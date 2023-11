Hué: préserver le passé pour s’orienter vers l’avenir

21/11/2023

Si le temps et la guerre ont laissé à Hué un patrimoine en partie ruiné, la ville n'a cessé de s'élever jusqu'à devenir un symbole exceptionnel en matière de conservation du patrimoine et de coopération internationale grâce à sa propre puissance culturelle.



Symbole de conservation du patrimoine et de coopération internationale

Dans son message de félicitations envoyé à l'occasion du 30e anniversaire de l’inscription de l’ensemble de monuments de Hué au patrimoine culturel mondial de l’UNESCO (1993-2023) et du 20e de l’inscription du « Nha nhac » (musique de cour vietnamienne) sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité (2003-2023), Lazare Eloundou Assomo, directeur du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, a souligné : « L’ensemble de monuments de Hué a été inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO il y a 30 ans. Depuis, des mesures de protection et de gestion ont été mises en œuvre, permettant de faire rayonner sa valeur universelle exceptionnelle. En dépit des guerres, du développement moderne et de l’expansion des établissements humains, l'ancienne capitale impériale de Hué est passée d'un trésor patrimonial dévasté à un symbole exceptionnel de conservation du patrimoine et de coopération internationale. »

Vue panoramique de la citadelle de Hué appartenant à l’ensemble de monuments de Hué reconnu par l’UNESCO comme patrimoine culturel mondial en 1993. Photo: Lê Huy Hoàng Hai

Jusqu'à présent, en évoquant l'histoire, Thai Ba Dinh, un habitant du centre-ville de Hué depuis post-1975, ne peut s'empêcher de se sentir nostalgique : « Ma maison était près de la Citadelle alors chaque jour en ouvrant la porte je voyais les palais qui tombaient en ruine partout. Quiconque passait par là et voyait cette scène ne pouvait s'empêcher de se sentir désolé ! » .

Après 1975, Hué est sortie de la guerre avec un patrimoine en ruine, dévasté par les balles, les bombes, les catastrophes naturelles, les tempêtes et les inondations et même l'indifférence des gens. Une série d'œuvres architecturales, temples, palais, ... de la dynastie des Nguyên ont même été rasées. Des arbres ont été abattus. De magnifiques remparts de la ville se sont effondrés. Dans la seule zone de la Cité impériale (Hoàng Thành), il reste moins de la moitié des 136 œuvres architecturales originales. La Cité Interdite (Tu Câm Thành) à elle seule a été presque complètement supprimée. Et il existe bien d’autres monuments qui ont connu le même sort.

De plus, il existe de nombreux patrimoines immatériels tels que: des fêtes royales, la musique de cour (nha nhac), le « tuông » royal (théâtre classique), la danse de cour, et de nombreuses antiquités, livres et documents précieux de la dynastie des Nguyên, ainsi que des métiers d'artisanat... qui ont également péréclité.

Ce n'est qu'en 1993 que l'ensemble des monuments de Hué a été reconnu patrimoine culturel mondial. Puis en 2003, le “Nha nhac” (musique de cour) a été reconnu par l’UNESCO chef-d'œuvre du patrimoine immatériel et oral de l'humanité. C'est alors que la restauration des monuments de Hué a véritablement commencé. "Truong lang", un réseau de longs couloirs piétonniers reliant les bâtiments de la Cité Interdite. Photo : Thanh Hoà/VI Désormais, grâce à l’attention du gouvernement, des ministères concernés et des services compétents, ainsi qu’à l’aide active de l’UNESCO et de la communauté internationale, l’authenticité des monuments est bien préservée. Des travaux de restauration partielle ont été menés conformément aux normes internationales. Le patrimoine culturel de Hué a surmonté la période de sauvetage d'urgence et est maintenant progressivement revitalisé, retrouvant sa splendeur d'antan.

Parallèlement au développement, Hué s'efforce également de préserver la culture traditionnelle avec un projet visant à faire de Hué la « capitale nationale de l'ao dài ». Photo : Công Dat/VI

Selon les évaluations de l'UNESCO, la conservation des monuments de Hué est entrée dans une phase de stabilité et de développement durable. En particulier, la préservation du patrimoine culturel a toujours été étroitement associée au processus d'exploitation, de promotion et de création de conditions pour le développement socio-économique de la province et de la région Centre, en mettant l'accent sur le tourisme.

