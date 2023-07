L'ASEAN promeut des valeurs culturelles diverses et multicolores

07/07/2023

L'interférence de nombreuses cultures a créé une ASEAN multicolore. En particulier, la préservation et la promotion des patrimoines culturels et des coutumes ont créé sa propre identité, s’orientant vers le développement durable et la prospérité de chaque pays membre.

On peut voir que la caractéristique la plus commune de la communauté de l'ASEAN en termes de culture est une base commune qui est la riziculture. La topographie régionale et le climat chaud, humide de l'ASEAN créent des similitudes dans la manière de manger et aussi de vivre.

Lors du 42e sommet de l'ASEAN en Indonésie, le président indonésien Joko Widodo a invité les dirigeants de l'ASEAN à profiter du coucher de soleil sur le bateau de croisière AYANA Lako Di'a. Les activités des dirigeants de l'ASEAN font partie du plan indonésien de promotion du tourisme de Labuan Bajo dans le monde. Photo : Duong Giang/VNA

Cependant, la culture de l'ASEAN présente aussi des différences, créant une diversité avec des aspects uniques. L'ASEAN compte des centaines de groupes ethniques avec leurs propres us et coutumes. Parmi les plus de 200 pays et territoires dans le monde, c'est l'Asie du Sud-Est qui a la structure ethnique la plus diversifiée et la plus complexe.

Selon un expert en ethnologie, le Myanmar compte plus de 130 groupes ethniques, le Vietnam 54, la Thaïlande une quarantaine, le Laos 48… En termes de langues, il existe 300 groupes linguistiques ethniques différents en Indonésie ; aux Philippines, plus de 90, et en Malaisie, la structure ethnique indigène est dispersée à travers le pays. En outre, la région présente également une grande diversité religieuse. Les principales religions du monde y sont présentes.

L'un des trois piliers de la communauté de l'ASEAN est la communauté socioculturelle. On peut dire que la formation de la Communauté socio-culturelle de l'ASEAN, de la Communauté de l'ASEAN en général, est une étape importante afin d’élever la coopération dans l'ASEAN à un nouveau sommet en obligeant les États membres à faire des efforts de plus pour que plus de 650 millions de personnes en Asie du Sud-Est peuvent vivre dans un environnement de paix, d'amitié, de solidarité, de soutien mutuel et de soutien égal au développement. En conséquence, le plan directeur communautaire à l'horizon 2025 a proposé 109 mesures stratégiques pour connecter et apporter des avantages aux personnes.

Cette diversité culturelle de la région a apporté de nombreux avantages dans le développement économique, en particulier le tourisme. La créativité et les atouts culturels de chaque ethnie, notamment dans l'artisanat et les industries culturelles, sont des ressources inépuisables. Chaque année, la région attire un grand nombre de touristes, contribuant ainsi à la croissance économique.

Les pays d'Asie du Sud-Est doivent s'unir pour préserver et relier les patrimoines culturels, créer des produits multilingues de traditions culturelles et éducatives; construire une route du patrimoine culturel pour connecter et échanger les cultures. Ceci est également conforme au programme d'action de l'UNESCO pour la conservation du patrimoine naturel et culturel mondial ainsi que la préservation de la diversité culturelle, considérée comme une condition sine qua non du développement durable, de la paix et de la sécurité aux échelles nationale, régionale et internationale.

Les gouvernements et les peuples des pays de l'ASEAN partagent le même objectif de coopérer pour une culture de l'ASEAN riche de son identité, de diversité dans l'unité. Avec une situation géographique stratégique importante - là où les cultures du monde se rencontrent et convergent, la diversité culturelle de l'ASEAN contribuera à la connexion entre les peuples et renforcera la compréhension mutuelle, devenant une force motrice puissante pour le développement de la région. La culture est une base solide pour que la "maison commune" de l'ASEAN devienne meilleure et plus prospère. /.

Texte: Revue Vietnam Illustré - Photos: VNA - Traduction: Hà Vu