités à absolument à ne pas rater : baignade, plongée parmi les récifs de coraux, visite à bord d’un bateau à la coque transparente, pêche à la ligne,..



Des rochers géants émergent à pic de la mer, le plus beau étant Da Vach qui émerge de façon somptueuse et est l’un des plus beaux paysages de la baie. Nombreux sont les visiteurs venant dans la baie pour le photographier. Implanté face à la mer, le resort six étoiles Amanoi Vinh Hy se cache dans la verdure et les montagnes. Il a été élu comme l’un des 33 meilleurs hôtels du monde.

Avant d'embarquer pour la baie Vinh Hy, le touriste peut visiter des maisons flottantes et y déguster des plats de produits aquatiques. Photos : Phuc An/VI

Visiter des villages de pêche flottants dans la baie Vinh Hy et déguster sur place des plats de produits aquatiques est une expérience inoubliable.

En outre, la baie Vinh Hy est assez proche de sites touristiques intéressants tels que la grotte Rai (Hang Rai), une magnifique plage de galets au sud de la baie, la ferme viticole d'An Thai, le parc national de Nui Chua, tous se trouvent dans le district de Ninh Hai, ce qui promet les vacances formidables en famille./.



Découvrir la vie des habitants du village de pêche est une des expériences préférées des visiteurs. Photo : Phuc An /VI

Texte : Son Nghia – Photos : Phuc An, Lê Minh, Công Dat/VI. Traduction : Diêu Vân