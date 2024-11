Hô Chi Minh-Ville, une ville verte au bord du fleuve Saïgon

20/11/2024

Au cours de ses plus de 300 ans de formation et de développement de Saïgon - Gia Dinh, Hô Chi Minh-Ville est toujours associée aux cours d'eau, notamment au fleuve Saïgon qui traverse la ville. Le long de ce fleuve, il y a le quai Binh Dông, le quai Bach Dang, le quai Nhà Rông au centre-ville et un système de canaux complexes qui quadrillent toute la ville.

Depuis les années 2000, Hô Chi Minh-Ville accorde une grande attention au développement des paysages riverains et des zones urbaines sur les deux rives. La ville a mis en œuvre des programmes pour améliorer les cours d'eau et les canaux, organisé des concours internationaux pour rechercher des idées en matière d'urbanisme et invité des experts nationaux et étrangers à mener des recherches sur la planification urbaine.



La ville a commencé à se développer de l'autre côté du fleuve, vers Thu Duc. La ville de Thu Duc a été créée en 2021, résultat de la fusion des 2e, 9e arrondissements et de celui de Thu Duc. En 2012, la ville a nettoyé, embelli, aéré et modernisé le canal Nhiêu Lôc-Thi Nghè, long de 9 km, s'étendant de l’arrondissement de Tân Binh aux arrondissements centraux.



À cela s'ajoutent des activités visant à curer le lit du fleuve Saïgon, à construire des canaux, à améliorer les rues le long du fleuve, à construire des ponts modernes reliant les deux rives, à développer des bateaux bus et à planifier les abords du fleuve.



De nombreuses zones le long du fleuve Saïgon telles que le parc du quai Bach Dang (1er arrondissement), le quai Nhà Rông (4e arrondissement), la zone Thanh Da-Binh Quoi (arrondissement de Binh Thanh), la zone urbaine de Vinhomes (arrondissement de Binh Thanh), le parc Thao Diên (ville de Thu Duc) et la zone urbaine de Sala (ville de Thu Duc) sont devenues de nouvelles zones urbaines modernes.

Lors de la conférence « Aménagement des espaces le long du fleuve Saïgon à travers l'expérience française sur le fleuve Seine », qui a lieu en mars 2024, Phan Van Mai, président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que la ville mettait en œuvre de toute urgence trois plans importants : Plan d’aménagement pour la période 2021-2030, avec vision à l’horizon 2050 ; Rajustement de la planification générale pour 2040, avec vision à l’horizon 2060 ; Élaboration de l'aménagement général de la ville de Thu Duc. La ville a identifié le fleuve Saïgon comme le centre de son développement urbain dans la nouvelle ère. Selon le Service municipal de l'urbanisme et de l'architecture, le projet de planification et de gestion des abords du fleuve Saïgon est pratiquement achevé. L'objectif est de connecter la communauté, de connecter la région et de s'ouvrir au monde, de sorte que d'ici 2030, les bergers deviennent une destination culturelle en Asie. Ce projet veille également à exploiter les valeurs culturelles et la longue histoire fluviale de ce territoire pour planifier le développement.

Hô Chi Minh-Ville est un centre touristique majeur du Vietnam. Ces deux dernières années, son festival fluvial a eu lieu au milieu de l'année et est devenu un événement touristique local exceptionnel, ouvrant un type de tourisme expérientiel extrêmement impressionnant sur le fleuve Saïgon avec de nombreuses activités touristiques et sportives attrayantes.

Tenu pour la première fois en 2023, le festival avait pour thème «Saïgon : le fleuve qui raconte son histoire». Le 2e, placé sous le thème «Un bateau légendaire», s’est déroulé du 31 mai au 9 juin 2024 au quai Nhà Rông-Khanh Hôi, au port de croisière et dans d’autres lieux touristiques. Cet événement visait à renforcer des valeurs touristiques, économiques, culturelles et éducatives, en attirant les touristes nationaux et étrangers.



De nombreuses activités nautiques ont été organisées, notamment le Championnat élargi de nage en rivière de Hô Chi Minh-Ville 2024, le premier Championnat de voile de Hô Chi Minh-Ville, des démonstrations de voiliers, de jet-skis, de planches à voile, le parachutisme ascensionnel, ainsi que des activités interactives de stand up paddle board (SUP).



Le festival fluvial de Hô Chi Minh-Ville répand la fierté d'une ville agréable à vivre et à visiter. Photo : Nguyên Luân/VI

Se déroulant pendant dix jours, le festival de cette année s'est étendu en termes d'ampleur et de durée avec une série d'activités culturelles, artistiques, sportives, gastronomiques, commerciales et de promotion du tourisme.

Evénement phare, le festival fluvial contribue à positionner et à promouvoir l’image de Hô Chi Minh-Ville en tant que cité fluviale riche en identité culturelle.

Spectacle de musique contemporaine lors du festival fluvial. Photo : Nguyên Luân/VI

Ces dernières années, un certain nombre de programmes de tourisme fluvial ont été organisés avec efficacité, tels qu'excursions sur le fleuve Saïgon en bateau bus ou en croisière, activités culturelles et touristiques dans l'espace « Trên bên duoi thuyên » (Sur le débarcadère) (dans les arrondissements 1er, 2e, 4e, 8e pendant le Têt traditionnel), circuit de découverte du fleuve Saïgon et du canal Nhiêu Lôc-Thi Nghè, …



Des habitants s’amusent dans une zone urbaine au bord du fleuce Saïgon. Photo : Nguyên Luân/VI

Selon l’architecte Ngô Viêt Nam Son, membre de l’Association des architectes de Hô Chi Minh-Ville, la ville peut embellir et développer des espaces des abords du centre-ville, en particulier de la zone de la péninsule de Thanh Da (arrondissement de Binh Thanh) à celle de Tân Thuân (7e arrondissement). Plus précisément, il faut faire de la zone Thanh Da - Binh Quoi une zone portant une identité urbaine écologique en l'associant au tourisme éducatif et au développement des villages artistiques. Il faut également développer les quartiers de Truong Tho et Thao Diên (ville de Thu Duc) pour qu’ils deviennent une zone urbaine moderne, créative.

Le développement des activités touristiques, culturelles, sportives et artistiques associées au développement des centres urbains riverains apportera à Hô Chi Minh-Ville une image d'une vie urbaine durable et dynamique./.