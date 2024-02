Kien An Cung ou la pagode Ong Quach

01/02/2024

Située en plein centre-ville de Sa Dec (province de Dong Thap), la pagode centenaire Kien An Cung (également connue sous le nom de pagode Ong Quach) est l'une des attractions touristiques les plus célèbres de la ville. Cette pagode ancienne à l'architecture chinoise typique a été reconnue vestige historique national en 1990.

Située au centre-ville de Sa Dec, province de Dong Thap, Kien An Cung (également connue sous le nom de pagode Ong Quach) a près de cent ans et possède une architecture ancienne chinoise.

Un groupe de Chinois de la province du Fujian (Chine) qui ont immigré et se sont installés à Sa Dec en 1927 a construit la pagode Kien An Cung pour vénérer leurs ancêtres et aussi pour relier la communauté chinoise de leur région. La pagode donne sur le canal Cai Son et a été construite en forme de «工 ». Sa façade est conçue en harmonie avec les trois pièces principales. La pagode est couverte de tuiles yin-yang dans un style de dragon ondulé.