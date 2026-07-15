Ho Quang Cua – L’homme qui a fait rayonner le riz vietnamien dans le monde entier

15/07/2026

Depuis les rizières salines du delta du Mékong, l’ingénieur Ho Quang Cua a consacré plus de quarante ans de sa vie à créer des variétés de riz de haute qualité. Le fruit de son travail ? Le ST25, un riz un jour sacré « meilleur riz du monde », aujourd’hui devenu le symbole d’une nouvelle ambition pour l’agriculture vietnamienne : miser sur la qualité, innover grâce aux sciences appliquées et promouvoir un développement durable.

Des rizières salines à une marque de riz mondialement reconnue

Alors que beaucoup privilégiaient encore l’augmentation des rendements, l’ingénieur Ho Quang Cua et ses collègues ont poursuivi sans relâche un objectif différent : accroître la valeur du riz. Les variétés estampillées ST (pour Soc Trang) sont nées de centaines de croisements, au fil de nombreuses campagnes de sélection et d’amélioration. Après plus de vingt ans de recherche, la variété ST25 s’est imposée comme la plus remarquable : des grains longs, blancs et collants, dotés d’un arôme naturel, parfaitement adaptés aux sols salins.

L’ingénieur Ho Quang Cua (avril 2026). Photo : Lê Minh/VI

L’ingénieur Ho Quang Cua (à droite) et ses collègues inspectent et documentent minutieusement le développement des variétés de riz ST sur le champ expérimental de la province de Soc Trang. Photo : Archives

En 2019, le ST25 a été élu « meilleur riz du monde », un tournant décisif pour la riziculture vietnamienne. Ce succès a confirmé une nouvelle orientation : plutôt que de courir après les volumes, le Vietnam peut conquérir les marchés internationaux grâce à la qualité et aux caractéristiques uniques de ses terroirs. L’un des principaux atouts de l’ingénieur Ho Quang Cua réside dans sa capacité à associer recherche scientifique et travail de terrain. Il a suivi de près chaque étape du développement des plants de riz et échange régulièrement avec les agriculteurs afin d’adapter les techniques culturales. À ses yeux, une variété ne peut être véritablement réussie que si elle apporte un bénéfice concret aux cultivateurs.

Semer les graines d’une agriculture durable

Début 2024, le modèle de production de riz « sûr » développé par Ho Quang Cua connaissait une expansion rapide. D’une superficie initiale de 500 hectares dans la région de Nga Nam, les cultures s’étendent désormais sur près de 3 000 hectares répartis dans plusieurs localités, avec la participation d’environ 2 000 exploitations agricoles. Chaque année, cette zone fournit quelque 18 000 tonnes de riz de qualité au marché.

La joie du « père » du riz ST25 et des agriculteurs du delta du Mékong, réunis au milieu des épis de riz mûrs. Photo : Lê Minh/VI

Avec plus de quarante ans consacrés à l’agriculture, l’ingénieur Ho Quang Cua s’impose comme l’une des figures les plus marquantes de la riziculture vietnamienne moderne. Loin des laboratoires et des recherches confinées, il a passé l’essentiel de sa vie au cœur des rizières du delta du Mékong, dans le sud-ouest du Vietnam, mettant discrètement au point de nouvelles variétés et recherchant des solutions concrètes aux défis de la riziculture.



La joie du « père » du riz ST25 et des agriculteurs du delta du Mékong, réunis au milieu des épis de riz mûrs. Photo : Lê Minh/VI

La joie du « père » du riz ST25 et des agriculteurs du delta du Mékong, réunis au milieu des épis de riz mûrs. Photo : Lê Minh/VI

Côté rendement, le ST25 affiche une production stable d’environ 6 tonnes par hectare, pour un prix de vente supérieur de 2 000 à 3 000 dôngs par kilogramme par rapport au riz conventionnel. Plus important encore, ce modèle permet de réduire les coûts de production, d’améliorer la qualité des sols et de limiter le recours aux intrants chimiques.

« On ne peut pas imposer un changement des techniques culturales de manière rigide, explique l’ingénieur Ho Quang Cua. J’ai choisi une approche progressive, en instaurant un climat de confiance avec les agriculteurs grâce à des visites sur le terrain, des échanges directs et un transfert de technologie adapté. »

Derrière le riz élu « meilleur riz du monde » se cachent la méticulosité et la persévérance d’un ingénieur qui a consacré sa vie à valoriser chaque grain de riz vietnamien. Photo : Lê Minh/VI

Ouvriers travaillant sur la chaîne de conditionnement du riz ST25 dans la province de Soc Trang. Photo : Lê Minh/VI

Ouvriers travaillant sur la chaîne de conditionnement du riz ST25 dans la province de Soc Trang. Photo : Lê Minh/VI

Fort de sa reconnaissance internationale, le riz ST25 aborde aujourd’hui une nouvelle étape, marquée par le défi de construire, protéger et affirmer sa marque sur les marchés internationaux. Afin de préserver sa réputation, Ho Quang Cua a déposé la marque « Riz Ong Cua ST25 », désormais protégée dans de nombreux pays. Pour lui, la constance de la qualité demeure le meilleur moyen de conserver la confiance des consommateurs.

Des membres du jury du Concours mondial du meilleur riz remettent le prix de la variété ST25 à l’ingénieur Ho Quang Cua et à son équipe de chercheurs. Photo : Archives

À plus de 70 ans, l’ingénieur Ho Quang Cua continue d’arpenter régulièrement les rizières. Son parcours illustre la force des sciences appliquées et la persévérance d’un homme qui a consacré sa vie au riz vietnamien, permettant à celui-ci, depuis les champs du delta du Mékong, de rayonner toujours davantage sur la scène agricole mondiale./.

Texte: Lê Minh - Photos: Lê Minh/VI et Archives