INN: efforts du Vietnam pour lever le « carton jaune » de la CE

Le gouvernement du Vietnam met en œuvre des solutions synchrones pour mettre fin à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Avant 2017, la pêche était l'un des secteurs économiques clés, apportant une contribution importante au développement socio-économique du Vietnam. Cependant, la gestion des activités de pêche hauturière présente encore de nombreuses limites, ne répondant pas pleinement aux réglementations légales en matière de gestion des pêches.

Par conséquent, le 23 octobre 2017, la CE a adressé un avertissement sous forme de «carton jaune» au Vietnam concernant la pêche INN.

Les forces fonctionnelles vietnamiennes inspectent et supervisent régulièrement les navires de pêche selon les réglementations sur l’INN. Photo: AVI

Grâce aux efforts et à la détermination du gouvernement, des ministères, des services et de 28 localités côtières, après plus de cinq ans de mise en œuvre des recommandations de la CE, le Vietnam a atteint des résultats importants tels que : amendement de la loi sur les pêches, renforcement de l’application de la loi en mer, contrôle des navires de pêche violant les eaux étrangères,…

Phu Yen est connue comme le « royaume » de la pêche au thon. La province exploite chaque année plus de 5.000 tonnes pour l’exportation vers l'UE, les États-Unis et le Japon. Photo : Pham Cuong – AVI

Le Département général de l'aquaculture a conseillé aux dirigeants du ministère de l'Agriculture et du Développement rural (MARD) d'ordonner aux localités de rectifier la certification des produits halieutiques pêchés. L'ensemble du pays compte actuellement 16 de ses 28 localités dans les provinces du Centre-Sud, du Sud-Est et du Sud-Ouest appliquant la traçabilité des produits halieutiques en faveur de l'exportation vers le marché européen.

Selon Trân Dinh Luân, directeur général du Département général de l’aquaculture du MARD, le Vietnam a mis en œuvre et continue de mettre en œuvre strictement les recommandations de la CE sur la pêche INN. Le MARD envoie souvent des équipes de travail à divers niveaux pour examiner et diriger des activités contre la pêche INN dans différentes localités.

Lors d'une récente réunion en ligne entre le gouvernement et les ministères, les secteurs concernés et les provinces et villes côtières sur la lutte contre la pêche INN, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le Vietnam a atteint des résultats prometteurs dans la mise en œuvre des recommandations de la CE. La sensibilisation de la population et des responsables gouvernementaux à la pêche illégale a également été renforcée.

De plus, le Vietnam a construit une base de données de ses navires de pêche (enregistrement, immatriculation, délivrance de licences de pêche) créant ainsi une connexion du central au local. Selon un rapport du MARD, à ce jour, le pays a installé un système de surveillance des navires par satellite (VMS) dans près de 27.000 navires de pêche hauturière.

Selon Trân Dinh Luân, l’important est de contrôler strictement les flottes de navires de pêche. En même temps, il faut promouvoir la communication et la propagande dans et hors du pays sur la mise en œuvre de la loi sur la pêche et les efforts de lutte contre la pêche INN./.