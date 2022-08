Kilomètre 109, la mode durable empreinte de l'identité culturelle culturelle nationale

04/08/2022

La créatrice de mode Vu Thao, fondatrice de la marque Kilomètre 109, est considérée comme l’avant-gardiste de la mode durable au Vietnam. En 10 ans, Kilomètre 109 est devenue une marque de haute qualité pour hommes et femmes.

. Magasin flagship de Kilomètre 109 au 64, rue Quang An, Hanoï

Aujourd’hui, les consommateurs sont de plus en plus sensibles à l’impact environnemental des vêtements qu’ils portent. Ce concept de sustainable Fashion, que l’on peut traduire en français par "mode durable" ou "mode éco-responsable" prend de plus en plus d’envergure. Pour preuve, ce concept est soutenu par Kilomètre 109, une marque de vêtements vietnamienne.

Alors que d’autres créateurs s’intéressent souvent aux textures, aux designs, les créations de Vu Thao se concentrent sur des matériaux traditionnels aux caractéristiques ethniques distinctes de la région montagneuse du Nord.

En plus de préserver les matériaux et les ressources indigènes, la créatrice Vu Thao souhaite également diffuser les valeurs culturelles indigènes du Vietnam dans le monde...

Kilomètre 109 a appliqué des techniques de couture brodées à la main sur des coupes et des motifs modernes. Les créations de la Kilomètre 109 sont à la fois urbaines, minimalistes, traditionnelles et ethniques. Elles ne sont pas seulement inspirées des costumes traditionnels des minorités ethniques, mais mélangées avec des styles modernes de marques de mode européennes.

Ayant un esprit créatif et ouvert, la fondatrice de la Kilomètre 109 a promu de nouvelles initiatives. Vu Thao a appliqué et expérimenté les techniques traditionnelles de teinture à l’indigo pour créer différentes nuances. Par exemple, les femmes Nùng ne sont habituées à n'utiliser que deux couleurs indigo traditionnelles depuis de nombreuses générations. Vu Thao a un désir inébranlable de créer des couleurs indigo douces pour ses créations. Avec ses collègues, elle a créé toute une palette de couleurs naturelles à partir de matériaux naturels tels que feuilles de badamier, de thé vert, racines brunes, curcuma, écorce...

Chaque création de Kilomètre 109 répond aux critères de la mode éco-responsable. Prenons l’exemple du manteau Lam. Il est confectionné en soie tussah teinte au latex. Les tissus en soie sont trempés plusieurs fois dans du latex, puis trempés dans de la boue fraîche. Après avoir été coloré, le tissu sera usiné pour le rendre plus doux et plus résistant. C’est la soie la plus solide et la plus imperméable. Ce manteau est idéal pour une variété de conditions météorologiques.

Ces 10 dernières années, Vu Thao a choisi avec diligence son propre chemin, en dehors des sentiers battus de la mode mondiale. Le chemin de la Kilomètre 109 est d’aller toujours vers les valeurs et la culture vietnamiennes./.