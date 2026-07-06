Hué réveille son patrimoine, façonne son avenir

06/07/2026

À l’heure où le Vietnam affirme davantage sa présence sur la scène internationale, l’ancienne ville impériale de Hué fait face à de nouveaux défis, mais aussi à de formidables opportunités. Refusant une croissance à tout prix, l’ancienne capitale fait le pari d’un modèle alternatif : placer la culture au fondement du développement, considérer le patrimoine comme un moteur de croissance et placer la population, avec son identité et ses valeurs, au cœur des priorités. Cette orientation concrétise l’esprit des Résolutions n°59 et n°80 du Bureau politique, permettant à Hué de renforcer son intégration, d’innover, de réveiller son patrimoine, de façonner son avenir et de poursuivre un développement durable.

Hué, une ville de culture et site patrimonial emblématique du Vietnam. Photo : Thanh Hòa/VI

Transformer le patrimoine en moteur économique durable

Devenue une ville relevant directement du pouvoir central, Hué entre dans une nouvelle phase de développement avec confiance et résilience. Alors que de nombreuses métropoles privilégient l’industrie lourde ou une urbanisation accélérée, Hué a choisi une voie exigeant patience et vision à long terme : celle d’une cité patrimoniale.

Aujourd’hui, Hué n’est pas seulement un haut lieu des festivals internationaux à l’échelle régionale. Avec huit sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, des centaines de vestiges historiques d’une grande valeur, plus de 500 festivals ainsi qu’un riche réseau de villages d’artisanat traditionnel et de gastronomie, la ville possède un patrimoine exceptionnel qu’elle entend transformer en véritable levier de développement.

Concrètement, Hué met en œuvre le concept d’« économie du patrimoine », une approche largement développée à l’international mais encore émergente au Vietnam. De nombreux projets de restauration et de valorisation des sites historiques visent non seulement à préserver ces trésors culturels, mais aussi à leur redonner vie afin d’en faire des destinations à forte valeur économique et culturelle.

Hué captive les touristes avec ses danses de cour royales uniques. Photo : Thanh Hòa/VI

Les résultats confirment la pertinence de cette orientation : le taux de croissance du PIB régional a atteint 8,5 % en 2025 et dépassé 9 % au premier trimestre 2026. Le tourisme connaît une forte reprise, avec des millions de visiteurs et une progression significative des recettes. Plus encore, l’objectif fixé par Hué – porter la contribution du secteur culturel à plus de 20 % du PIB régional d’ici 2045 – traduit une volonté claire : faire de la culture, du sport et du tourisme des secteurs économiques majeurs et des piliers d’un développement local durable.

Mettre la culture au service de l’intégration et du développement

Pour Hué, la culture et le patrimoine constituent un vecteur privilégié de diplomatie culturelle, un pont essentiel pour promouvoir la coopération, l’amitié et la compréhension mutuelle entre le Vietnam et ses partenaires internationaux.

Hué est également connue comme une ville de festivals culturels internationaux, proposant de nombreuses activités dynamiques et originales. Photo : Công Dat/VI

Depuis 2000, le Festival de Hué est devenu une marque culturelle internationale reconnue. Il ne se limite pas à la reconstitution des espaces culturels de la cour royale, à la mise en valeur du folklore et de la culture vietnamienne contemporaine ; il est également un espace d’échanges artistiques réunissant des centaines de troupes venues de nombreux pays. Chaque édition du festival constitue ainsi une véritable célébration culturelle. Après 13 éditions, le patrimoine culturel de Hué bénéficie d’une diffusion internationale accrue et sa notoriété continue de progresser.

Ces dernières années, Hué a activement renforcé son intégration et sa coopération internationales en s’appuyant sur son patrimoine culturel pour devenir un centre culturel et touristique international singulier. Parmi les initiatives importantes figurent le développement de la diplomatie culturelle, les échanges et les coopérations avec des partenaires tels que le Japon, la France, l’Allemagne, la Belgique, la République de Corée, la Russie et l’UNESCO, notamment dans les domaines de la restauration des sites historiques et de l’organisation de grands événements culturels. Ces actions contribuent à renforcer la place de Hué sur la carte mondiale du tourisme.

