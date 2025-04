Infrastructures de transport : pilier stratégique du développement de Ho Chi Minh-Ville

25/04/2025





Les infrastructures de communication de Ho Chi Minh-Ville, développées depuis 1975, ont connu une transformation profonde, répondant aux besoins de la ville et de l’ensemble de la région économique clé du Sud. Parmi les ouvrages emblématiques, on peut citer le tunnel de Thu Thiem, les avenues Mai Chi Tho, Pham Van Dong, Vo Van Kiet, ainsi que les autoroutes Sai Gon-Trung Luong et Long Thanh-Dau Giay.

Le Secrétaire général du PCV, Tô Lâm, prend le métro No 1 Bên Thanh- Suôi Tiên et discute avec des habitants. Photo : Thông Nhât/VI



La mise en service de la ligne de métro No 1 offre un nouveau choix de déplacement aux habitants de Hô Chi Minh-Ville. Photo : Thông Hai/VI

Particulièrement, la ligne de métro no 1 Ben Thanh–Suoi Tien, récemment inaugurée en mars 2025, marque un tournant dans le développement des transports urbains modernes. M. Nguyen Van Duoc, président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, a déclaré :« L’inauguration de la ligne de métro no 1 symbolise une nouvelle étape dans le développement des infrastructures urbaines modernes de la ville. » Cet ouvrage constitue à la fois un symbole des infrastructures modernes et une base essentielle pour développer un tourisme vert et durable, en lien avec les sites culturels, historiques et de loisirs de la ville.

Selon Mme Nguyen Thi Anh Hoa, directrice du Service du Tourisme de la mégapole du Sud, la ligne de metro no 1 est appelée à devenir un moteur du développement touristique de la ville. Elle permet un accès facile aux sites culturels, historiques et de loisirs, offrant un itinéraire fluide aux habitants ainsi qu’aux touristes vietnamiens et étrangers.

La ligne de métro No 1 de Hô Chi Minh-Ville prévoit de desservir près de 40.000 passagers par jour. Photo : Nguyên Luân/VI

Des passagers font la queue pour prendre à titre d’essai la ligne de métro No 1. Photo : Nguyên Luân/VI

La ligne relie le centre et les régions du sud de la ville à divers sites touristiques, facilitant les déplacements en un temps court et à faible coût, pour une expérience inoubliable. Par exemple, depuis la station de Ben Thanh (1er arrondissement), les touristes peuvent visiter des lieux emblématiques comme le marché Ben Thanh, l'Opéra municipal, le siège du Conseil populaire et du Comité populaire, la rue piétonne Nguyen Hue, ou encore le musée des Beaux-Arts.

La route Vo Van Kiêt relie à l'ouest de la ville. Photo : Thông Hai/VI

La ligne offre également un accès direct à d’autres sites majeurs comme le parc culturel Suoi Tien, le temple commémoratif des rois Hung, ou le temple dédié au seigneur Nguyen Huu Canh — deux monuments importants situés dans le parc historique et culturel national de la ville de Thu Duc.

Le succès initial de la ligne de métro no 1 pousse la ville à envisager un réseau de 10 lignes totalisant 510 km — soit le double de la surface du plan initial. Ce réseau pourrait couvrir 50 à 60 % des besoins en transport public. En parallèle, le réseau ferroviaire national traversant Ho Chi Minh-Ville, notamment la ligne transnationale Hanoi–Ho Chi Minh-Ville, sera modernisé pour renforcer la connexion avec la région économique clé du Sud.

Six nouvelles lignes ferroviaires verront également le jour à Ho Chi Minh-Ville : la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord–Sud, la ligne Ho Chi Minh-Ville–Can Tho (reliant le delta du Mékong), la ligne Ho Chi Minh-Ville–Tay Ninh (ouvrant des perspectives commerciales avec le Cambodge), la ligne Thu Thiem–Long Thanh (vers l’aéroport international Long Thanh), la ligne Ho Chi Minh-Ville–Loc Ninh (reliée au Cambodge), et la ligne vers le port de Hiep Phuoc (district de Nha Be).

Le pont Ba Son a changé la physionomie urbaine du 1er arrondissement de la ville de Thu Duc, réduit le temps de trajet entre Thu Duc et Hô Chi Minh-Ville. Photo : Lê Linh

L’année 2025 est considérée comme un tournant décisif, avec le lancement de nombreux projets d’infrastructures et de routes principales reliant Ho Chi Minh-Ville aux provinces de la zone économique clé du Sud. La ville est résolue à mettre en œuvre 70 projets majeurs, tels que l’autoroute Ho Chi Minh-Ville–Moc Bai, les ceintures périphériques no 2, 3 et 4, ainsi que les ponts Can Gio, Thu Thiem, Dong Nai et Phu My 2. Le projet de la ceinture périphérique no 3, par exemple, reliera des villes satellites et allégera le trafic urbain.

Les projets des autoroutes Ho Chi Minh-Ville–Long Thanh–Dau Giay, Ho Chi Minh-Ville–Moc Bai, et la ligne ferroviaire à grande vitesse Ho Chi Minh-Ville–Nha Trang avancent rapidement. Ces infrastructures amélioreront la connectivité interrégionale, réduiront les temps de transport, stimuleront l’économie, attireront les investissements, et favoriseront le commerce entre la métropole et les provinces voisines.

L’intersection de la rue An Phu devrait, une fois achevée, réduire les embouteillages et améliorer la connectivité des communications à l’est de Hô Chi Minh-Ville. Photo : Lê Linh

Les ouvriers travaillent jour et nuit pour achever les ouvrages dans les délais impartis. Photo : Lê Linh

Selon Luong Minh Duc, directeur du Comité de gestion des projets d’investissement et de construction des infrastructures de transport de Ho Chi Minh-Ville, 2025 sera l’année des projets de connectivité régionale. Plusieurs projets seront achevés ou mis en service, notamment l’élargissement de la route nationale no 50 reliant Ho Chi Minh-Ville à Tien Giang, le projet An Phu menant à l’entrée est de la ville et à l’aéroport de Long Thanh. L’autoroute Ho Chi Minh-Ville–Moc Bai reliera la ville à Tay Ninh, ouvrant le commerce avec le Cambodge. Il s’agit d’un projet stratégique pour le développement économique de la région frontalière et pour la création d’un axe international de transport.



Plusieurs voies menant au centre-ville de Hô Chi Minh-Ville sont rénovées et modernisées. Photo : Thông Hai/VI

Quant à la ceinture périphérique no 4, elle jouera un rôle crucial en reliant la ville aux provinces de Long An, Binh Duong, Dong Nai et Ba Ria–Vung Tau. Elle désengorgera la ceinture no 3, facilitera le transport de marchandises et de passagers, et renforcera la connectivité régionale. Ces projets d’infrastructure joueront un rôle central dans le développement industriel, commercial, des services et du tourisme. Ils amélioreront la qualité de vie des habitants et dessineront un nouveau visage pour Ho Chi Minh-Ville, lui permettant de se développer de manière durable à l’avenir./.

Texte : Thông Hai – Photos : Nguyên Luân – Thông Hai/ VI et archives Traduction : Diêu Vân Graphisme : Huong Thao