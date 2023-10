L'Inde, un partenaire bienvenu de l'ASEAN

20/10/2023

Sur la base de nombreux points culturels et religieux communs, les relations entre l’ASEAN et l’Inde ont réalisé des progrès remarquables, devenant ces dernières années des partenaires importants en matière d'économie, de commerce et d'investissement. Les relations entre l'ASEAN et l'Inde se sont développées de manière constante ces trois dernières décennies. Depuis 1992, lorsque l'Inde a mis en œuvre sa politique « Regard vers l’Est » elle est devenu un partenaire de dialogue des pays de l’ASEAN. L’ASEAN et l’Inde ont élevé leurs relations au rang de partenariat stratégique en 2012. En 2014, New Delhi a révisé sa politique « Regard vers l’Est », la rebaptisant « Action vers l’Est » pour reconnaître la nécessité d’un rôle plus proactif en Asie-Pacifique. En novembre 2022, pour célébrer les 30 ans de relations ASEAN-Inde, l'ASEAN a accordé à l'Inde le statut de partenariat stratégique global lors du sommet ASEAN-Inde tenu à Phnom Penh, au Cambodge.

Le 13 juillet 2023, à Jakarta (Indonésie), la réunion des ministres des Affaires étrangères ASEAN - Inde a eu lieu dans le cadre de la 56e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN. Photo : VNA

Les pays d'Asie du Sud-Est commencent à considérer l’Inde comme un partenaire bienvenu. Un aspect unique de cette relation réside dans ses liens civilisationnels de longue date. Hormis la Chine, aucun autre pays de la région Indo-Pacifique n’a eu autant d’impact culturel sur l’Asie du Sud-Est que l’Inde. Pendant environ 2 000 ans, la religion, la littérature, la langue, l’architecture et l’art indiens ont influencé l’Asie du Sud-Est, se mêlant aux pratiques locales pour créer des cultures distinctes.

L'une des principales stratégies de la diplomatie culturelle de l'Inde envers l'ASEAN est la restauration des temples dans toute la région. La « diplomatie des temples » de l'Inde a pris de l'ampleur à partir de 1992, lorsque des archéologues indiens ont contribué à restaurer Angkor Wat et d'autres temples d'Angkor au Cambodge. Depuis lors, le gouvernement indien a également soutenu la restauration du complexe de temples de My Son au Vietnam et de temples bouddhistes au Myanmar, notamment la pagode Ananda à Bagan, le complexe du temple Wat Phou au Laos et certaines parties de la pagode Preah Vihear au Cambodge. Pour les pays d'Asie du Sud-Est, le soutien du gouvernement indien à la renaissance d'aspects importants de leur identité nationale offre aux citoyens des deux côtés l'occasion d'adopter les valeurs et l'héritage commun qu'ils partagent.

Depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1972 et surtout depuis le passage au partenariat stratégique global en 2016, les relations entre le Vietnam et l'Inde ont récolté de nombreux grands succès. La confiance stratégique a été constamment renforcée grâce à une coopération étroite entre les secteurs et les localités, et aux échanges et contacts réguliers entre hauts dirigeants.

Depuis 1989, les investisseurs indiens ont investi 16,7 millions de dollars à Hanoï, dont 54 projets sont toujours en cours avec un nouveau capital enregistré de 13,7 millions de dollars. Les domaines d'intervention des investisseurs indiens comprennent : la vente en gros et la réparation de machines et d'équipements ; services d'information et de communication; sciences et technologies. La coopération économique entre le Vietnam et l'Inde s'améliore également de plus en plus, le commerce bilatéral ayant atteint en 2022 un niveau record de 15 milliards de dollars.









En 2022, les visiteurs indiens au Vietnam ont été au nombre de 92 599. Il existe actuellement deux compagnies aériennes vietnamiennes qui opèrent des vols directs de Hanoï vers l’Inde : Vietnam Airlines et Vietjet Air. La politique de visa de plus en plus ouverte constitue une condition favorable à l'augmentation du nombre de visiteurs indiens au Vietnam dans les temps à venir./. À l'occasion de l'anniversaire de Bouddha en 2023, calendrier bouddhiste 2567, à la pagode Tran Quoc (district de Tay Ho), la Sangha bouddhiste du Vietnam, l'Association d'amitié Vietnam-Inde de Hanoï, en coordination avec l'ambassade de l'Inde, a organisé des activités pour célébrer l'anniversaire de Bouddha 2023. Photo : VNA Le soir du 13 août 2023, le Comité populaire de la province de Bac Ninh, en coordination avec l'ambassade de l'Inde à Hanoï, a organisé un programme d'échange musical Vietnam-Inde. Photo: VNA

Texte: Revue Vietnam Illustré

Photos: VNA

Traduction: Hà Vu

Graphique: Trong Hanh