L'élevage de ca cuông, un nouveau modèle économique à Hanoï

07/06/2024

Grâce à sa haute valeur et le grand marché de ca cuông (nom scientifique Lethocerus indicus), plusieurs foyers hanoïens ont investi dans les fermes d’élevage qui leur rapportent gros.

Le cà cuông est une insecte de la famille des Belostomatidae dont le corps est mince, en forme de feuille de couleur jaune sombre ou noire foncé, de 7 à 8 cm de long en moyenne, voire de 10 à 12 cm. C'est une nèpe (ou « scorpion d'eau ») géante, native du Sud-Est asiatique.

Le cà cuông est apprécié des consommateurs vietnamiens.

Le bassin d’élevage est en ciment, en plastique et d’une dimension appropriée au nombre d’insectes élevées.





C'est un plat succulent pour les cultures de certains pays, préparé de plusieurs façons telles que rôtir, griller ou cuire à la vapeur car la viande et les œufs du cà cuông sont riches en protéines et en lipides. Au Vietnam, on dépose quelques gouttes d’essence de ca cuông dang la sauce de nuoc mam puis on trempe des banh cuon (crêpe à la vapeur vietnamienne).

On en tire cette essence en collectant les sacs produisant ce liquide sur l'insecte, et le liquide est placé à l'intérieur de petites fioles de verre.

A cause de la dégradation de son habitat, le cà cuông a presque disparu dans la nature au Vietnam. Cependant, cet insecte est bien multiplié dans la ferme de M. Hoang Anh, au village de Mit, hameau de Dông Ngân, district de Dong Anh, Hanoï. Il applique un modèle d’élevage fermé, de l’élevage des alevins jusqu’à l’écoulement des produits. Les alevins sont élevés dans des bassins en ciment, équipés d’un système d’eau potable et bien alimentés.

La ferme de M.Hoang Anh fournit au marché des cà cuông et de l’essence tirée de cet insecte. Cette dernière est vendue à des restaurants et à des consommateurs, et même utilisée dans la médecine traditionnelle et les soins de beauté. Comme la ferme de M.Hoang Anh s’avère rentable, plusieurs personnes ont imité ce modèle économique.

Les cà cuông aiment vivre dans de l’eau propre, et les larves, une fois sorties des œufs, sont élevées avec des poudres de son dans une bassin. Lorsqu'elles ont acquis une certaine taille, elles se transforment en pupe. Les cà cuông adultes se nourrissent de petits poissons, de bébés crevettes ou d'insectes.

Cependant, l’essence qui est extrait du corps de l’insecte (seul le mâle en possède) est la partie la plus valorisée. Elle est conservée dans un pot scellé et chaque fois on ne donne qu'une à deux gouttes d’essence dans la sauce à déguster.

L’élevage du cà cuông se fleurit à Hanoï car c’est un modèle économique qui rapporte gros./.

Texte et photos : Công Dat. Traduction : Diêu Vân