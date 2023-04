Insérer le Vietnam dans le groupe des 30 premiers pays touristiques du monde

20/04/2023

Dans le contexte où le marché touristique du Vietnam se rétablit graduellement dans la période post-Covid 19, le Premier ministre Pham Minh Chinh a la ferme conviction qu'avec la participation de tout le système politique, la coordination d’actions et l’unanimité des sociétés et habitants… le tourisme national se développera vigoureusement dans le sens « Produits originaux, services professionnels, formalités faciles, prix compétitifs, environnement propre, destinations sûres et hospitalières ». Le Vietnam figurera parmi les 30 pays en termes de compétitivité touristique dans le monde.

La baie d’Halong, qui a été reconnue patrimoine naturel mondial en 1994, se trouve dans la province de Quang Ninh. Formée de milliers de montagnes calcaires de diverses formes, Ha Long est l’une des cinq baies les plus belles du monde. Photo d’archives de la VI

Le Vietnam dispose d’un système politique stable, d’une position favorable, d’un réseau de communications homogène, de paysages majestueux et diversifiés avec mer, forêts et fleuves. Le pays abrite l’un des sept nouvelles merveilles du monde, trois sites du Patrimoine naturel mondial, 15 Patrimoines culturels immatériels de l’Humanité, plus de 41.000 sites culturels et historiques, des produits diversifiés, et ce avec des prix inférieurs à ceux de la région. Et surtout, c'est la patrie de 54 ethnies aux caractères culturels originaux…

« Ce sont des facteurs importants pour le tourisme », a affirmé le Premier ministre lors d’une conférence nationale en ligne portant sur le tourisme en 2023, qui s’est déroulée en mars dernier avec comme thème « Relancer la restauration – Accélérer le développement ».

A côté de cela, les infrastructures techniques au service du tourisme du Vietnam se développent au fil des jours, des produits touristiques de qualité ont été créés ou sont en cours d’être formés, en réponse à la demande du marché. La compétitivité du tourisme vietnamien s'améliorant au fil des jours, le pays s’est classé en 2019, 63e sur un total de 140 pays et territoires et 52e sur un total de 117 économies en 2021. Le Vietnam est l’un des trois pays affichant le rythme de croissance touristique le plus élevé du monde.

Développer le tourisme est la responsabilité de tout le système politique, de tous les secteurs et branches et de toute la société. Développer le tourisme doit s’inscrire dans la structure de développement socio-économique. En tant qu’économie de pointe, ce secteur doit fournir des services que le touriste souhaite, et se développer dans le sens "sûr, propre, civilisé, moderne, attrayant et accordant de l’importance à la culture du Vietnam".

Le tourisme contribue à la réduction de la pauvreté, à l’assurance du biên-être social, préserve et développe les valeurs culturelles, protège l’environnement, maintient la défense, crée et développe un écosystème touristique intelligent. Cela demande d’élargir la coopération internationale, notamment avec les groupes, de grandes administrations du tourisme nationales, des multinationales en termes de liaison avec les marchés touristiques potentiels.

Le tourisme est un secteur économique clé, une « industrie sans fumée » qui contribue de façon croissante à l’économie de bien des pays. Il sert de pont d’union entre les populations des pays pour se rencontrer, renforcer la compréhension mutuelle, la solidarité, l’amitié, pour un monde de paix, de stabilité, de développement et de prospérité./.



Le 13e Congrès national du Parti a défini « Accélérer la restructuration du secteur du tourisme, assurer le professionnalisme, la modernité, le développement homogène, durable et l’intégration à la mondialisation… Construire, développer et positionner la marque touristique nationale liée à une image majeure, originale, fortement imprégnée de l’identité culturelle nationale. En 2030, le nombre de touristes étrangers au Vietnam devrait atteindre 47 à 50 millions, le tourisme devrait représenter de 14 à 15% du PIB national et les services tertiaires plus de la moitié du PIB national.



Texte : VI – Photos : AVI. Traduction : Diêu Vân