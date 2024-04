Kengo Kuma, l’architecte qui inspire les étudiants vietnamiens

09/04/2024

L’architecte japonais Kengo Kuma est un célèbre enseignant et architecte japonais, auteur de plusieurs ouvrages au Vietnam qui sont considérés comme le symbole des relations d’amitié entre les deux pays. Il s'est imposé en tant qu'architecte de premier plan avec une démarche consistant à réinterpréter la tradition japonaise avec des techniques contemporaines, tout en nouant une relation étroite entre l'urbanisme et la nature.

Portrait de l’architecte Kengo Kuma. Photo d’archives

Le séminaire « Vivre avec la nature, dont il était l'orateur principal, a eu lieu en fin de février à l’Ecole supérieure de l’architecture de Hanoï. Il a inspiré et est devenu une source de connaissances pour les étudiants vietnamiens dans leur parcours pour devenir architecte.

"Les architectes vietnamiens et étudiants souhaitent rencontrer Kengo Kuma et bénéficier de ses expériences et connaissances sur l’architecture moderne", a fait savoir le docteur Lê Quân, recteur de l’école de l’architecture de Hanoï.

Simple et ouvert, Kengo Kuma a présenté en détail ses ouvrages et projets architecturaux réalisés dans plusieurs pays tels que la tour Alberni au Canada, le musée GS à Aichi (Japon), le musée d’arts à Hangzhou (Chine), la Cité des Arts et de la Culture de Besançon (France), le stade national de Tokyo pour les JO de Tokyo 2020….

Lors du séminaire « Vivre avec la nature », devant plus de 500 étudiants, l’architecte a partagé des leçons sur la liaison étroite entre l’architecture et l’environnement et le respect de l’environnement, qui sont devenues une grande source d'inspiration pour leurs études.

Kengo Kuma partage ses connaissances sur les matériaux de construction naturels utilisés dans ses ouvrages. Photo : Công Dat

Des plantes sont implantées dans les bâtiments pour créer de beaux espaces. Photo : Công Dat

La joie et l’admiration des étudiants face à Kengo Kuma. Photo : Công Dat

Le bâtiment Waterina Suites, dans le 2e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville, est un ouvrage signé par ce talentueux architecte japonais. Inspirée par les rivières qui coulent en banlieue de la ville et des rizières en terrasse de la région Nord-Ouest, la façade du bâtiment arbore des lignes ondulantes et les balcons de tous les appartements donnent sur la rivière.

Les motifs de décoration traditionnels sont appliqués dans le hall et les lucarnes des toits, apportant une espace à caractère géomantique et une expérience de vie confortable et rattachée à la nature aux habitants du bâtiment.

Waterina Suites est un ouvrage manifestant la détermination de conquérir le marché vietnamien du groupe de construction japonais Maeda Corporation. Kengo Kuma et ses associés espèrent que Waterina Suites deviendra un jalon de la coopération future entre les architectures vietnamienne et japonaise. /.