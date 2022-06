Hoi An, une ville au patrimoine exceptionnel





Ancienne comme la ville chinois de Lijiang, romantique comme Venise (Italie) et paisible comme le village de Giethoorn (Pays-Bas)... telles sont les impressions des touristes visitant la vieille ville de Hoi An, province de Quang Nam. Pour cela, il n’est pas surprenant que le nombre de touristes revenus dans la province de Quang Nam ait augmenté en flèche lorsque le Vietnam s'est rouvert au tourisme après la longue période de fermeture due de la pandémie de Covid-19.

Une ville inoubliable



La vieille ville de Hoi An, reconnue patrimoine culturel mondial par l’UNESCO en 1999, a été élue plusieurs fois ville la plus séduisante et romantique du monde, et le lieu à photographier le plus impressionnant du monde. Les deux années de la pandémie de Covid-19, plusieurs prix ou titres internationaux prestigieux ont été attribués à ce patrimoine mondial.

La ville a été nommée comme l’une de 25 merveilleuses villes touristiques du monde en 2020 l’une des 15 merveilleuses villes d’Asie en 2021 par le magazine de voyage américain Travel +Leisure, le Prix de World Travel Awards « Première destination de ville culturelle d'Asie 2021 ». Récemment, elle a reçu le Prix des 15 plus hospitalières villes d’Asie 2022 et a été élue par le magazine britannique Time Out comme l’une des destinations les plus romantiques du monde. Ces honneurs montrent la séduction spéciale qu'exerce Hoi An envers les touristes internationaux.

Touristes effectuant une balade sur la rivière Hoai. Photo: Thanh Hoa/VI

Avec ses anciennes maisons aux toits couverts de mousse longeant la rivière Hoai, aux murs ocres témoignages d’une histoire séculaires, Hoi An a gardé presque inacte sa beauté d’ancien port commercial prospère, abritant plus de mille magnifiques sites dont des rues, habitations, pagodes, temples, maisons dédiées au culte des ancêtres, anciens puits…

Autrefois port maritime d’Asie de l’Est, Hoi An témoigna, à la fin du 16e siècle, d'un croisement de différentes cultures du monde. A la culture indigène vietnamienne vinrent se mêler les cultures chinoise, japonaise, portugaise, espagnole, française… apportées par les navires commerciaux.

Les restaurants de Hoi An accueillent de nouveau les touristes. Photo : Bao Uyên

Bien que placées sous la gestion étroite comme il sied à un patrimoine spécial, la vieille ville de Hoi An n'est pas « congelée » comme un musée à ciel ouvert mais reste au contraire très vivant : la vie quotidienne des habitants se déroule de façon normale, ils vivent dans des patrimoines qu'ils protègent et sont très attachés à l’espace culturel de leur ville séculaire. Pour cela, les touristes peuvent admirer et photographier de belles scènes du quotidien, intéressantes voire impressionnantes: habitants travaillant, faisant du commerce, s’amusant, des images de marché, de port… dignes de celles d’un film historique.

Séduits par cette ville hospitalière, intime, paisible et extrêmement romantique, l’agence de presse britannique BBC a décris Hoi An en ces termes : « Une ville envoûtante baignée de jaune ».

Anthony Bourdain, un chef cuisinier américain mondialement célèbre, animateur à la télévision américaine, a déclaré après avoir goûté un sandwich de rue à Hoi An: « C’est vraiment une symphonie de pain ».

Plusieurs journaux mondialement célèbres ont comparé Hoi An à « une Venise d’Asie en miniature » et "une des destinations les plus romantiques du monde".

Une ville qui incite les touristes à revenir

Le 15 février 2022, le tourisme vietnamien a repris ses activités par l’ouverture complète des liaisons aériennes internationales. Le fait que la province de Quang Nam organise l’Année du tourisme national cette année avec une soixantaines d’activités prévues laisse augurer un fort rebond du tourisme à Hoi An.

Danse célébrant l’Année touristique nationale 2022 exécutée par des habitants de Quang Nam. Photo: Thanh Hoa/VI

A l’heure actuelle, environ 70% des hôtels de Hoi An ont repris leurs activités. Et le taux d’occupation de certains hôtels le week-end atteint 80 - 90%. Au début d’avril dernier, durant une dizaine de jours après la soirée inaugurale de l’Année de tourisme 2022 sur le thème « Quang Nam- destination touristique verte », la province a connu une forte hausse du nombre de touristes vietnamiens et accueilli, une délégation de 126 touristes américains et une autre de 50 touristes allemands.

Une délégation de touristes américains, la première de touristes étrangers visitant Hoi An après sa réouverture touristique. Photo du centre culturel, sportif, de communication et de télévision de Hoi An

Plus tôt, des délégations étrangères d’agriculteurs et de journalistes étaient venues se renseigner sur le tourisme de Hoi An. Cela assure un retour à la normale des activités touristiques dans l'ancienne ville.

La jolie Hoi An, considérée comme « une Venise d’Asie en miniature », abrite dans un rayon de plus de 10 km des sites attrayants et originaux dont la forêt submergée de cocotiers de Cam Thanh, le village de Tra Que au métier séculaire de maraîchage, reconnu patrimoine immatériel national, l’ancien village de poterie de Thanh Ha, âgé de plus de 500 ans, le village de menuiserie de Kim Bong, daté du 16e siècle, et plus loin, un patrimoine culturel mondial, le sanctuaire de My Son, qui n'a rien à envier par rapport à d’autres sites célèbres du monde tels les temples d’Angkor au Cambodge, la ville du Bagan au Myanmar ou le temple de Borobudur en Indonésie….

Ses valeurs en termes de paysages, de culture, d’environnement, de services… feront de Hoi An une destination majeure des circuits touristiques à la fois culturel, écologique, de divertissement qui devraient fleurir en cette période post-Covid-19./.







Texte: Thanh Hoa. Photos: Bao Uyên, Thanh Hoa, Hoang Ha, Tât Son et archives du Centre culturel sportif, de communication et de télévision de Hoi An. Graphique: Trong Hanh. Traduction: Diêu Vân