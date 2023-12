La baie d’Ha Long et l’archipel de Cat Ba, un merveilleux patrimoine mondial

16/12/2023

Le fait que le site de la baie de Ha Long (province de Quang Ninh) - archipel de Cat Bà (ville de Hai Phong) a été reconnu patrimoine naturel mondial par l’UNESCO, en septembre 2023 a non seulement créé le 1er patrimoine naturel mondial original interrégional au Vietnam mais permettra aussi de valoriser encore mieux ce gigantesque et magnifique site naturel.



La baie d’Halong est digne d’être un site touristique célèbre du Vietnam mondialement réputé car elle a été deux fois reconnues, en 1994 et 2000, Patrimoine naturel mondial. À 180 km au nord-est de Hanoï, dans la province de Quang Ninh, adjacente à l’archipel de Cat Ba (ville portuaire de Hai Phong), la baie d’Ha Long (en vietnamien “descente du dragon”) est un haut lieu du tourisme du pays. Ses paysages et sa beauté exceptionnelle viennent de l’immense mer, des milliers d’îles et des grottes calcaires aux formes originales, ce qui surprend le visiteur aux premiers regards.

Couvrant une superficie de 1.553 km², cette merveille de la nature compte près de 2.000 îles et îlots dont 90% sont en calcaire, qui sortent des eaux en atteignant parfois 100 m de haut, et qui abritent de nombreuses grottes. Sa beauté pittoresque, son importance archéologique et géologique, ses liens culturels et historiques font de la baie d'HaLong l’un des lieux les plus populaires du Vietnam. Particulièrement, la région tampon réunit sur une superficie de plus de 350 km², de plus 700 îles et îlots.



Les grottes et îles de Ha Long sont diversifiées en formes, qui ont inspiré leurs noms. On peut citer les rochers Trông (Coq) Mai (Poule), Rông (Dragon), Con Cóc (crapaud), Đầu Bê (tête de veau), Yên Ngua (selle de cheval), Gà Chọi (coqs au combat), Cái Tai (oreille), Đau Nguoi (Tête), la grotte Sung Sot (Surprise), Trinh Nu (Vierge)…

Si la baie d’Halong a été reconnue deux fois par l'UNESCO patrimoine naturel mondial, l’archipel de Cat Ba a été reconnue en 2004 par l'UNESCO réserve mondiale de la biosphère.

Baie de Lan Ha. Photo : Công Dat/VI

Dix - huit kilomètres de sentiers de randonnée vous permettent de sillonner le parc national pour observer cette faune et cette flore abondantes. A cette nature exceptionnelle, viennent s’ajouter des sites archéologiques datant de 6 000 ans comme la grotte de Cai Beo. L’île est également ceinturée par un récif corallien remarquable, habitat de 1300 espèces d’organismes marins.

Le complexe baie d'Ha Long (province de Quang Ninh) – archipel de Cat Ba (ville de Hai Phong) du Vietnam a été reconnu patrimoine naturel mondial lors de la 45e session du Comité du patrimoine mondial tenue le 16 septembre à Riyad, en Arabie Saoudite.

Cette reconnaissance a créé non seulement le 1er patrimoine interrégional original au Vietnam mais contribue encore à valoriser cette magnifique et grandiose zone patrimoniale.

L’archipel de Cat Ba, d’une superficie totale de 336 km², est situé au cœur de la baie du Bac Bo, à une trentaine de km du centre-ville de Hai Phong. Il compte 358 îles karstiques, émergeant de l’eau, avec diverses plages de sable et une nature vierge spectaculaire.

Chef- lieu de Cat Ba, vue d’en haut. Photo : Công Dat/VI

L’archipel de Cat Ba est le troisième grand archipel au Vietnam après Phú Quôc (province de Kiên Giang, Sud) et Cái Bâu (province de Quang Ninh, Nord). Son point culminant atteint 331 m. Il s’agit d’une zone karstique tropicale submergée, créant un paysage pittoresque et magnifique, semblable à celui de la baie de Ha Long (Quang Ninh). L’archipel abrite des grottes et lieux réputés pour leur beauté magnifique, par exemple les grottes de Trung Trang et Hung Son, la commune insulaire de Gia Luân, l’ancien village de pêche de Viêt Hai…

L’archipel de Cat Ba abrite des forêts tropicales humides situées sur les îles karstiques, des mangroves, des récifs coralliens, des tapis d’algues et un réseau de grottes… Le site revêt toutes les valeurs de conservation de la biodiversité, répondant aux critères de l’UNESCO d’une réserve mondiale de biosphère.

Dans le climat de l’automne, nous avons choisi le circuit « Baie de Lan Ha-Grotte de Sang- Grotte de Toi-Village de Viêt Hai- Île de Cat Dua » pour découvrir Cat Ba. C’est le tour le plus typique de Cat Ba. Nous sommes venus du port de Cai Beo en baie de Lan Ha à bord d’un petit bateau de bois. La baie de Lan Ha, qui se trouve à l'est de Cat Ba, compte plus de cent plages aux eaux turquoises et limpides.

En baie de Lan Ha, le touriste peut se déplacer à bord d’un kayak pour contempler les récifs de coraux des plages de Van Boi, Van Ha, les îles aux formes d'animaux ou de paysages d’où viennent leur nom Hon But, Con Rua, Nui Doi… et découvrent les grottes de Sang, Toi, Vem, Ham Rong… avec enthousiasme.

En faisant une croisière le long de la baie de Lan Ha, on peut apercevoir quelques touristes étrangers grimper des falaises escarpées. Actuellement, le district de Cat Hai a planifié 9 circuits destinés aux touristes aimant l'aventure, par exemple l’île Tiên Ong, un site choisi par les touristes pour ses falaises où poussent de spectaculaires stalagmites et stalactites. Le site prochain, l’ancien village de Viet Hai, un site éco-touristique communautaire attrayant. Le village abrite 90 foyers vivant dans d’anciennes maisons isolées dans une vallée entourée de montagnes et forêts.

Des touristes découvrent des grottes de la baie de Lan Ha à bord d’un bateau. Photo : Công Dat/VI

Des touristes visitent le parc national de Cat Ba. Photo: Thanh Giang/VI

L’ancien village de pêche de Viêt Hai vu d’en haut. Photo : Công Dat/VI

Des touristes visitent l’ancien village de pêche de Viêt Hai. Photo: Thanh Giang/VI



Le village fait partie d’une randonnée traversant des forêts du parc national de Cat Ba. A Viêt Hai, les touristes embarquent dans un bateau pour découvrir la baie de Lan Ha. Ce circuit dure quatre heures. La baie de Lan Ha était le lieu où les producteurs hollywoodiens ont tourné le film à grand succès : Kong: Skull Island.

Le touriste peut déplacer par motocycle sur de belles voies longeant la côte ou traverser la forêt pour venir au parc national de Cat Ba où poussent de rares plantes médicinales et des arbres séculaires.

La magnifique voie traversant l’archipel de Cat Ba, au-dessus de la mer. Photo : Công Dat/VI

Par ses valeurs remarquables en termes de paysages, géographique, de géomorphologie et de biodiversité, le patrimoine naturel mondial de la baie d'Ha Long et de l'archipel de Cat Ba est un trésor de la nature, promet de devenir une destination incontournable pour les touristes./.

Texte: Công Dat. Photos : Công Dat, Thanh Giang/VI et archives. Graphique : Trang Nhung et Trong Hanh. Traduction: Diêu Vân