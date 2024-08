La baie de Lan Ha, un joyau du tourisme insulaire du Vietnam

10/08/2024

Située dans le complexe baie d'Ha Long-archipel de Cat Ba, reconnu patrimoine naturel mondial, la baie de Lan Ha est connue comme un joyau du tourisme insulaire du Vietnam. Cet endroit possède une beauté sauvage et paisible avec ses centaines de grandes et petites îles, ainsi qu'un écosystème riche et diversifié, attirant de nombreux touristes nationaux et étrangers.

Panorama de la baie de Lan Ha vu d'en haut. Photo : Công Dat/VI

La baie de Lan Ha a une forme incurvée comme un arc, entourée de plus de 400 grandes et petites îles. Le nom «Lan Ha» signifie «Orchidée amenée sur terre pour embellir la vie». Bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'îles comme dans la baie d'Ha Long, celle de Lan Ha a comme point fort d'avoir 139 petites plages de sable entourées d'un écosystème diversifié et riche avec de nombreuses espèces rares de flore et de faune.

En raison de son emplacement loin des zones résidentielles, l’air de Lan Ha est très sain. Les visiteurs peuvent se détendre après une semaine de travail stressante. Ils peuvent participer à de la plongée pour explorer l'étonnant monde sous-marin ou visiter des grottes pour en apprendre davantage sur l'histoire géologique de la région. La baie possède également de nombreuses belles plages propices à la baignade et à la détente.