Hué, une ville de culture et site patrimonial emblématique du Vietnam. Photo : Thanh Hòa/VI

La ville s’attache également à développer son industrie culturelle grâce à l’application des technologies de l’information et à la transformation numérique dans les domaines de la culture et du tourisme. Le secteur culturel de Hué a notamment été pionnier dans la numérisation du patrimoine culinaire, avec la création d’une carte gastronomique de Hué, le développement d’un musée culinaire numérique et la promotion d’un tourisme gastronomique durable associé à l’agriculture écologique et aux villages d’artisanat traditionnel.

Ces initiatives illustrent la capacité d’innovation de Hué dans sa démarche visant à obtenir le titre de « Ville créative de la gastronomie » de l’UNESCO.

Hué est également connue comme une ville de festivals culturels internationaux, proposant de nombreuses activités dynamiques et originales. Photo : Công Dat/VI

À l’avenir, la ville renforcera sa coopération avec les universités, les instituts de recherche et les organisations internationales afin de développer des formations spécialisées dans les domaines de la conservation du patrimoine, de la culture, du tourisme et des arts créatifs. L’objectif est de former des ressources humaines hautement qualifiées, de diffuser davantage la culture de Hué auprès de la population et de favoriser une intégration plus profonde au sein des réseaux culturels internationaux.

On peut affirmer que, face aux enjeux de la nouvelle ère de développement national, Hué choisit une voie singulière, créative et déterminée, fidèle à l’esprit des Résolutions n°59 et n°80 : un modèle fondé sur la culture, le patrimoine et le développement au service de la population. Pour atteindre ces objectifs stratégiques, Hué a toutefois besoin d’un soutien accru du gouvernement central afin de mettre en place des mécanismes et politiques permettant de mieux valoriser son patrimoine. Ces mesures pourraient notamment concerner la sensibilisation à la valeur économique et sociale du patrimoine dans le développement touristique, le soutien aux programmes de coopération internationale en matière de conservation, ainsi que le renforcement de la collaboration avec l’UNESCO et les organisations internationales pour préserver les paysages et le patrimoine matériel et immatériel.

La mise en place de mécanismes innovants et efficaces donnera un nouvel élan au développement de la ville, lui permettant de devenir un centre culturel et touristique d’exception ainsi qu’une référence en matière de ville patrimoniale au Vietnam. Le succès de Hué contribuera non seulement au développement local, mais aussi à la construction d’un modèle vietnamien de développement durable fondé sur la culture et l’identité nationale./.

Dr Phan Thanh Hai, membre du Conseil national du patrimoine culturel, directeur du Département de la culture et des sports de Hué. Photo : Archives “ Hué fait le choix de s’affranchir du modèle d’une croissance à tout prix. Alors que de nombreuses localités privilégient l’industrie lourde, l’urbanisation accélérée ou l’exploitation intensive des ressources, l’ancienne capitale impériale emprunte une voie plus exigeante, mais résolument durable : placer la culture au fondement du développement, faire du patrimoine un moteur de croissance et mettre l’humain au centre de son ambition. Une telle orientation exige du temps, une vision à long terme et une capacité essentielle : celle de « transformer les valeurs », c’est-à-dire de faire d’un héritage historique une force vivante, capable de générer de nouvelles dynamiques économiques, sociales et culturelles. Dans une perspective plus large, Hué ne se développe pas uniquement pour elle-même. En tant que centre culturel singulier du pays et de la région, la ville assume une « double mission » : stimuler son développement économique tout en préservant, valorisant et faisant rayonner les valeurs culturelles vietnamiennes. La réussite de ce modèle de ville patrimoniale ne contribuerait pas seulement à l’essor de Hué ; elle pourrait également illustrer concrètement la mise en œuvre de la Résolution n°80-NQ/TW et devenir une référence pour d’autres localités dans leur recherche d’un développement durable fondé sur la culture et l’identité”.