L'Exposition « 80 ans de parcours vers l'indépendance, la liberté et le bonheur » s’ouvre à Hanoï

11/09/2025

L'exposition des réalisations nationales « 80 ans de parcours vers l'indépendance, la liberté et le bonheur » se tient à Hanoï du 28 août au 15 septembre, en célébration du 80e anniversaire de la Révolution d'août et de la Fête nationale du 2 septembre. Il ne s'agit pas seulement d'un événement national, mais aussi d'une occasion de rendre hommage au parcours glorieux de la nation, de diffuser la fierté et l'aspiration du Vietnam à s'élever dans la nouvelle ère.

Le Secrétaire général du Parti, Tô Lâm, le Premier ministre Pham Minh Chinh, ainsi que d’autres dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l’État, inaugurent l’événement. Photo : Thông Nhât/AVI

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que les réalisations d'aujourd'hui sont le fruit du leadership du Parti, de la gestion de l'État, ainsi que de l'esprit de solidarité et de créativité du peuple. L'exposition est considérée comme une « école vivante », aidant la génération actuelle à mieux connaître l’origine, les sacrifices et les réalisations des 80 dernières années.

L’espace d’exposition dédié au thème « 95 années suivant le drapeau du Parti », inscrit dans le cadre de l’Exposition des réalisations nationales, attire un grand nombre de visiteurs. Photo : Khanh Long/VI

Stand de Vingroup. Photo : Khanh Long/VI

Les robots exposés au stand du ministère de l’Éducation et de la Formation. Photo : Hoàng Hiêu/AVI

D'une superficie de près de 260 000 m², l'exposition se divise en trois sections principales : « Parcours vers la nouvelle ère », « Intégration et développement » et « Intégration et innovation ». Elle rassemble 34 provinces et villes, 28 ministères et branches, ainsi que plus de 230 stands d'entreprises, reflétant de manière exhaustive les domaines suivants : industrie, technologie, investissement, commerce, agriculture, zones rurales, défense nationale, sécurité, santé, éducation, culture, sport, tourisme et transformation numérique



Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Sơn visite le stand de l’Agence vietnamienne d’Information. Photo : Minh Quyêt/AVI

Espace dédié aux 80 années de l’Agence vietnamienne d’Information. Photo : Khanh Long/VI

Espace d’expérience en réalité virtuelle sur l’histoire du ministère de la Défense. Photo : Khanh Long/VI

Stand de TC Motor. Photo : Khanh Long/VI

Présentation artistique au stand de la province de Bac Ninh. Photo : An Dang/AVI

Le point fort de l'exposition réside dans l’application intensive de technologies modernes telles que la réalité virtuelle, la réalité augmentée et les écrans tactiles interactifs. Grâce à cela, les visiteurs peuvent non seulement observer, mais aussi expérimenter directement, rendant ces technologies plus vivantes et accessibles nombreux forums et séminaires thématiques sont organisés dans le cadre de l'événement, notamment sur le thème « Application de l'intelligence artificielle à l'ère numérique ». Des programmes artistiques et des défilés de mode enrichissent également l’espace culturel et de divertissement, créant une expérience riche et attrayante.

Visiteurs admirant les armes et équipements modernes du ministère de la Défense. Photo : Khanh Long/VI

Stand du ministère de la Police. Photo : Khanh Long/VI

En reliant le passé, le présent et l’avenir, l’exposition affirme non seulement la stature du Vietnam après 80 ans de défense et de promotion des valeurs d’indépendance, de liberté et de bonheur, mais aussi son aspiration à bâtir un avenir prospère, civilisé et développée, aux côtés des nations avancées./.

Réalisé par Ngân Ha, Khanh Long/VI et archives. Traduction : Diêu Vân