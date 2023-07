L'ASEAN s'accorde sur la question de la mer Orientale

26/07/2023

L’augmentation de la tension en mer Orientale menace non seulement la sécurité régionale, mais également la sécurité mondiale en raison de la position géostratégique extrêmement importante de la région dans le monde. L'ASEAN, en tant qu'organisation régionale, a un rôle important dans la prévention de l'éventualité d'un conflit et dans la promotion du processus de règlement des différends maritimes et insulaires par des moyens pacifiques et sur la base du droit international.

L'ASEAN a joué un rôle énorme dans les efforts internationaux de maintien de la paix dans la région, y compris le règlement des différends en mer Orientale au cours de ces dernières années. Parallèlement, l'ASEAN est considérée par la communauté internationale comme l'organisation régionale la plus performante au monde dans la gestion des différends en mer Orientale.

La communauté internationale a reconnu que l'ASEAN occupe toujours la position la plus importante dans la question de la mer Orientale. En particulier, le soutien des décideurs politiques régionaux au rôle central de l'ASEAN dans le règlement des différends en mer Orientale améliorera efficacement la sécurité de la région.

À la veille du 42e sommet de l'ASEAN à Labuan Bajo, East Nusa Tenggara (Indonésie), le président indonésien a affirmé que la clé pour construire une mer Orientale stable, pacifique et prospère est de se conformer à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM).

L’Indonésie a déclaré que l’ASEAN avait accepté d'organiser le premier exercice militaire conjoint en mer Orientale dans un contexte de tensions croissantes et d'instabilité dans la région. S'exprimant après la conférence des commandants des forces de la Défense de l'ASEAN (ACDFM) tenue à Nusa Dua, Bali, l'amiral Yudo Margono a déclaré : « Nous organiserons des exercices militaires conjoints en mer des Natuna ».

L'exercice se concentrera sur la recherche et le sauvetage (SAR), ainsi que sur les services sociaux dans la région de Natuna. L'événement rassemblera les forces de l'ASEAN dans l'armée, la marine et l'armée de l'air. Selon Margono, l'exercice démontrera la centralité de l'ASEAN et n'impliquera pas d'entraînement au combat.

Parallèlement, le ministère malaisien des Affaires étrangères a également souligné que les problèmes en mer Orientale devaient être résolus par des moyens pacifiques, en évitant les menaces ou le recours à la force, en garantissant des eaux stables et en servant des objectifs commerciaux. Dans un récent communiqué de presse, le ministère des Affaires étrangères de ce pays a affirmé que le gouvernement malaisien mettra tout en œuvre pour protéger la souveraineté, les droits souverains et les intérêts nationaux en mer Orientale. La Malaisie s'efforcera de résoudre les différends liés à la souveraineté en mer Orientale de manière constructive, conformément aux principes du droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

La participation active des pays d'Asie du Sud-Est à la résolution de la question de la mer Orientale contribue également à démontrer la capacité à gérer les conflits en général dans la région, augmentant les « ressources géopolitiques » et le rôle central de l'ASEAN dans la région. L'ASEAN s'engage à mettre en œuvre pleinement et efficacement le DOC, en promouvant des négociations efficaces et substantielles sur le COC, conformément au droit international et à la CNUDM 1982. Les pays membres de la Communauté de l'ASEAN ont toujours hautement apprécié la cohésion et l’union. Ils s’efforcent de travailler ensemble vers un avenir dans lequel le peuple est le centre. Particulièrement, les militaires de l'ASEAN font partie intégrante dans la réponse aux défis communs de la région, en particulier dans le contexte de situation sécuritaire complexe actuelle, pour la paix, la prospérité et la sécurité./.

Réalisé par : Revue Vietnam Illustré - Photos: VNA - Traduction: Hà Vu