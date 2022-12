Hue Anh et sa collection inspirée de Sa Pa

02/12/2022

Passionnée de mode depuis toute petite et avec le souhait de créer des vêtements fortement inspirés du cachet de la culture vietnamienne, la jeune styliste Pham Thi Huê Anh a présenté au public sa collection 24 inspirée des habitants et des paysages du chef- lieu de Sa Pa, province de Lao Cai (Nord).

La styliste Pham Thi Huê Anh, auteure de la collection 24

Née dans la province de Lao Cai dans une famille de couturiers, Pham Thi Huê Anh nourrit dès son enfance une passion pour la mode. Une fois le Bac en poche, elle a commencé des études universitaires à l’Institut de design et de mode de Londres à Hanoï.

« J’ai nourri l’idée de créer cette collection dès que j'ai commencé à faire mes études à l’Institut, pour créer des modèles représentant le plus les paysages et les habitants H’Mong de Sapa », a-t-elle confié.

Elle a passé trois mois à réfléchir à sa collection et bien des mois à achever ses modèles dont les plus beaux ont été confectionnés avec l’aide des enseignants de l’Institut.

Dans les marchés ou chez des familles H’Mong noir, elle a acheté des vêtements usagés pour composer les modèles de sa collection, confectionnée à partir de brocard (thổ cẩm) et d’autres tissus dont la structure est plus solide que le brocard.



Sa collection 24 est composée de ses 7 meilleurs modèles représentant de beaux paysages, des champs en terrasse, des habitations traditionnelles des ethnies minoritaires. Les couleurs dominantes sont le vert représentant Sa Pa, le rouge et l’orange représentant le ciel et la terre, et le rose qui est la couleur en vogue en 2022./.

« C’est ma première collection portant sur la mode des ethnies minoritaires et je continuerai dans les temps à venir à développer des modèles fortement inspirés de leur culture car ma province natale de Lao Cai est riche en matières pour ces vêtements », a-t-elle partagé.

Texte : Ngân Ha – Photos : Trân Thanh Giang. Traduction: Diêu Vân