Hoi An, ville créative de l’UNESCO

21/01/2024

Hoi An, patrimoine culturel mondial, ville créative de l’UNESCO. Photo : Thanh Hoa/VI

L’ancienne ville de Hôi An dans la province de Quang Nam (Centre) a rejoint le Réseau des Villes créatives de l’UNESCO (RVCU), pour l’artisanat et les arts populaires, à l’occasion de la Journée mondiale des Villes, a annoncé mardi le 31 octobre 2023 l’UNESCO. Un grand honneur et une fierté pour les habitants de Hôi An, de la province de Quang Nam en général.

L’artisanat et les arts populaires sont les côtés forts et les domaines que Hôi An préservent et valorisent efficacement. La ville compte 5 villages de métiers traditionnels avec une cinquantaine d'artisanats dont la menuiserie, la poterie, la fabrication de lanternes, la confection, la maroquinerie… Parmi ces villages, il y a trois villages de métier et un village de métier traditionnel reconnus patrimoines immatériels nationaux et deux autres sont en cours de rédaction de leur document à soumettre à l’Unesco.

Hoi An, patrimoine culturel mondial, ville créative de l’UNESCO. Photo : Thanh Hoa/VI

L’écosystème des villages de métier, la communauté des villages avec leur us et coutumes, les croyances traditionnelles des locaux contribuent à inspirer, créer et nourrir la diversité de plusieurs formes d'arts populaires originaux tels que chants ba trao, khoan, bai choi, boi, poésie, danse cérémonielle… qui reflètent de façon vivante les caractères socio-culturels de la région et sont devenus un élément important de la vie spirituelle des habitants de Hôi An, dont l’art du Bai Choi qui a été reconnu en 2017 patrimoine culturel immatériel représentatif de l’humanité.

Hoi An compte cinq villages de métier traditionnel avec une cinquantaine d'artisanats en opération. Photo : Thanh Hoa/VI

Les habitants de Hoi An participent pour la plupart aux activités artisanales et aux arts populaires en se divisant en plusieurs groupes : métiers libres et production, artisanat, groupe d'artistes, artisans, individus des associations professionnelles, chefs d'ateliers, sociétés et hommes d’affaires engagés dans l’artisanat et les arts populaires.



Hoi An compte au total 658 petites entreprises et 1.710 foyers commerciaux opérant dans l’artisanat et les arts populaires. On estime qu'environ 4000 travailleurs directs de ces filières reçoivent chaque année un revenu allant de 3.500 à 4.000 d’USD. Hoi An est encore une ville qui inspire des experts, artistes vietnamiens et étrangers à s’y installer et à créer dans diverses arts, devenant un espace de création majeur du pays.

Il y a des métiers traditionnels célèbres tels que menuiserie, poterie, confection de tête de dragon en papier… Photo : Thanh Hoa/VI et archives

Adhérer au Réseau des Villes créatives de l’UNESCO est une condition favorable à Hoi An pour affirmer sa position, propager son image dans le domaine culturel, contribuer à attirer des investissements, se concentrer sur les programmes de développement éducatif et les événements culturels pour un développement durable. Hoi An aura l’occasion d’élargir ses relations et ses coopérations internationales, de bénéficier des expériences de l’UNESCO, d’autres villes et pays pour les appliquer à son modèle de développement. Les ressources et avantages historiques, culturels, naturels et humains de Hoi An sont valorisés au plus et en bonne voie.

La préservation de métiers traditionnels permet à Hoi An de préserver ses valeurs historiques et culturelles et de donner un élan à l’esprit d'entrepreneuriat de ses habitants. Photo: Thanh Hoa/VI et archives

Le titre de Hoi An, ville créative de l’UNESCO, s'accompagne d'objectifs à atteindre et d'engagements à mettre en œuvre, qui doivent bénéficier à la communauté. Outre les activités de préservation et de valorisation des filières de l’artisanat et des arts populaires, Hoi An doit réaliser des initiatives engagées à savoir le projet Moc Kim Bong, le développement de jeunes talents, la créativité de Hoï An dans l’espace numérique et les initiatives internationales à savoir le festival artistique folklorique international, la fête internationale aux lanternes, la Maison de création de Hoï An.

Les habitants de Hoi An sont joyeux de la reconnaissance de Hoi An comme ville créative de l’UNESCO. Photo d’archives

Devenir membre du Réseau des villes créatives de l’UNECO revêt une grande importance pour l’objectif de rehausser sa position et créer une nouvelle image attractive de Hoï An. En même temps, pour matérialiser ses engagements envers le Réseau des Villes créatives de l’UNESCO, cette ancienne ville doit matérialiser ses initiatives reliées aux politiques de la ville

Avec ses efforts et sa créativité, nul doute que Hoi An connaîtra un développement vigoureux et deviendra une Ville créative de l’UNESCO, l’une des destinations les plus originales et attractives du pays auprès du public vietnamien et étranger./.

Le Réseau des Villes créatives de l’UNESCO, fondé en 2004 dans le but de renforcer la coopération entre villes reconnues villes créatives, est considéré comme un facteur stratégique au service du développement durable sur les plans économique, social et environnemental. Le Réseau comptait en octobre 2022, 295 villes membres venus de 90 pays et territoires dont 59 villes en matière d’artisanat et d’arts populaires.