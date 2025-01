Hôi An : le pont-pagode japonais retrouve sa splendeur d'antan

02/01/2025

Après environ 400 ans d'existence, Chùa Câu, un symbole architectural unique de Hôi An, s'était considérablement détérioré. Grâce aux efforts d'experts nationaux et internationaux, ainsi qu’à ceux des organisations de coopération du Japon, un projet de restauration majeur a fait revivre ce pont-pagode japonais, garantissant sa durabilité.

Connu sous le nom du pont-pagode japonais ou Lai Viên Kiêu, Chùa Cầu possède une valeur architecturale historique, culturelle et artistique exceptionnelle. Il est devenu un emblème distinctif et l'âme de Hôi An. Mais après quatre siècles d'existence et malgré de multiples restaurations, le pont-pagode avait subi les outrages du temps. Soumis aux caprices des éléments, notamment aux violentes tempêtes et aux crues fréquentes, le pont avait été sévèrement endommagé au fil des siècles.

Le processus de restauration a été soigneusement calculé et surveillé.

Après des recherches approfondies impliquant de nombreuses enquêtes, conférences, ateliers et consultations pour convenir d'un projet de restauration, la rénovation du pont-pagode japonais a commencé le 28 décembre 2022. Plus de 19 mois plus tard, le 3 août 2024, le projet était achevé.

Les experts et les artisans ont dû relever un défi de taille. Après près d'un demi-siècle, les dégâts étaient considérables, de nombreux composants étant entièrement endommagés. La restauration de l'ouvrage à son état d'origine s'est révélée être un véritable défi, nécessitant une approche méticuleuse alliant rigueur scientifique et respect du patrimoine, le tout validé par des approbations officielles.

De nombreux éléments d'origine ont été conservés presque intacts.

Il s'agissait notamment de la première fois qu'un monument historique était restauré à l'aide d'une méthode de « dissection ouverte ». La restauration, menée en plein cœur de la vieille ville, s'est transformée en un véritable atelier à ciel ouvert, permettant au public de suivre en direct les différentes étapes. Un inventaire précis et détaillé de tous les éléments architecturaux comme les briques, les tuiles, les poutres, les sols, les chevrons, les toits, les motifs... a été établi, assorti d'un important corpus photographique et vidéo, pour servir de référence tout au long des travaux et éviter les erreurs lors du remontage.

Sentences parallèles des deux côtés d’une entrée.

Les restaurations ont permis de sauvegarder l'authenticité du Chùa Câu, en garantissant la transmission de son histoire et de ses valeurs culturelles.

Grâce à cette approche rigoureuse, l'intégrité architecturale du pont-pagode japonais a été préservée dans les moindres détails, offrant aux visiteurs un témoignage authentique de l'art de bâtir d'autrefois. Les composants et objets d'origine de valeur historique restés en bon état ont été réutilisés, tandis que les parties endommagées ont été renforcées et réparées pour être réutilisées en utilisant des techniques traditionnelles combinées à des matériaux et produits chimiques modernes. Seuls les éléments structurels irrémédiablement compromis ont été remplacés par des pièces neuves, conçues pour s'intégrer parfaitement à l'ensemble et respecter les techniques traditionnelles.

Malgré les travaux de restauration majeurs, la pagode Câu a su préserver son âme et son caractère authentique, témoignant ainsi de son riche passé.

Le pont-pagode japonais a retrouvé une seconde jeunesse grâce à une restauration minutieuse. Les défauts du monument ont été méticuleusement corrigés, permettant de consolider sa structure, lui assurant ainsi une longévité accrue. Aujourd'hui, il continue plus que jamais de faire partie intégrante du patrimoine culturel de Hôi An, accueillant les visiteurs du monde entier comme une étape essentielle de leur voyage d'exploration de la ville. /.

Après la restauration, de nombreux touristes nationaux et étrangers sont revenus avec enthousiasme pour saluer la renaissance de Chùa Câu.