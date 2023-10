HoneyLand, la première marque de miel du Vietnam

10/10/2023

Avec l'ambition de devenir la première marque de miel au Vietnam, la société par actions Ong Mat Tien Giang, avec la marque HoneyLand, a progressivement affirmé sa position dans l'industrie du miel. Ses produits sont non seulement populaires auprès des consommateurs nationaux, mais sont également exportés vers un certain nombre de pays à travers le monde, tels que les États-Unis et la Corée.

HoneyLand est une marque de miel très appréciée des consommateurs.

Au fil des années, la mise en œuvre de l'engagement envers la qualité, la diversité, l'unicité ainsi que la valeur nutritionnelle naturelle de ses produits a aidé HoneyLand à atteindre le succès, répondant à la demande de nombreux segments de marché.

Le miel HoneyLand est de haute qualité grâce à une combinaison de nombreux facteurs. Tout d’abord, les abeilles récoltent le nectar des forêts de Mélaleuque, de longanes du delta du Mékong ou des forêts des Hauts Plateaux, d'où une saveur naturelle et pure avec l'arôme caractéristique de chaque type de fleur dans chaque zone récoltée.

La formation joue également un rôle important dans le processus de production. Les apiculteurs sont formés de manière approfondie et professionnelle aux techniques d'élevage, aux méthodes de prévention et de traitement des maladies des abeilles ainsi qu'à la garantie de l'hygiène et de la sécurité alimentaire pour l'exportation.

En outre, chaque année, l'entreprise organise un examen et complète les processus d'inspection et de traçabilité de l'origine des produits en fonction des besoins de ses clients nationaux et étrangers. Chaque étape de la production, depuis la récolte, la transformation du miel jusqu'à la stérilisation, est effectuée dans les règles de l'art pour garantir que le miel conserve sa saveur naturelle et sa valeur nutritionnelle, et puisse être conservé pendant une longue période.

En plus de se concentrer sur la qualité des produits, l'entreprise s'engage également à produire dans le respect de de l'environnement, en établissant des relations durables avec les apiculteurs et les communautés locales, et en optimisant les processus de transformation pour réduire l'impact sur l'environnement et protéger les abeilles.

Pour répondre aux divers besoins du marché, en plus des produits à base de miel naturel, l'entreprise fabrique également d'autres produits tels que spray pour la gorge à la propolis, gélules de gelée royale, gélules de curcuma, collagène, curcumine... Ces produits sont bons pour la santé tout en ayant un prix raisonnable.

Avec son équipe de dirigeants et d'employés jeunes, dynamiques, créatifs et enthousiastes, l'entreprise a amélioré et continuera d'améliorer ses produits, de diversifier ses conceptions et de contrôler strictement le processus de production pour garantir des produits sûrs. Les produits HoneyLand sont de haute qualité et à des prix compétitifs. Ils se classent premier dans le segment haut de gamme du marché vietnamien. HoneyLand n'est pas seulement une marque de miel, c'est aussi un symbole reliant l'amour de la nature et la santé humaine./.