L'Assemblée Nationale du Vietnam réaffirme son rôle moteur au sein de l'AIPA

21/10/2025

Le 18 septembre 2025, à Kuala Lumpur (Malaisie), dans le cadre de la 46ᵉ Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-46), le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, a assisté à la première séance plénière et y a prononcé un discours réaffirmant l’engagement du Vietnam en faveur de l’AIPA et de l’ASEAN.

Lors de cette séance inaugurale, Tran Thanh Man a salué le thème de l’AIPA-46 - « Le Parlement, moteur d’une ASEAN de croissance inclusive et durable » - et souligné le rôle pionnier de l’AIPA et de ses parlements membres dans la construction d’un avenir fondé sur le développement équitable et la prospérité partagée pour l’ensemble des peuples de la région.

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, aux côtés des délégués participant à l’AIPA-46.

Le président de l’Assemblée nationale a rappelé que l’AIPA joue un rôle essentiel dans le développement régional, en soutenant les gouvernements dans la mise en œuvre des accords et engagements de coopération. Par son action, l’organisation contribue à créer un cadre juridique propice à la coopération et à garantir que la voix des citoyens soit entendue dans les décisions de l’ASEAN.

Le président Tran Thanh Man, entouré des chefs des délégations parlementaires membres de l’AIPA, pose avec M. Johari Abdul, président de la Chambre des représentants de Malaisie et président de l’AIPA-46 .

Délégués de haut rang de l’Assemblée nationale vietnamienne à la séance plénière inaugurale de l’AIPA-46.

Tran Thanh Man a mis en avant trois axes principaux d’action pour renforcer le rôle de l’AIPA et de l’ASEAN dans la région. Premier axe : renforcer le rôle de l’AIPA dans la promotion de la coopération régionale. Tran Thanh Man a appelé à faire de l’AIPA une véritable passerelle favorisant la participation active des différentes couches sociales et des acteurs économiques à la concrétisation de la Vision 2045 de la Communauté de l’ASEAN. Il a plaidé pour l’élaboration de politiques et d’institutions facilitant la mise en œuvre des engagements régionaux, notamment dans les domaines de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique. Deuxième axe : consolider les bases sociales de la coopération régionale. Le dirigeant vietnamien a souligné la nécessité de promouvoir des activités renforçant la conscience communautaire et la solidarité entre les peuples de l’ASEAN — à travers la culture, l’éducation, le tourisme et les échanges populaires. Troisième axe : approfondir les relations extérieures de l’AIPA. Tran Thanh Man a insisté sur l’importance de développer les relations extérieures de l’organisation pour affirmer le rôle central de l’ASEAN comme centre de coopération et de connexions à l’échelle régionale et mondiale.

Lors de la séance plénière inaugurale de l’AIPA-46.

La délégation vietnamienne participe à la première séance plénière de la 46ᵉ Assemblée générale de l’AIPA.

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, aux côtés des délégués participant à l’AIPA-46.

Le président a rappelé que 2025 marque le 30ᵉ anniversaire de l’adhésion du Vietnam à l’ASEAN et à l’AIPA, une étape symbolique pour le pays. À cette occasion, il a affirmé la détermination de l’Assemblée nationale vietnamienne à continuer de soutenir activement l’AIPA dans la réalisation de la vision et des aspirations de l’ASEAN, en œuvrant à la construction d’une communauté inclusive, durable, autonome, innovante et centrée sur l’humain./.

Réalisépar: VNA - Traduction: Hà Vu - Graphisme: Thao Nguyên