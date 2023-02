L'Asie du Sud-Est, destination de tous les rêves

14/02/2023

Le tourisme dans les pays d'Asie du Sud-Est en 2022 est entré dans sa phase de reprise post-COVID-19. De nombreux pays ont dépassé l'objectif en termes de nombre de visiteurs internationaux. L'ASEAN est une destination touristique très appréciée en raison de l'esprit de solidarité de la région, de ses magnifiques paysages naturels et de sa riche culture.

Selon l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), un rapport de l'ASEAN montre que le nombre de recherches d'hôtels dans la région a augmenté de 28 % depuis le début de 2022 et le taux de réservations, de 57 %. La confiance globale du tourisme dans la région a augmenté d'environ 40 %. Ce rapport souligne aussi que la l’Asie du Sud-Est est une destination touristique de choix car c'est une région unie, riche en cultures, diversifiée d’un point de vue culinaire, pleine de monuments historiques, de beaux paysages. Cette région dispose de conditions optimales pour développer différentes formes de tourisme en vogue comme l’écotourisme ou le tourisme d’aventure.

Destinations touristiques en Thaïlande.

Selon l'Office national du tourisme de Thaïlande (Tourism Autority of Thailand ou T.A.T), la Thaïlande a accueilli 11,81 millions de touristes étrangers en 2022, dépassant son objectif de 10 millions. Les touristes étrangers venaient principalement de Malaisie, de l’Inde, du Laos, du Cambodge, de Singapour, de Corée du Sud, du Vietnam, des États-Unis, du Royaume-Uni et de Russie. La Thaïlande s'est également classée au 5e rang des destinations de tourisme médical l'année dernière, c'est pourquoi le pays a introduit le concept de « santé pour la prospérité » afin de renforcer l'économie en promouvant le tourisme médical. La Thaïlande vise 20 millions de touristes étrangers en 2023, générant 2,380 milliards de Bahts de revenus.

Diverses décorations du Nouvel An sont en vente au marché chinois Glodok à Jakarta, Indonésie. Photo : Huu Chien/VNA

Selon le ministre indonésien du Tourisme et de l'Économie créative, Sandiaga Uno, son pays a accueilli près de 5,5 millions de touristes étrangers en 2022, en hausse de plus de 250 % par rapport à l'année précédente. La reprise peut être vue assez clairement par rapport à celle de la période COVID-19. Pour relancer l’« industrie sans fumée », le gouvernement indonésien déboursera un budget supplémentaire de 15 000 milliards de roupies (963 millions de dollars américains) pour développer cinq destinations touristiques prioritaires ces deux prochaines années. L'Indonésie s'est fixé comme objectif ambitieux de 7,4 millions de touristes étrangers cette année.

Des bâtiments dans un quartier financier de Singapour. Photo : AFP/VNA

Selon l'Office national du tourisme de Singapour, ce pays a accueilli 6,3 millions de visiteurs étrangers l'année dernière. Ses cinq principaux « marchés » sont l'Indonésie, l'Inde, la Malaisie, l'Australie et les Philippines, représentant plus de la moitié du total des arrivées. Singapour déploie une variété de programmes touristiques, d'événements et de services, afin de demeurer une destination attrayante.

Accueil de touristes à l'aéroport international de Kuala Lumpur, en Malaisie, en avril 2022. Photo : AFP/VNA

Avant le COVID-19, l'Asie du Sud-Est était l'une des régions qui connaissait la plus forte croissance du tourisme international. Selon les données de la Banque asiatique de développement (BAD), en 2019, l'Asie du Sud-Est a accueilli 137 millions de visiteurs étrangers et près d'un milliard de touristes nationaux. L'industrie du tourisme représente 12,1 % du produit intérieur brut (PIB) de la région et environ 42 millions de personnes travaillent dans l'industrie du tourisme.

Les pays de l'ASEAN ont grandement contribué aux visiteurs internationaux de la Malaisie, représentant 68,5 % du total des arrivées avant le COVID-19. Selon la ministre malaisienne du Tourisme, des Arts et de la Culture, Nancy Shukri, les pays de l'ASEAN peuvent travailler ensemble pour améliorer le marketing et la promotion des services touristiques de la région, ce qui est conforme au nouveau slogan du tourisme de l'ASEAN : “La destination de tous les rêves”. L'objectif est de faire de l'ASEAN une destination touristique de qualité afin d’apporter aux touristes des expériences uniques et diversifiées.

L'ASEAN reconnaît l'importance du tourisme dans le développement durable et la résilience aux crises. La vision du "Plan stratégique du tourisme de l'ASEAN 2016-2025" est que d'ici 2025, l'ASEAN devienne une destination touristique de haute qualité. L'ASEAN s'efforcera également de promouvoir un développement touristique responsable, durable, inclusif et équilibré, apportant une contribution socio-économique importante à la région./.