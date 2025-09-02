La 80e Fête nationale: Le Vietnam affirme son aspiration à la paix et à la prospérité

Une cérémonie solennelle marquant les 80 ans de la Révolution d’Août (19 août 1945 – 19 août 2025) et de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam (2 septembre 1945 – 2 septembre 2025) a eu lieu sur la place historique Ba Dinh à Hanoï, le 2 septembre au matin. L’événement est organisé par le Comité central du Parti communiste vietnamien, l’Assemblée nationale, la Présidence de la République, le gouvernement, le Comité central du Front de la Patrie, la Commission militaire centrale ainsi que le Comité populaire de Hanoï.



Dans l'atmosphère solennelle de la célébration, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, prononce le discours commémoratif des 80 ans de la Révolution d’Août et de la Fête nationale. Photo : VNA

Les dirigeants, anciens dirigeants du Parti, de l'Etat, du gouvernement et les délégués effectuent le salut du drapeau lors de la cérémonie. Photo : VNA

Vingt-et-un coups de canon ont été tirés pour célébrer la Fête nationale du 2 septembre. Photo: Thanh Giang/VI

La cérémonie rassemble les plus hauts dirigeants du Parti, de l’État, du gouvernement et de l’Assemblée nationale, aux côtés de vétérans révolutionnaires, de Mères héroïnes du Vietnam, de Héros des forces armées populaires, de Héros du travail, de généraux de l’armée, d’anciens combattants, de représentants d’organisations sociopolitiques et d’un large public. Du côté international, sont présents le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao et président du Laos, Thongloun Sisoulith; le Premier secrétaire du Parti communiste et président cubain, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, accompagné de son épouse; Zhao Leji, président du Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire de Chine; Hun Sen, président du Sénat et du Parti du peuple cambodgien (PPC); Igor Sergeenko, président de la Chambre des représentants du Bélarus, ainsi que des représentants de divers pays, ambassades et organisations internationales au Vietnam.

Les festivités sont ouvertes par une prestation des tambours de Thang Long, suivie d’une cérémonie de transmission de la flamme et du salut au drapeau. Le Secrétaire général du Parti communiste vietnamien, Tô Lâm, a prononcé le discours commémoratif des 80 ans de la Révolution d’Août et de la Fête nationale.