L'artisan Nguyên Hung et ses deux Records Guinness accordés à la poterie vietnamienne

24/01/2023

Nguyên Hung a passé environ 2.500 heures soit une année et demie et refait 6e fois avant d’achever son oeuvre en 2018

Assiette nommée «Phu Quy Man Duong»

L'assiette de 400 kg, dénommée « Phu Quy Man Duong», a été reconnue comme la plus grande assiette en céramique sculptée du monde (Photo avec l'aimable autorisation de Guinness World Records)

L'assiette de 400 kg dénommée «Phu Quy Man Duong» a été reconnue comme la plus grande assiette en céramique sculptée du monde. Elle mesure 137 cm de diamètre et est sculpté d'un cèdre, d'une paire de paons, d'un soleil et de montagnes, des facteurs géométriques représentant la richesse et le bonheur éternels. Hung a dû passer environ 18 mois pour achever le produit. Sa dimension géante et ses motifs de décoration en relief sophistiqués ont constitué de vrais défis pour l’artisan, lui demandant de se préparer minutieusement. Il lui a fallu environ 2.500 heures ou une année et demie pour l’achever, en 2018.

Hung a partagé que l'étape la plus difficile dans la fabrication de ces deux produits fut de savoir comment gérer la résistance à la traction de l'argile et de la protéger des fissures pendant la cuisson.

Sculpture "Thiem thu thien phong an" et naissance de la glaçure « Hoang Tho Lien Hoa »

L'autre œuvre reconnue record Guinness est "Thiem thu thien phong an", une sculpture d'un crapaud - une créature mythologique symbolisant la prospérité dans la croyance vietnamienne. Assis au sommet d'une pile de pièces d'or, le crapaud est sculpté du symbole yin-yang sur sa tête, de la constellation de la Grande Ourse sur son dos et d'une pièce dans sa bouche.

La sculpture, de 173,5 cm de long, 110 cm de large et 77,8 cm de haut, a été reconnue comme la plus grande sculpture en céramique d'une créature mythologique. Il a fallu six mois à Hung pour l'achever.

Hung a partagé que la céramique est un équilibre harmonieux entre les cinq éléments : métal, bois, eau, feu et terre. En conséquence, le métal est représenté dans l'argile céramique, l'eau est utilisée pour se mélanger à l'argile, le feu pour brûler, la terre est l'argile et le bois est dans la balle de riz et la levure.

Ayant sa profonde passion pour la fleur de lotus, Hung a eu l'idée de remplacer la balle de riz par de la cendre de tige de lotus. Il a fallu 15 ans à Hung pour transformer cette idée en succès, en 2022. Il a nommé la glaçure « Hoang Tho Lien Hoa », dans laquelle « hoang tho » signifie couche alluviale du fleuve Rouge et « lien hoa » fleurs de lotus en vietnamien.

Selon Hung, Hoang Tho Lien Hoa se distingue de la glaçure traditionnelle. Cela génère non seulement une gamme plus large de couleurs pour les produits mais leur permet également de résister à une gamme de températures plus large.

Une autre création notable adoptée par Hung est la technique de sculpture sur céramique. Il réussit à sculpter avec des exigences techniques plus sophistiquées et difficiles. Son style artisanal crée de la profondeur pour les produits les rendant ainsi plus uniques tout en protégeant les motifs décoratifs et les formes des produits contre la rupture pendant la cuisson.

Son expérience en céramique a été reconnue non seulement par les potiers chevronnés, mais aussi par les records du monde Guinness puisque deux de ses créations ont récemment été nommées dans le livre.



Né en 1971 dans la ville côtière du Nord de Hai Phong, Nguyen Hung a développé sa passion pour l'artisanat de la céramique dès son plus jeune âge. Après de nombreux voyages de travail pour étudier et apprendre les techniques, il décide de s'installer dans le village de poterie de Bat Trang pour créer sa propre entreprise de céramiques. En plus de 40 ans de travail avec la céramique, Hung a créé une nouvelle glaçure qui est un mélange de cendres de tiges de lotus et de sédiments de la rivière Rouge. Hung a continué à apprendre de nouvelles techniques et à valoriser sa créativité. "L'échec est mon professeur. Si vous n'allez pas de l'avant avec créativité et suivez simplement les étapes de vos prédécesseurs, vous ne pouvez pas établir votre propre style et vous serez devancé par les autres », a déclaré Hung./.

L’artisan Nguyên Hung à côté de son oeuvre “Thiêm thu thiên phong ân” qui a obtenu le record Guinness comme la plus grande sculpture en céramique du monde d'une créature mythologique

Texte: Thao Vy- Photos fournies par le personnage. Traduction: Diêu Vân