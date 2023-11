Jalon historique dans la coopération entre l'ASEAN et le CCG

07/11/2023

Trente-trois ans après l'établissement des relations bilatérales, c'était la première fois que l'ASEAN et le CCG organisaient un sommet. La participation du Vietnam au Sommet a revêtu une signification importante. Les pays de l'ASEAN démontrent un nouvel état d'esprit d'indépendance, de solidarité et de développement, contribuant ainsi au renforcement des relations de coopération entre les deux principales organisations importantes de l'Asie du Sud et de la région du Golfe.



Lors du Sommet, les dirigeants de l'ASEAN et du CCG ont examiné la coopération ASEAN-CCG et les orientations futures possibles. Ils ont parlé des situations régionales et mondiales, ont approuvé des documents importants du Sommet. Ils ont notamment reconnu le cadre de coopération entre l'ASEAN et le CCG pour la période 2024-2028.

Les dirigeants ont affirmé qu'ils appréciaient les relations entre les deux organisations régionales depuis l'établissement des relations en 1990, sur la base des liens historiques et culturels séculaires entre les deux régions.

Le secrétaire général du CCG, Jassim Muhammad Al-Budaiwi, reçoit le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA

L'ASEAN apprécie tous les pays membres du CCG qui ont rejoint le Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC), et accueille les Émirats arabes unis (EAU) pour devenir un partenaire de dialogue par secteur de l'ASEAN depuis 2022.

Le Sommet a adopté une Déclaration commune, reflétant les résultats des échanges entre les hauts dirigeants et définissant les orientations pour le développement des relations ASEAN-CCG dans les temps à venir, pour la paix, la coopération et le développement mutuel.

L’ASEAN et le GCC soulignent la nécessité de se concentrer sur la coopération dans les domaines économique, commercial, des investissements, de la durabilité des chaînes d’approvisionnement, de la connectivité, de la coopération maritime, de la sécurité énergétique, de l’alimentation, de l’industrie Halal, de la science et de la technologie, de l’innovation, du tourisme, de la coopération en matière de travail, de la transition énergétique, ou encore de la lutte contre le changement climatique…



Face aux défis complexes de la situation mondiale et régionale actuelle, les deux parties s’accordent à renforcer la coopération multilatérale, à promouvoir le dialogue, la coopération, la confiance mutuelle, le respect du droit international, la souveraineté, l’intégrité territoriale, à ne pas intervenir dans les affaires de l’autre, et à travailler ensemble pour relever les défis régionaux et mondiaux, contribuant ainsi de manière efficace à la paix, à la sécurité, à la stabilité et au développement durable. Les pays ont affirmé l'importance de maintenir la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté, la liberté de navigation et d'aviation dans la région, et de résoudre les différends par des moyens pacifiques conformément à la loi, à la Convention internationale sur le droit de la mer (CNUDM) 1982.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l’importance du tout premier Sommet entre l’ASEAN et le CCG, le qualifiant d’un jalon historique. Dans son discours, le chef du gouvernement vietnamien a souligné que l’ASEAN et le CCG devaient unir leurs forces pour promouvoir la résilience, mobiliser les ressources pour la croissance et prendre des mesures substantielles avec la plus grande détermination politique et des efforts vigoureux. Ce faisant, les deux régions pourraient créer des avancées tangibles et devenir un point culminant de la collaboration régionale et mondiale./. Le Premier ministre Pham Minh Chinh prononce un discours au Forum d'affaires Vietnam - Arabie Saoudite. Photo: VNA

Le Festival international de cuisine 2022 s'est déroulé de manière dynamique et significative dans la zone du corps diplomatique de Van Phuc, à Hanoï, avec environ 200 stands. Le stand du Koweït a attiré les touristes désireux de déguster la cuisine du Moyen-Orient. Photo: VNA

Texte: Revue Vietnam Illustré - Photo: VNA - Traduction: Hà Vu

Graphique: Trong Hanh