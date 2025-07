L'ambassadeur Pham Quang Vinh : un diplomate qui a forgé les liens entre le Vietnam et les États-Unis

11/07/2025

Avec son professionnalisme diplomatique, sa réflexion stratégique avisée et son excellent sens du réseautage, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Vietnam aux États-Unis, Pham Quang Vinh, s'impose comme l'un des diplomates les plus éminents du pays. Il a laissé une empreinte indélébile, jouant un rôle essentiel dans le développement des relations bilatérales entre le Vietnam et les États-Unis.

Des expériences bilatérales depuis la capitale Washington D.C. Le parcours de près de quatre décennies de l'ambassadeur Pham Quang Vinh au sein du service diplomatique vietnamien constitue un récit captivant d'expérience et de détermination inestimables. Il a entamé sa carrière avec près de 27 années consacrées au travail multilatéral à la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies à New York. Il a ensuite dédié plus de sept ans aux affaires de l'ASEAN, en tant que vice-ministre des Affaires étrangères et chef de la SOM ASEAN Vietnam.

Sa carrière a culminé avec un mandat de près de quatre ans en tant qu’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis. Chaque étape et chaque domaine de son activité lui ont non seulement laissé des souvenirs inoubliables, mais lui ont également apporté une perspective mondiale, la capacité de gérer des enjeux internationaux complexes, et un talent certain pour la coordination et la promotion de la coopération régionale. Ces expériences riches et ces bases solides ont fait de l'ambassadeur Vinh un diplomate résilient et déterminé, contribuant de manière significative au renforcement des relations entre le Vietnam et les États-Unis.

Transformer les défis en opportunités

Arrivé à Washington D.C. en 2014, un an seulement après que le Vietnam et les États-Unis ont élevé leurs relations au niveau de partenariat global (2013), l'ambassadeur Vinh a dû faire face à de nombreuses inquiétudes et préoccupations. Il comprenait parfaitement que cette période était cruciale, mais aussi pleine de défis. Parmi ceux-ci figuraient : la concrétisation du cadre du partenariat global en une coopération tangible ; la création d'étapes de coopération hautement symboliques en 2015 pour marquer le 20ᵉ anniversaire de la normalisation des relations ; et la résolution des questions économiques et commerciales, sans oublier la transition potentielle entre administrations américaines. Loin d’être découragé, ces préoccupations ont nourri la détermination de l'ambassadeur Vinh, le poussant à mettre son dévouement, ses connaissances, son expérience et son esprit d'innovation au service de la transformation des défis en opportunités. Il a été l’artisan discret de la visite historique du secrétaire général du Parti communiste vietnamien, Nguyen Phu Trong, aux États-Unis en juillet 2015 – la première visite officielle d’un secrétaire général du Parti communiste vietnamien aux États-Unis. Par ailleurs, les compétences diplomatiques et la flexibilité de l’ambassadeur Vinh se sont illustrées dans ses efforts pour faciliter deux visites consécutives au Vietnam de présidents américains : Barack Obama en mai 2016 – au cours de laquelle les États-Unis ont annoncé la levée totale de l’embargo sur les armes létales à destination du Vietnam – et Donald Trump en novembre 2017.

Dans le domaine économique et commercial, lorsque l’ambassadeur Vinh a pris ses fonctions en 2014, le chiffre d’affaires des échanges bilatéraux s’élevait à plus de 36 milliards de dollars américains. À la fin de son mandat, en 2018, ce chiffre avait dépassé les 65 milliards de dollars, soit une croissance de plus de 40 %. Cette hausse impressionnante témoignait non seulement du potentiel immense de coopération entre les deux nations, mais aussi des efforts constants de l’ambassadeur Vinh et de son équipe pour renforcer les liens, défendre les politiques et soutenir les initiatives économiques et commerciales.

Même dans le contexte politique dynamique et souvent imprévisible de l’administration Trump, l’ambassadeur Vinh a su entretenir et développer un vaste réseau de relations dans les milieux politiques, universitaires et économiques, établissant des liens aussi bien avec les démocrates qu’avec les républicains. « L’échange d’information est le facteur primordial de tous les conversations, notamment dans le milieu diplomatique ». « L’échange d’informations utiles est essentiel pour créer de la valeur à chaque contact, en particulier dans un environnement diplomatique où l’on donne et l’on reçoit. » Évitant les discours fleuris et les conversations interminables, l’ambassadeur Vinh a toujours privilégié un dialogue direct, centré sur l’échange d’informations utiles. Il était convaincu que cette approche était fondamentale pour créer de la valeur à chaque interaction, en particulier dans un environnement diplomatique fondé sur la réciprocité.

À de nombreuses reprises, l’ambassadeur Vinh s’est affranchi des contraintes des protocoles diplomatiques traditionnels pour faciliter des contacts et des visites clés, assurant ainsi un flux d’informations ininterrompu. Il n’hésitait pas à utiliser son téléphone personnel pour contacter ses partenaires, même à la dernière minute ou en pleine nuit en cas d’urgence. Il a également innové en conviant ses interlocuteurs à sa résidence privée, la « Maison du Vietnam », pour des conversations informelles autour de repas vietnamiens simples. Ces rencontres ont non seulement permis de renforcer les liens personnels, mais aussi de multiplier les échanges d’informations de manière multidirectionnelle avec divers responsables américains, parfois issus de plusieurs départements, ce qui aurait été difficile à organiser rapidement par les voies officielles.

Son approche directe et axée sur l’information, conjuguée à son aptitude naturelle à nouer des liens personnels, a permis à l’ambassadeur Vinh d’instaurer une confiance solide, de faire avancer efficacement les initiatives diplomatiques, et de laisser un héritage important de son passage aux États-Unis. Son action va bien au-delà des chiffres du commerce bilatéral ou des visites de haut niveau : elle incarne l’art de transformer les différences en terrain d’entente et les défis en opportunités, ouvrant ainsi une nouvelle ère dans les relations entre le Vietnam et les États-Unis./.

« La diplomatie populaire sert de pont entre les relations Vietnam-États-Unis. Il est donc essentiel de l'intégrer aux activités extérieures officielles du Parti et de l'État afin de maximiser l'efficacité des trois piliers de la politique étrangère : le Parti, l'État et le peuple » Pham Quang Vinh, président de l’Association d’amitié Vietnam-États-Unis.