Après 30 ans, nous pouvons constater que le travail de préservation et de renaissance de la culture de Hué est en bonne voie, conformément à la direction définie par le secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong lors de la Conférence culturelle nationale de 2021. Il a souligné qu'une plus grande attention devrait être accordée à la conservation, à la restauration et à la promotion des valeurs culturelles nationales, des valeurs matérielles et immatérielles des régions et des minorités ethniques. Le développement de la culture vietnamienne contribuera à améliorer la synergie nationale dans les temps à venir.

Le palais Kiên Trung, qui fut la demeure des derniers rois de la dynastie des Nguyên, Khai Dinh et Bao Dai, est en restauration. Photo: Thanh Hòa/VI

Efforts pour devenir une ville relevant du pouvoir central



La physionomie de la zone urbaine de Hué change chaque jour dans une direction plus moderne et plus jeune qu’auparavant. Photo : Lê Huy Hoàng Hai

Selon le Docteur Phan Thanh Hai, membre du Conseil national du patrimoine et directeur du département de la culture et des sports de la province de Thua Thiên Hué, la ville de Hué est un phénomène particulier dans l'histoire du développement urbain du Vietnam. Et selon les évaluations de nombreux chercheurs nationaux et étrangers, elle est jusqu'à présent l'une des villes dotées d'un patrimoine architectural parmi les plus riches non seulement en Asie du Sud-Est mais aussi en Asie de l'Est. Par conséquent, la province de Thua Thiên Hué mérite d’être construite et gérée selon les critères d'une ville patrimoniale spéciale relevant du pouvoir central.

Selon la Résolution n°54-NQ/TU du Politburo sur la construction et le développement de la province de Thua Thiên Hué jusqu'en 2030, avec vision à l'horizon 2045, la province de Thua Thiên Huê s'efforcera d'ici 2025 de devenir une ville relevant du pouvoir central, dotée de caractéristiques culturelles, patrimoniales, écologiques, paysagères, respectueuses de l'environnement et intelligentes.

Pour cela, Hué devrait avoir une stratégie correcte pour devenir une zone urbaine moderne tout en préservant et promouvant son patrimoine culturel. On peut dire qu'il s'agit d'une direction unique, car Thua Thiên Hué ne pourra pas se développer comme Hanoi, Hai Phong, Dà Nang, Cân Tho ou Hô Chi Minh-Ville, … mais elle devra se développer dans un sens harmonieux et durable, en limitant les interventions sur les monuments et paysages architecturaux traditionnels.

Thua Thiên Hué s'efforce de préserver l'intégrité de sa région Nord, où se trouve la Citadelle de Hué, qui a été identifiée comme la zone centrale du complexe monumental de Hué. Elle se concentre sur le développement et l'expansion de sa région Sud et des zones environnantes, où il y a peu de vestiges historiques. Elle embellit et modernise ses réseaux de routes, de parcs, d'espaces verts, d'éclairage et d'ouvrages auxiliaires au service de la vie de sa population. Grâce à cela, la physionomie de la zone urbaine de Hué évolue rapidement vers la modernité, le dynamisme, tout en conservant sa beauté traditionnelle et romantique unique.

Hué renforce la promotion de son image et de la coopération internationale dans le domaine de la culture avec de nombreux pays du monde. Photo : Thanh Hoa/VI

Phan Thanh Ha, une touriste de Hanoi qui a souvent l'occasion de venir à Hué, a partagé : « Autrefois Hué était triste, la ville se couchait souvent tôt et les gens avaient l’air fermé, mais Hué aujourd’hui est différente. Toujours rêveuse et jolie mais beaucoup plus dynamique, plus jeune. »

Les jeunes Huéens d’aujourd’hui sont dynamiques. Photo: Thanh Hòa/VI

La préservation et la promotion efficaces des valeurs culturelles de Hué ont grandement contribué à la stratégie de développement de Thua Thiên Hué. En conséquence, le patrimoine culturel est devenu le noyau et la force motrice du développement socioéconomique et culturel, faisant de Hué « une ville festivalière typique du Vietnam », « une ville culturelle de l’ASEAN », « une ville écologiquement durable de l'ASEAN », « une ville verte au niveau national ».

Hué s’efforce de devenir « une ville festivalière typique du Vietnam », et même « une ville culturelle de l’ASEAN ». Photo: Thanh Hòa/VI

Le chemin pour devenir une ville relevant du pouvoir central d’ici 2025 n’est plus long et le « soft power » culturel sera un point d’appui pour aider Hué à progresser progressivement pour atteindre cet objectif ambitieux./.